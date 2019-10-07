В Самаре пройдет Молодежный Форум Нефтегазстройпрофсоюза России

Спикерами и экспертами форума станут руководители нефтегазовых компаний региона, таких как ООО «Газпром трансгаз Самара», АО «Транснефть-Приволга», АО «Новокуйбышевский НПЗ», представители министерств Самарской области, профсоюзных организаций, Международной организации труда, глобального отраслевого профсоюза IndustriALL.

Форум объединит около 200 молодых участников из различных регионов России, кроме того, ожидаются и зарубежные гости, представляющие Республику Беларусь, Узбекистан, Норвегию.

Модераторами форума станут Виталий Никонович - заместитель Председателя Белорусской Ассоциации клубов ЮНЕСКО, директор учреждения «Лаборатория инновационных проектов», PresiumEducation – центр корпоративного обучения г. Москва и Сергей Гаврилов - председатель Федерации дебатов г. Санкт-Петербурга, генеральный директор Студии коммуникаций «BeSmart».

Александр Корчагин, председатель Профсоюза: «Форум – главное событие в молодежной жизни Нефтегазстройпрофсоюза России.

- Мы не разделяем молодежь на профсоюзную и производственную, прекрасно понимая, что это одни и те же люди. Наша задача – помочь им определиться с теми компетенциями, которые пригодятся уже завтра в стремительно меняющимся мире, революция 4.0 уже не на пороге, она давно внутри нефтегазовых предприятий. И молодежь должна стать основным проводником современных идей, двигателем прогресса.

Программа Форума обещает быть насыщенной: мастер-классы, лекции, круглые столы, квесты, конкурсы. Руководство Нефтегазстройпрофсоюза России ставит серьезные задачи перед участниками. При помощи экспертов они должны выявить профессиональные компетенции, необходимые работникам нефтегазовой отрасли и профсоюзным активистам, спрогнозировать их дальнейшее развитие, обменяться лучшими практиками, а также разработать проект раздела «Работа с молодежью» Отраслевого соглашения по организациям нефтяной, газовой отраслей промышленности и строительства объектов нефтегазового комплекса России на 2020-2022.