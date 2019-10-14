Обсудили актуальные компетенции молодежи: в Самаре собрались профсоюзные активисты из России, Узбекистана, Республики Беларусь и Норвегии

В наш город приехали активисты из 43 регионов РФ, а также Республики Беларусь, Узбекистана, Норвегии, чтобы обсудить, какими компетенциями должны обладать молодые специалисты нефтегазовой отрасли в современном мире. Участникам Форума направили приветствие: заместитель министра энергетики Российской Федерации Анастасия Бондаренко и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Глава региона в своем приветствии подчеркнул, что в Самарской области работает много крупных нефтеперерабатывающих предприятий:

В Самаре собрались профсоюзные активисты из России, Узбекистана, Республики Беларусь и Норвегии 00:00 00:00

-И немалую роль в их деятельности играет профсоюзное движение, являющееся важнейшим социально-культурным инструментом современного общества, - подчеркнул он.

Востребована многозадачность

Как не раз подчеркнули эксперты и участники форума, сегодня молодой специалист должен не только обладать нужными знаниями и навыками, полученными в вузе, он должен постоянно совершенствоваться, развиваться. Молодой специалист должен обладать многими профессиональными компетенциями, знать иностранные языки, уметь общаться. И именно такие люди, как правило становиться, профсоюзными лидерами.

- Мы хорошо понимаем, что сейчас недостаточно получить одно образование в жизни и в дальнейшем всё время работать по одной специальности. Необходимо всегда совершенствовать свои навыки и компетенции, развивать так называемые softskills навыки, - отметил на церемонии открытия замминистра образования Самарской области, директор департамента по делам молодежи Сергей Бурцев. И добавил, что министерство обязательно учтет в работе итоги форума.

Форум собрал участников из 43 регионов РФ, а также Республики Беларусь, Узбекистана, Норвегии.

Больше гарантий для молодежи

На мероприятии молодые лидеры общались между собой и задавали вопросы ведущим топ-менеджерам крупнейших компаний Самарского региона, которые могли подсказать, в каком направлении стоит развиваться сегодня, чтобы быть востребованным у работодателей.

- Участие в таких форумах мотивирует и нас и молодежь. Мы находим точки соприкосновения, которые позволяют совместно решать задачи, которые перед нами стоят, - признался заместитель генерального директора по управлению персоналом ООО «Газпром Трансгаз Самара» Евгений Годило.

Итогом трехдневной работы стал проект Резолюции. В документе участники наметили основные направления развития молодежной профсоюзной политики: работа с законодательными органами власти по расширению гарантий и прав молодежи на учебу, труд, достойный доход, жилье, полноценный отдых и досуг, активное участие в решении производственных задач. Кроме того участники разработали свои предложения в «молодежный» раздел Отраслевого соглашения по организациям нефтяной, газовой отраслей промышленности на очередной период.

Форум - возможность задать вопросы ведущим топ-менеджерам крупнейших компаний Самарского региона.

ПЕРВЫХ УСТ

Что думают о форуме участники из разных стран?

Миржалол Джалалов, инспектор отдела кадров ИП ООО «EpsilonDevelopmentCompany», Узбекистан:

- Я представляю молодую компанию, поэтому нам очень важно не только подобрать хорошие кадры, но и повышать их квалификацию. На форуме я узнал о новых тенденциях, перспективах, которые мы сможем применить в своей работе.

Николай Шарипов, механик участка ООО "Нафтан", Белоруссия:

- Я председатель цеховой профсоюзной организации: в моем цеху 506 человек из 507 являются членами профсоюза. Поэтому мне участие в форуме особенно важно: хочется посмотреть, как работают российские коллеги. Я увидел, что престиж и влияние профсоюзов на ваших предприятиях очень высок.

Анна-Хелена Вилюмсен, представитель норвежского нефтегазового профсоюза IndustriEnergi:

- Профсоюзные организации России и Норвегии не сильно отличаются друг от друга: у нас общие цели. Заметила, что российские профсоюзы уделяют большое внимание здоровому образу жизни сотрудников и созданию лучшей рабочей атмосферы. Это очень важно.

Алена Хлобыстина, помощник председателя межрегиональной профсоюзной организации компании «Роснефть»:

- Форум очень полезен, особенно в условии нашей быстро меняющейся реальности, в условиях цифровизации и роботизации рабочего процесса. Очень интересно и важно знать, чего именно хотят от нас работодатели, чем мы можем заинтересовать их.

Участники разработали свои предложения в «молодежный» раздел Отраслевого соглашения.

Александр Корчагин, Председатель Нефтегазстройпрофсоюза России:

- В компаниях по-разному реализуется молодежная политика, но в любом случае есть точки соприкосновения, общие правила, тенденции. Так, например, есть заинтересованность в развитии у молодежи лидерских качеств, ведь это наше будущее. Все понимают, что необходимо развивать молодежь, для того, чтобы они наравне с опытными работниками выполняли сложные производственные задачи. Главное, что я вижу сегодня: есть энергия, знания и желание. Наша задача – направить это все в мирное, нужное русло, чтобы молодежь приносила пользу предприятию, нашей отрасли и в целом стране. Нельзя их оставлять без внимания, нужны общие с работодателями программы развития компетенции молодых специалистов.

Рамиро Пизарро, старший советник проекта «Партнерство в сфере занятости молодежи в странах СНГ»:

- Каким образом молодежь может развивать навыки, необходимые на рынке труда? Ключом к решению этой проблемы будет возможность обучаться непосредственно на рабочем месте. Инновационный подход заключается в объединение усилий государства, профсоюзов и собственно молодежи для поиска ответа на этот вопрос. Форум помогает найти практические подходы к решению этой непростой задачи. Для профсоюзов сегодня молодежь является центром движения и маховиком, приводящим механизм в действие. Благодаря знаниям, полученным здесь, мы поймем, как решать проблемы, связанные с коммуникациями и накоплением опыта.

СПРАВКА КП

Нефтегазстройпрофсоюз России объединяет членов Профсоюза – работников крупнейших нефтегазовых организаций страны:ПАО «Газпром», ПАО «НК «Роснефть», ПАО «ЛУКОЙЛ», ПАО «Сургутнефтегаз», ПАО «Татнефть», ПАО «Транснефть», ПАО «СИБУР Холдинг», ПАО «НОВАТЭК» и других.