2019-10-07T09:00:12+03:00
Происшествия

"Весь склон в огне, нам нечем дышать!": лесной пожар на Красной Глинке рядом с жилыми домами тушат уже почти сутки

Жители Самары обеспокоены пожаром на Красной Глинке: огонь добрался до горнолыжки, в соседних домах нечем дышать, люди опасаются за свои дома, но в МЧС говорят, что опасности нет
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Так пожар начинался днем. Фото: https://vk.com/krglnastuchaliТак пожар начинался днем. Фото: https://vk.com/krglnastuchali
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В Самаре лесной пожар на Красной Глинке и в Волжском районе стал угрозой для жителей целого района. Огонь охватил деревья на склоне неподалеку от горнолыжного комплекса еще в воскресенье, около двух часов дня. Суха и ветреная погода способствовала тому, что огонь быстро распространился на большой территории.

Зарево пожара пугало местных жителей всю ночь

Зарево пожара пугало местных жителей всю ночь

- Пожар начался в Волжском районе, на границе с Красноглинским. Горели порубочные остатки и сухая трава, огонь перекинулся на лес. К ликвидации приступили еще около двух часов дня в воскресенье. Сейчас работы продолжаются на прежней территории - около 1800 кв.м, - сообщили в ГУ МЧС РФ по Самарской области.

По предварительным данным, пожар возник из-за неосторожности жителей в первом квартале: кто-то сжигал сухие остатки деревьев и не справился с огнем. Он перекинулся на лес уже к приезду пожарных. Свое дело довершил ветер. Сначала огонь двигался в сторону Волжского района, ночью же ветер изменил направление и пригнал пожар к ул. Батайской.

Лесной пожар на Красной Глинке.

Пожар - низовой. То есть горят даже не столько деревья, сколько трава и сухой валежник, но огонь распространяется со скоростью ветра. В МЧС заверили, что угрозы жилым домам нет.

- Угрозы, что подойдёт к сараям, гаражам и жилым домам нет. Сотрудники МЧС останутся на месте до полной ликвидации возгорания, - сообщили в администрации Красноглинского района.

Ночью было видно, как огненное кольцо охватило горнолыжку. Фото: https://vk.com/life_samara

Ночью было видно, как огненное кольцо охватило горнолыжку. Фото: https://vk.com/life_samara

С огнем пожарные боролись всю ночь и продолжили работу утром.

- Сейчас дым более менее утих, но в воздухе ужасный запах гари. В пять утра из окна вообще ничего не было видно, - рассказывает Татьяна Былинкина, которая живет в доме рядом с горнолыжной трассой - около склона. - К нам ближе огонь перешел ночью. Вчера пожарные машины никак не могли подобраться к очагу возгорания , так как находится высоко и мест для проезда совсем нет, в итоге соединили и тянули пожарные тросы от машины возле жилых домов внизу.

Местные жители говорят, что пожар начался с первого квартала. Уже ночью огонь дошел и до пятого квартала.

В шесть утра жителей разбудил запах гари. Фото: Татьяна Былинкина

В шесть утра жителей разбудил запах гари. Фото: Татьяна Былинкина

- Я в шесть утра проснулась оттого, что начало даже при полностью закрытых окнах вонять гарью, выглянула в окно - все как в дыму, туман густой. Видимость - максимум 200-300 метров. Испугалась за ребенка, хотела уже уезжать к свекрови. Там ветер всю гарь в нашу сторону несет по кругу, - продолжает Татьяна.

Огонь распространялся всю ночь

Огонь распространялся всю ночь

Сейчас около места лесного пожара дежурят сотрудники МЧС. После того, как огонь будет ликвидирован, понадобится помощь добровольцев для того, чтобы осыпать пожарище землей и проливать возможные места скопления угольков.

В воскресенье страшные лесные пожары пылали также в Тольятти, здесь огонь занимался сразу три раза. Власти подозревают, что причиной мог быть поджог.

ИСТОЧНИК KP.RU

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