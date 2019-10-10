Хорошо, что люди живы. А что дальше? Почему жители Самары недовольны автобусными перевозками

Авария с участием автобуса 41-го маршрута словно стала спусковым крючком, который повлек за собой целую лавину обсуждений и мастерства водителей пассажирского транспорта, и их поведения на дорогах. Недовольных оказалось много, причем водителям припомнили и не вовремя закрытые двери, и излишнюю скорость, и желание проехать на красный. Правда, оказалось, что и к пассажирам вопросов не меньше: они хамят, лезут чуть ли не в кабину к человеку за рулем. Так кто же прав? И что нужно сделать, чтобы поездки в общественном транспорте превратились в сплошное удовольствие и главное - были максимально безопасными. Найти ответы мы постарались вместе с экспертами и слушателями радио "КП-Самара" на 98,2 FM.

КТО ВИНОВАТ

Куда спешат водители?

Страшное ДТП произошло в Самаре в воскресенье, около девяти утра. Водитель 41 автобуса по какой-то причине влетел в столб. Сам он заверил: его подрезала легковушка. Полиция парировала: на видеорегистраторе ничего такого не видно. В СамараАвтоГазе поспешили уточнить: водитель работал по графику, никаких переработок не было, со здоровьем у него все в порядке.

Пока что на вопрос "кто виноват" ответ ищет полиция. Там обязательно разберутся в следах, оставшихся на асфальте, допросят всех причастных и докопаются до правды. Пассажиры получат деньги: хорошо, что никто не погиб, страховая заплатит за лечение и моральный вред. В "САГ" обещают, что в суд никого не пошлют, все будет добровольно. Водитель и кондуктор в больнице. Жертв могло быть больше, хорошо, что на помощь кинулись очевидцы.

Это все, что осталось от влетевшего в столб автобуса

Но куда же гонят водители автобусов? Слушатели радио "КП-Самара" поделились своими наблюдениями: по их мнению, автобусы все чаще создают аварийные ситуации на перекрестке, спешат на красный сигнал светофора. С ними согласны и сотрудники ГИБДД. Они посчитали: водители автобусов совершили за девять месяцев почти 9000 нарушений. Чаще всего они неправильно маневрировали в транспортном потоке (например, шли на обгон), нарушали правила проезда перекресток, проезжали на красный свет. Еще 1108 раз они не позаботились о пассажирах, то есть в результате тряски или слишком резкого старта кто-то упал в салоне.

- Я сам обычный водитель, редко езжу на общественном транспорте, но постоянно сталкиваюсь с поведением водителей автобусов. Вот буквально несколько дней назад около "Амбара": едет автобус и подрезает меня на кольце. Догнал посмотреть: нет, видел он меня, просто спешит, подставляя своих пассажиров опасности, - делится своей историей один из слушателей Владимир.

А вот Сергей - водитель с 32-летним стажем говорит, что его за баранку автобуса не заставил бы сесть даже суд, который обязал бы его к такому наказанию за что-либо.

- Это адская работа. У них на заднем стекле написано, что постоянно требуются водители. Профессиональных водителей становится все меньше. За рулем сидят мужчины, которым за 50. Условия труда очень тяжелые, в городе управлять автобусами очень тяжело, это я вам как водитель дальнобойщик говорю, - считает Сергей.

Сами водители неофициально говорят: да, ситуации, когда приходится торопиться, бывают. Есть график, выходить из которого не хочется - и есть пробки, которые иногда нарушают все планы. Но по их словам большинство коллег все же понимает: ответственность на них немаленькая, если что-то случится с людьми - до конца жизни не расплатишься.

- Я вам скажу одно, самые безбашенные - водители которые с маршруток пришли. Вот они бывает и своих же подрезают, и гонки иногда на дорогах устраивают. Лично мне такое отношение к работе неприятно, - признается один из водителей, управляющих пассажирскими автобусами. - А в самой компании всех, кстати, хорошо проверяют, и медики очень опытные смотрят - если что не так, на линию не пустят.

