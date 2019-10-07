2019-10-07T08:36:17+03:00
Общество

В Самаре пройдет Молодежный Форум Нефтегазстройпрофсоюза России

С 8 по 10 октября в Самаре пройдет Молодёжный форум Нефтегазстройпрофсоюза России на тему «Актуальные компетенции молодёжи».
Поделиться:
Форум объединит около 200 молодых участников из различных регионов РоссииФорум объединит около 200 молодых участников из различных регионов России
Изменить размер текста:

Спикерами и экспертами форума станут руководители нефтегазовых компаний региона, таких как ООО «Газпром трансгаз Самара», АО «Транснефть-Приволга», АО «Новокуйбышевский НПЗ», представители министерств Самарской области, профсоюзных организаций, Международной организации труда, глобального отраслевого профсоюза IndustriALL.

Форум объединит около 200 молодых участников из различных регионов России, кроме того, ожидаются и зарубежные гости, представляющие Республику Беларусь, Узбекистан, Норвегию.

Модераторами форума станут Виталий Никонович - заместитель Председателя Белорусской Ассоциации клубов ЮНЕСКО, директор учреждения «Лаборатория инновационных проектов», PresiumEducation – центр корпоративного обучения г. Москва и Сергей Гаврилов - председатель Федерации дебатов г. Санкт-Петербурга, генеральный директор Студии коммуникаций «BeSmart».

Александр Корчагин, председатель Профсоюза: «Форум – главное событие в молодежной жизни Нефтегазстройпрофсоюза России.

- Мы не разделяем молодежь на профсоюзную и производственную, прекрасно понимая, что это одни и те же люди. Наша задача – помочь им определиться с теми компетенциями, которые пригодятся уже завтра в стремительно меняющимся мире, революция 4.0 уже не на пороге, она давно внутри нефтегазовых предприятий. И молодежь должна стать основным проводником современных идей, двигателем прогресса.

Программа Форума обещает быть насыщенной: мастер-классы, лекции, круглые столы, квесты, конкурсы. Руководство Нефтегазстройпрофсоюза России ставит серьезные задачи перед участниками. При помощи экспертов они должны выявить профессиональные компетенции, необходимые работникам нефтегазовой отрасли и профсоюзным активистам, спрогнозировать их дальнейшее развитие, обменяться лучшими практиками, а также разработать проект раздела «Работа с молодежью» Отраслевого соглашения по организациям нефтяной, газовой отраслей промышленности и строительства объектов нефтегазового комплекса России на 2020-2022.

В Самаре пройдет Молодежный Форум Нефтегазстройпрофсоюза России

В Самаре пройдет Молодежный Форум Нефтегазстройпрофсоюза России

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Чтобы ликвидировать село, достаточно закрыть в нем школу и больницу
Как спасти от опустения глубинку Центральной России? Об этом на Радио «Комсомольская правда» спецкор Дмитрий Стешин поговорил с директором, наверное, последнего совхоза в капиталистической стране Павлом Грудининым
Новости 24
В Тольятти преступная парочка под покровом ночи стащила резиновые коврики со спортплощадки
Легковушка превратилась в груду металла: в Самарской области молодой водитель на Mitsubishi врезался в два грузовика
Самарский «Луч-ГТС» уступил клубу «ЛКС» в матче мини-футбольной Высшей лиги
Сразился в шахматы, побывал в школе и пообщался с ветеранами: Евгений Серпер провел депутатскую неделю в Самарской области
В Самаре двое новых знакомых завели подростка в подъезд, избили и оставили без одежды
В Самаре в Мягком кинотеатре покажут театральную постановку «Вишневый сад»
В Самарской области водитель Toyota Land Cruiser опрокинулся в кювет и погиб
Самарские фигуристы Ангелина Лазарева и Максим Прокофьев заняли третье место на этапе Гран-при в Италии
Нашли кишечную палочку: в Самаре из-за антисанитарии закрыли кафе
На трассе М-5 под Тольятти водитель Land Cruiser отправил на тот свет пешехода-нарушителя
Куда звонить по проблемам с отоплением в Самаре: список телефонов горячей линии
В Тольятти уголовник посреди ночи хотел взорвать дом
Из горящего дома на ул. Чернореченской эвакуировали шесть человек
В Тольятти за сутки произошел второй лесной пожар
Самарская полиция начала проверку заезда блогера Гусейна Гасанова по центру города
В Самаре на борьбу с горящей травой отправлено более 30 пожарных
Начало рабочей недели в Самаре выдастся ненастным
ДТП с автобусом в Самаре проверят в областной прокуратуре
Молодой водитель в Тольятти сбил беспечного пешехода
В Самарской области утонул восьмилетний школьник
В «Самараавтогаз» рассказали, почему в Самаре автобус влетел в столб
На Промышленности в Самаре горел трактир «Самарский пивовар»
Столичный ютуб-блогер «миллионщик» устроил громкий заезд по самарским улицам
В Самарской области опытный водитель врезался в бетонный блок, убив этим свою пассажирку
«Страшно, но выглядит красиво»: в тольяттинском лесу эффектно горела трава
Появились фото с места смертельного ДТП под Самарой, где "Нива" столкнулась с двумя грузовиками
Александр Соболев об интересе «Манчестер Юнайтед»: «Да я уже визу делаю. Такого не может быть»