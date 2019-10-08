За педофила ответишь! Тольяттинцу, которого назвали насильником в сети, посоветовали искать лингвиста и идти в отдел «К»

Поиски справедливости

В Самарской области правоохранители продолжают разбираться с жалобой жителя Автограда Семена Горбунова. Мужчину в мае этого года в социальных сетях назвали педофилом. Кто это сделал — он не знает, но пытается добиться справедливости.

В полиции Семену отказали в возбуждении дела по статье «Клевета», аргументировав тем, что «Вконтакте», где мужчину обидели, не является публичным каналом. В прокуратуре в свою очередь отменили решение из МВД, добавив, что выяснить все обстоятельства все-таки надо.

— Получается, ваш недоброжелатель или завистник может скопировать фото с вашей страницы и опубликовать пост, в котором обвинит вас в любом преступлении или аморальном поступке. И вы не сможете никак объяснить окружающим, что это клевета! — негодовал Семен в разговоре с корреспондентом «КП-Самара».

Ищите лингвиста!

Мы обратились за разъяснениями к тольяттинскому адвокату Сергею Хальченко, который настаивает — опускать руки в такой ситуации не нужно. Привлечь оклеветавшего вас человека можно, главное — сделать правильные шаги.

— В юридической практике часто встречаются случаи распространения клеветы, хотя и не столь вызывающие. К сожалению, для достижения справедливости простого обращения в органы может оказаться недостаточно, — отмечает юрист.

Первое — добейтесь проведения лингвистической экспертизы, которая установит, являются ли распространенные сведения негативными, утвердительными и содержат ли указание на конкретное лицо. В случае положительного ответа, может быть возбуждено уголовное дело. Заказать экспертизу можно либо самостоятельно, обратившись в учебное заведение к филологу или другому специалисту-лингвисту, либо это должны сделать полицейские — найти эксперта и получить заключение.

В полиции отказали в преследовании анонимаФото: Из личного архива

Хальченко считает, что если расследование будет проводится в районном отделе полиции, то перспектив немного.

— Вторая важная деталь: добиться проведения расследования с привлечением сил областного аппарата МВД в лице специального отдела «К». В данном случае этот вопрос надо поднять путем подачи жалоб и ходатайств через прокуратуру и отдел полиции, где ведется расследование, — говорит наш собеседник.

В отделе «К» установят IP, с которого осуществлялся выход в интернет в момент публикации, а следом и устройство анонима, провайдер, данные абонента и его адрес. Дальше порядок действий уже привычный — опросы, изъятие техники и осмотр.

— Сотрудники МВД уже давно научились выявлять злоумышленников, осуществляющих сомнительные публикации через интернет. В качестве примера — громкие дела в отношении лиц, допустивших экстремистские публикации в интернете, — говорит Сергей.

Лжец обязан заплатить

Специалист уверен — в случае Семена Горбунова дело должно быть возбуждено:

— Можно только представить последствия для потерпевшего: испорченные отношения с родными, подозрения со стороны коллег, могло дойти и до увольнения! Автора поста нужно привлечь за клевету с обвинением в изнасиловании. Наказание ему грозит серьезное: штраф в размере до трех миллионов рублей либо обязательные работы на срок до четырехсот часов.

Потерпевший также может подать иск о взыскании компенсации за причиненный моральный вред:

— Если же уголовное дело не будет возбуждено, а автор поста установлен, то пострадавший вправе подать гражданский иск о защите чести, достоинства и деловой репутации. Четких критериев нет, но размер компенсации, как правил, составляет до нескольких сотен тысяч рублей. Правда, редко по вердикту судьи компенсация превышает 100 тысяч рублей.

До судебных разбирательств по делу Горбунова еще далеко. Сейчас пострадавший пытается добиться того, чтобы его делом занялись силовики. Предположения о том, кто хотел его оболгать, у Семена есть, но делится он ими не спешит — только с полицейскими. Samara.kp.ru будет следить за развитием событий.

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