Кстати, сделать ситуацию на дорогах более безопасной могут помочь и сами жители города. Сообщать о нарушающих правила водителях автобусов можно по горячему телефону в ГИБДД. Лихачам обязательно сделают внушение. Наберется много штрафов - придется искать другую работу.

Автобусы, которые ездят по 41 маршруту, удобными не назовешьФото: Ольга АФАНАСЬЕВА

Где нашли такие автобусы?

Еще одна беда - автобусы. Много нареканий у жителей вызывают не слишком удобные пазики - например, они ездят по 61 маршруту, и МАЗы - это как раз 41-е, 24-е, "двойки". Что с ними не так, объяснил наш слушатель Сергей:

- В Казани, например, ездят нормальные трехдверные автобусы, в которых водитель изолирован в своей кабине. А вы посмотрите на 41-е - мне на них часто приходится ездить. Переднюю дверь водитель просто не может открыть - у него сразу нет обзора, а значит, создается аварийноопасная ситуация. А уж эта ступенечка, по которой люди вынуждены на верх подниматься. Оттуда слететь легко при любом торможении или слишком резком старте, - возмущается он.

Вот только ждать здесь изменений вряд ли приходится. Эти машины в автопарк закупали всего-то несколько лет назад. Служить они будут долго. Хотя недовольны бывают и кондукторы:

- А вы думаете мне легче? - поделилась с журналистом "КП-Самара" кондуктор Татьяна. - Мне за смену по этой ступенечке приходится подняться- спуститься около сотни раз. Цепляемся за столб и вертимся на нем, мышцы рук тренируем. А так опасно, конечно. В легковушках вон пристегиваются все, а мы бегаем по салону, а ведь едем в том же потоке. И чаще всего виноваты не наши водители, подрезают нас!

ЧТО ДЕЛАТЬ?

На этот вопрос ответить не так легко, как найти виноватых. Конечно, свои советы есть. Например, для водителей: садитесь за руль, обращайте внимание на общественный транспорт, не лезьте на выделенные полосы, будьте вежливыми - стандартные, в общем, моменты.

А вот слушатель Михаил предложил компании подумать над тем, чтобы оборудовать камерами все транспортные средства: тогда будет видно, вовремя ли водитель открыл и закрыл дверь, да и самому человеку за рулем будет видно, не упустил ли он кого-то из пассажиров.

Открыт вопрос и с выделенными линиями для движения общественного транспорта. Пока их в городе немного и в департаменте транспорта отмечают, что движение на городских улицах еще не настолько интенсивно, чтобы их были обязаны создавать. Сейчас над вопросом работает созданный в конце 2018 года общественный совет при департаменте транспорта.

А вот сами водители говорят, что поработать над собой стоит и пассажирам.

- Есть такие люди, которые относятся к вампирам. У них если не поругались, день плохо прошел. Конечно, нужно, чтобы не было возможности вообще контактировать с водителем у пассажиров. Ну и водители легковушек, конечно. Это кошмар - никогда не пропустят, - говорит представитель одного из перевозчиков Игорь Пудовкин.

А КТО ЗАПЛАТИТ?

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА

"Упал в автобусе? Получишь денег"

Илья Никифоров, адвокат

- По закону в России страхование пассажирских перевозок является обязательным. В стоимость билета входит стоимость страховки, и человек считается застрахованным с момента покупки или валидации билета. Причем для пассажира не имеет значения, кто был виновником ДТП. От страховой компании он получит компенсацию в любом случае. Координаты страховой компании можно узнать у перевозчика - либо по телефону, либо на сайте.

Есть, конечно, и альтернатива автобусным перевозкам: трамваи и метро чуть лучше обособлены от автомобильного движения. Но и ходят они далеко не везде.

А вы на каком общественном транспорте передвигаетесь? Рассказывайте в комментариях, что больше всего раздражает вас в автобусах, троллейбусах и трамваях и делитесь своими предложениями, как улучшить ситуацию.