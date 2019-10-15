«Отпускаем родных и близких как на войну»: в Самаре у школы никак не могут сделать пешеходный переход

«Мы не кегли!»

Пост с криком о помощи разместили в соцсети неравнодушные жители 14-го микрорайона. Здесь внутри квартала друг напротив друга расположены две школы - №47 и №79. Между ними – автомобильный проезд, по которому активно ездят машины, причем после того, как дорогу отремонтировали, скорость движения довольно приличная. А еще здесь постоянно переходят дети. Конечно, висит предупреждающий знак, нарисован он и на асфальте, но на него, к сожалению, обращают внимание далеко не все автомобилисты. 9 октября жители даже засняли и выложили видеоролик, где в ускоренном режиме наглядно видно, сколько людей переходит здесь дорогу всего за час не самого «трафикового» времени – с 14.00 до 15.00.

- Отстаиваем свое право на безопасную комфортную среду. Несмотря на поданный жителями проект по инфраструктуре в Приемную Губернатора Самарской области до сих пор практически ничего не исполнено и когда будет - тишина. Проект составлялся согласно запросам жителей 14 микрорайона, подавался более чем с 1400 подписями. Уважаемые компетентные органы, организуйте нам желаемую в проекте инфраструктуру в кратчайшее время. Отпускаем родных и близких, как на войну! Когда будут созданы безопасные инфраструктурные условия? Даже намека нет на пешеходные переходы... Мы не кегли! – пишет член актива дома №162 по ул.Ташкентской Ольга Сергеевна.

- Сегодня 15 октября 2019 г, а у нас нет изменений по поводу перехода на этом участке дороги! 22 и 23 июля 2019 г здесь было сбито два человека. Через дорогу школа №79 и №47, здесь ходят дети! - поддерживает коллегу председатель дома по ул. Димитрова 37А Ольга.

«Будете наносить вместе со мной»

Первый заместитель главы Самары Владимир Василенко еще три недели назад, 23 сентября дал департаменту городского хозяйства и экологии поручение разобраться в ситуации. В противном случае чиновник обещал сам взяться за кисть и нанести на асфальт полосы злополучного пешеходного преехода.

- На этой неделе нанесите разметку на пешеходные переходы. Если не успеете до конца недели, будете вместе со мной наносить и в снег, и в дождь... – пригрозил он.

После звонка из «Комсомольской правды» о проделанной работе наконец-то отчитался и департамент городского хозяйства и экологии

- Сообщаем, что пешеходный переход организовали 04.10 на указанном участке. Дополнительно информируем, что пешеходный переход присутствует на выходе из указанной вами школы, - сообщили в соцсетях специалисты департамента.

Правда, тут вышла неувязочка – согласно размещенной фотографии, пешеходный переход оборудовали совсем в другом месте, нежели просили жители. А судя по снятому 9 октября видео, на спорном участке «зебры» как не было, так и нет, а остальные знаки водители игнорируют.

- Пешеходные переходы в районе жилых застроек устанавливаются с разницей более 400м, - пояснили в департаменте. - Расстояние от изображенного до вышеуказанного пешеходного перехода не превышает 400м. По данной причине организация пешеходного перехода на данном участке не планируется.

Жители же негодуют и просят все-таки организовать здесь "зебру".

- Зима не за горами, не хотелось бы снова лицезреть аварии и сбитых людей... Нам ОЧЕНЬ нужны эти пешеходные переходы! - просят жители.

«Комсомолка» будет следить за развитием событий.