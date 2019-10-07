"Весь склон в огне, нам нечем дышать!": лесной пожар на Красной Глинке рядом с жилыми домами тушат уже почти сутки

В Самаре лесной пожар на Красной Глинке и в Волжском районе стал угрозой для жителей целого района. Огонь охватил деревья на склоне неподалеку от горнолыжного комплекса еще в воскресенье, около двух часов дня. Суха и ветреная погода способствовала тому, что огонь быстро распространился на большой территории.

Зарево пожара пугало местных жителей всю ночь

- Пожар начался в Волжском районе, на границе с Красноглинским. Горели порубочные остатки и сухая трава, огонь перекинулся на лес. К ликвидации приступили еще около двух часов дня в воскресенье. Сейчас работы продолжаются на прежней территории - около 1800 кв.м, - сообщили в ГУ МЧС РФ по Самарской области.

По предварительным данным, пожар возник из-за неосторожности жителей в первом квартале: кто-то сжигал сухие остатки деревьев и не справился с огнем. Он перекинулся на лес уже к приезду пожарных. Свое дело довершил ветер. Сначала огонь двигался в сторону Волжского района, ночью же ветер изменил направление и пригнал пожар к ул. Батайской.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="334" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/736215" frameborder="0"></iframe> Лесной пожар на Красной Глинке.

Пожар - низовой. То есть горят даже не столько деревья, сколько трава и сухой валежник, но огонь распространяется со скоростью ветра. В МЧС заверили, что угрозы жилым домам нет.

- Угрозы, что подойдёт к сараям, гаражам и жилым домам нет. Сотрудники МЧС останутся на месте до полной ликвидации возгорания, - сообщили в администрации Красноглинского района.

Ночью было видно, как огненное кольцо охватило горнолыжку. Фото: https://vk.com/life_samara

С огнем пожарные боролись всю ночь и продолжили работу утром.

- Сейчас дым более менее утих, но в воздухе ужасный запах гари. В пять утра из окна вообще ничего не было видно, - рассказывает Татьяна Былинкина, которая живет в доме рядом с горнолыжной трассой - около склона. - К нам ближе огонь перешел ночью. Вчера пожарные машины никак не могли подобраться к очагу возгорания , так как находится высоко и мест для проезда совсем нет, в итоге соединили и тянули пожарные тросы от машины возле жилых домов внизу.

Местные жители говорят, что пожар начался с первого квартала. Уже ночью огонь дошел и до пятого квартала.

В шесть утра жителей разбудил запах гари. Фото: Татьяна Былинкина

- Я в шесть утра проснулась оттого, что начало даже при полностью закрытых окнах вонять гарью, выглянула в окно - все как в дыму, туман густой. Видимость - максимум 200-300 метров. Испугалась за ребенка, хотела уже уезжать к свекрови. Там ветер всю гарь в нашу сторону несет по кругу, - продолжает Татьяна.

Огонь распространялся всю ночь

Сейчас около места лесного пожара дежурят сотрудники МЧС. После того, как огонь будет ликвидирован, понадобится помощь добровольцев для того, чтобы осыпать пожарище землей и проливать возможные места скопления угольков.

В воскресенье страшные лесные пожары пылали также в Тольятти, здесь огонь занимался сразу три раза. Власти подозревают, что причиной мог быть поджог.