2019-10-15T15:07:58+03:00
Общество

«Отпускаем родных и близких как на войну»: в Самаре у школы никак не могут сделать пешеходный переход

Несмотря на предупредительные знаки, водители вовсю гоняют по дороге, которую переходят дети. А городские власти рапортуют о нанесении разметки в 14 микрорайоне – правда, не там, где просили люди
Ольга НОВИКОВА
Поделиться:
Департамент городского хозяйства и экологии отчитался, что переход сделали. Правда, совсем не там, где просили жители.. Фото: соцсетиДепартамент городского хозяйства и экологии отчитался, что переход сделали. Правда, совсем не там, где просили жители.. Фото: соцсети
Изменить размер текста:

«Мы не кегли!»

Пост с криком о помощи разместили в соцсети неравнодушные жители 14-го микрорайона. Здесь внутри квартала друг напротив друга расположены две школы - №47 и №79. Между ними – автомобильный проезд, по которому активно ездят машины, причем после того, как дорогу отремонтировали, скорость движения довольно приличная. А еще здесь постоянно переходят дети. Конечно, висит предупреждающий знак, нарисован он и на асфальте, но на него, к сожалению, обращают внимание далеко не все автомобилисты. 9 октября жители даже засняли и выложили видеоролик, где в ускоренном режиме наглядно видно, сколько людей переходит здесь дорогу всего за час не самого «трафикового» времени – с 14.00 до 15.00.

- Отстаиваем свое право на безопасную комфортную среду. Несмотря на поданный жителями проект по инфраструктуре в Приемную Губернатора Самарской области до сих пор практически ничего не исполнено и когда будет - тишина. Проект составлялся согласно запросам жителей 14 микрорайона, подавался более чем с 1400 подписями. Уважаемые компетентные органы, организуйте нам желаемую в проекте инфраструктуру в кратчайшее время. Отпускаем родных и близких, как на войну! Когда будут созданы безопасные инфраструктурные условия? Даже намека нет на пешеходные переходы... Мы не кегли! – пишет член актива дома №162 по ул.Ташкентской Ольга Сергеевна.

- Сегодня 15 октября 2019 г, а у нас нет изменений по поводу перехода на этом участке дороги! 22 и 23 июля 2019 г здесь было сбито два человека. Через дорогу школа №79 и №47, здесь ходят дети! - поддерживает коллегу председатель дома по ул. Димитрова 37А Ольга.

«Будете наносить вместе со мной»

Первый заместитель главы Самары Владимир Василенко еще три недели назад, 23 сентября дал департаменту городского хозяйства и экологии поручение разобраться в ситуации. В противном случае чиновник обещал сам взяться за кисть и нанести на асфальт полосы злополучного пешеходного преехода.

- На этой неделе нанесите разметку на пешеходные переходы. Если не успеете до конца недели, будете вместе со мной наносить и в снег, и в дождь... – пригрозил он.

После звонка из «Комсомольской правды» о проделанной работе наконец-то отчитался и департамент городского хозяйства и экологии

- Сообщаем, что пешеходный переход организовали 04.10 на указанном участке. Дополнительно информируем, что пешеходный переход присутствует на выходе из указанной вами школы, - сообщили в соцсетях специалисты департамента.

Правда, тут вышла неувязочка – согласно размещенной фотографии, пешеходный переход оборудовали совсем в другом месте, нежели просили жители. А судя по снятому 9 октября видео, на спорном участке «зебры» как не было, так и нет, а остальные знаки водители игнорируют.

- Пешеходные переходы в районе жилых застроек устанавливаются с разницей более 400м, - пояснили в департаменте. - Расстояние от изображенного до вышеуказанного пешеходного перехода не превышает 400м. По данной причине организация пешеходного перехода на данном участке не планируется.

Жители же негодуют и просят все-таки организовать здесь "зебру".

- Зима не за горами, не хотелось бы снова лицезреть аварии и сбитых людей... Нам ОЧЕНЬ нужны эти пешеходные переходы! - просят жители.

«Комсомолка» будет следить за развитием событий.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Дневник врача: «Алкоголь в умеренных количествах можно принимать как лекарство. Но русскому человеку это говорить опасно!»
Почему люди могут хорошо разбираться в марках машин и дорогих часов, а о своем здоровье не знают базовых вещей: разговор без купюр записала «Комсомолка» [эксклюзив kp.ru]
Опасны ли микроволновки: в новом международном исследовании составлен рейтинг печей
Роскачество совместно с международными институтами потребительских испытаний товаров более чем из 30 стран провело самое глобальное исследование микроволновых печей за последние несколько лет
Травмы на производстве: кто поможет пострадавшим?
Какие нововведения в работе Фонда социального страхования направлены на снижение производственного травматизма, кто имеет право на получение выплат и компенсаций и что делать, если работодатель пытается скрыть факт ЧП на производстве, рассказали эксперты
Новости 24
В Тольятти качество дорог и парковок оказалось лучше, чем в Самаре
Жителей Самары зовут посмотреть на тренировку «Крыльев Советов»
В Самаре ищут водителя, который сбил на «зебре» подростка и уехал
Фонд капремонта получил штраф за затягивание сроков работ по приведению в порядок дома в Тольятти
"Он вернулся из аренды с другой головой": Миодраг Божович открыл секрет успеха Соболева в "Крыльях"
В Самаре на парковке завода полыхала отечественная легковушка
В Самаре около школы на 6-й просеке нашли труп 13-летнего мальчика
В Тольятти женщина на ВАЗе проехала на «красный» и влетела в грузовик: пострадали три человека
Эксперт по балету: Дмитрий Азаров представил нового министра культуры Самарской области
В суде Самары начинается рассмотрение дела экс-следователя ГСУ Веры Рабинович
В Самарской области нескольких производителей уличили в изготовлении некачественного молока
Двое жителей Самары «заработали» 13 млн рублей на незаконной легализации более 2,6 тысяч иностранцев
Наладил оптовую торговлю: у тольяттинца в гараже нашли более тысячи литров «паленого» алкоголя
В Самарской области молодой водитель без прав улетел в кювет и сгорел в машине
Только грудь нужно побольше: жена олигарха Шаповалова пообещала подарить поклонницам платье с откровенным декольте
В Самаре автомобилистка на Peugeot сбила на «зебре» женщину с ребенком в коляске
В Самаре ветклиника неправильно хранила лекарства и торговала ими без лицензии
В Самаре машиниста и его помощника наказали штрафами за столкновение двух тепловозов
Пришлось серьезно побороться: баскетбольная «Самара» одержала победу над «Химками-Подмосковье»
Тольяттинская "Лада" обыграла ХК "Ермак" в матче ВХЛ
Роспотребнадзор Самарской области забраковал две тонны мяса - это в четыре раза больше, чем в прошлом году
Самарский "маньяк с ножом" с нашумевшего видео до этого мог насиловать женщину в гаражах
SOS! Заглох мотор и утонуло весло: трех рыбаков в ночи искали спасатели
Сбежала из-за проблем в семье: полиция нашла женщину и малыша, которые пропали неделю назад
Накажут и полицию и ФСИН? Следователи проверят сообщения об избиении осужденного за шоколадки детдомовца
Десятки домов в Сызрани завтра отключат от электроснабжения
Слишком дорого за УДО: судью Михаила Бурцева "сдал" сын нефтяника, который сидит за убийство