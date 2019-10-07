Из учительниц в сварщики: как самарцы после 50 лет круто поменяли профессию

"Родные сказали, что я с ума сошла"

Ирина Евграфова много лет проработала учителем математики, сначала в школе, затем - в колледже. И именно там впервые увидела, как приходящим на экскурсию старшеклассникам дают попробовать поработать сварочным аппаратом.

- Увидела - и загорелась: хочу так же! Конечно, сама себе приводила тысячи причин, по которым это невозможно. Но когда знакомая рассказала про программу получения новой профессии для предпенсионеров, решилась. Близкие, конечно, сначала удивились, даже подшучивали, но потом одобрили мое решение, - рассказала она «Комсомолке».

На курсы Ирина пришла в Самарский колледж сервиса производственного оборудования. Женщина признается: когда впервые шла на практическое занятие, то так переживала из-за возможной неудачи, что руки дрожали. Но на поверку все оказалось не так уж и сложно, и экзамен был успешно сдан.

- Пока буду использовать полученные навыки на даче, набивать руку, а дальше видно будет. Я очень рада, что решилась получить вторую специальность. Возраст для этого точно не помеха! Теперь планирую пойти в автошколу, чтобы наконец-то научиться водить машину и получить права, - делится планами Ирина.

Наталья Радаева всегда мечтала стать парикмахеромФото: Альберт ДЗЕНЬ

«Открою парикмахерскую в военном городке»

Наталья Радаева много лет работала администратором торгового комплекса, потом пошла контролером на "Авиаагрегат". Работа стабильная, но душа просит другого. И в 54 года она отправилась учиться на парикмахера в Самарский госколледж сервисных технологий и дизайна. Ее соседка по учебному столу Марина Мариничева уверена - в колледж ее привела судьба. Более 30 лет назад она уже получила здесь одну специальность - швеи-мотористки. Потом успела поработать фотографом, обойщиком мебели, поваром, сейчас открыла кафе японской кухни в российском военном городке в Душанбе.

- В Самару приехала на пару месяцев, зашла в гости к своей старой учительнице в колледж - и узнала про бесплатную программу. А я же всю жизнь мечтала парикмахером работать, просто когда училась, этой профессии в нашем колледже еще не было! Тут же поменяла все планы, побежала регистрироваться - и вот я здесь. Отучусь - открою в нашем военном городке парикмахерскую, буду красоту наводить!

Родственники отговаривали Инну Рузанову, но она твердо уверена, что профессия веб-дизайнера - именно то, что ей нужно

«Запущу свой интернет-магазин»

Самарчанка Инна Рузанова трудится менеджером в компании, торгующей строительными инструментами. Каждый день рутинная работа - и мечта о собственном интернет-магазине товаров для красоты. Но для этого нужны новые знания и новые навыки - в том числе по созданию сайтов и по управлению ими. Шанс на воплощение мечты в реальность Инна Рузанова получила, став участницей программы переподготовки предпенсионеров в Самарском государственном колледже (СГК) по программе "веб-дизайн и разработка".

- Начала искать в интернете курсы и обнаружила бесплатную госпрограмму - красота! Родственники, конечно, сначала отговаривали, говорили, что я сошла с ума, мол, куда ты пойдешь учиться, разменяв шестой десяток. Но я уверена, что лишних знаний не бывает - почему бы не попробовать что-то новое? Пока трудно, информация для меня совершенно новая, но я уверена, что справлюсь. Навыки разработки сайтов и веб-дизайна - как раз то, что мне нужно для того, чтобы начать вести свой блог, создать сайт и открыть интернет-магазин! – делится Инна Рузанова.

СПРАВКА "КП"

Зарегистрироваться для участия в бесплатной программе переподготовки предпенсионеров самарцы могут на сайте www.50plus.worldskills.ru