Еще больше золота! Самая лучшая подборка самарских фото для борьбы с осенней депрессией

Уже с начала октября каждое утро становится все более нежданным. Голова, кажется, к утру прирастает к подушке, мимолетный взгляд, брошенный за окно, не оставляет никаких надежд на лучшее. Там по стеклу сползают тяжелые капли, тополь по соседству уже поспешил избавиться от надоевшей за лето листвы и теперь ощетинился в твою сторону голыми ветками, похожими на кривые конечности воинственного великана. Осень - без щадящих приставок вроде "золотая", бабьелетовская. О нет, это настоящая декадентская осень во всей красе, с серым дождиком, способным накрапывать сутки напролет, низкими тучами, шмыгающим носом и высокими резиновыми сапогами.

"Очей очарование!" - ворчишь ты себе под нос, вышагивая среди луж.

"Прощальная краса", - ожесточенно выкрикиваешь вслед уезжающему прочь автобусу, обдавшему тебя брызгами из той же самой лужи и оставившему замерзать на остановке.

Сложно любить осень вот так - из окна трамвая, из-под зонтика, по которому бьют упругие капли дождя, из-за намотанного в три слоя шарфа. Но как говорил классик, короткая, но дивная пора у осени все же имеется. И если вдруг вы, как и многие в нашей редакции, за делами это чудесное время пропустили и сейчас со всей готовностью спешите окунуться в осеннюю депрессию, мы приготовили для вас удивительную фототаблетку. За этими видами наши редакционные фотографы охотились тогда, когда вы сидели на работе. А теперь мы делимся с вами заботливо оформленной подборкой: говорят, что осенние цвета способны позитивно влиять на состояние человеческой психики. Так что сохраняйте страницу себе в закладки - это вкусное лекарство от тоски еще пригодится, до первого снега точно. А еще лучше - делитесь с нами своими чудесными фотографиями в осенних парках, на набережной, в лесу в группе ВК или на почту kpsamara@phkp.ru. Может быть, следующую подборку сделаем уже с вами вместе?

А пока - любуемся вместе!

Деревья в разноцветных нарядах не дают загрустить даже при мысли, что буквально завтра - зимаФото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Посмотрите, сколько оттенков осенней листвы! Интересно что на их цвет влияет и погода. В солнечную погоду они все чаще будут краснеть, а вот в дожди и слякоть будет больше желтой листвы.

Прогулки по шуршащему ковру из листьев - лучший осенний антидепрессантФото: Ксения ТИМОФЕЕВА

А вот шорох листьев способен успокоить нервы человека. Так что прогулка в осеннем парке - отличный способ борьбы со стрессом.

Рядом с Волгой осень, кажется, не наступает гораздо дольшеФото: Ксения ТИМОФЕЕВА

А вот возле Волги осень все дольше "шифруется". Но ее выдают яркие оттенки отдельных деревьев и кустарников.

Укрыться на берегу, под желтеющей листвойФото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Это дерево как будто сделано из чистого золота.

Ах, эти чудесные прогулки среди застывших янтарных деревьевФото: Светлана МАКОВЕЕВА

А какой осенью чудесный воздух: запах опавшей листвы ни с чем не сравнишь.

А сколько новых идей для фотосессий можно придумать!Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Не забываем о чудесных возможностях для фотосессий: когда еще можно придумать столько идей?

Костры рябин обязаны гореть не только 3 сентябряФото: Ксения ТИМОФЕЕВА

А сколько оттенков может быть у одной рябины! Пожалуй, удастся насчитать больше 50!

В осеннем парке городском листва кружится, приземляясь прямо на водную гладьФото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Не отчаиваемся: дожди закончатся, конечно, скоро придется одеваться теплее. Но из-за этого отказываться от прогулок точно не стоит. Ведь у природы, как известно, плохой погоды в ассортименте нет.