2019-10-09T14:08:14+03:00
Здоровье

Медицинский центр "Эксперт": лабораторные исследования и справки любой формы

Здесь окажут помощь в оформлении медицинских документов, справок для ГИБДД, на оружие, на работу (в том числе и медицинских книжек), медицинские справки в ВУЗ, ГИМС, бассейн
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Здесь обязательно помогут со справкойЗдесь обязательно помогут со справкой
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Медицинский центр эксперт - это место, где можно пройти более 3000 видов исследований. Здесь помогут оформить справки любой формы, пройти лабораторные исследования, чтобы выявить заболевания или патологии, сделать флюорографию, маммографию, УЗИ, электроэнцефалограмму, получить услуги стоматолога.

Специалисты центра проконсультируют и дадут рекомендации по эффективному лечению для быстрого выздоровления или предотвращения развития выявленных патологий по заболеванию.

Для удобства самарцев в городе работает сразу два медицинских центра "Эксперт", расположены они в разных районах. В своей работе специалисты центров используют исключительно новейшее технологическое оборудование, которое в разы ускоряет обследование пациентов и безошибочно выявляет состояние здоровья. Центры имеют свой штат врачей высшей категории.

В медицинском центре "Эксперт" делают все, чтобы самарцы могли комфортно и оперативно оформить необходимые медицинские справки, подробно узнать о состоянии своего здоровья и получить консультацию специалиста. Даже если вы придете без предварительной записи, то все равно попадете к нужному специалисту.

Сайт: медсправки63.рф

Тел.: (846) 203-01-01, 207-33-33

Адреса: ул. Партизанская, 19;

ул. Ново-Вокзальная 27

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ИСТОЧНИК KP.RU

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