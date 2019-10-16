Ее пытались отравить дважды: в Самаре трехлапую собаку мучили живодеры, но она снова верит людям

Собачья шаурма

Владимир и Белка встретились летом 2014 года, когда в приют «Твои друзья» позвонили жители Мехзавода, которые слезно просили забрать из отлова собаку, которую вот-вот усыпят.

- Собака была в диком стрессе, рычала, но, что удивительно, не кусалась, - вспоминает Владимир Грабовенко. – Я накинул на нее поводок, и она грызла его так активно, что прокусила себе щеку. В итоге я завернул ее в ткань, так и привез в приют. Здесь она сначала решила не выходить из ванной, прогрызла дыру в корзине для грязного белья и устроилась там.

В ванной Белка провела полгода. Потом, когда еду и воду волонтеры вынесли в коридор, по ночам она стала выбираться наружу, но от любого постороннего звука тряслась всем телом.

- Прошел год, Белка была все там же, никому не доверяла и всего боялась. Даже меня, хотя я старался с ней общаться почаще, чтобы она привыкала к людям, - говорит Владимир. – И вдруг однажды, это было лето 2015 года, я зашел в приют по делам, и она встретила меня громким лаем. Она радовалась мне, а я не верил глазам.

Владимир не смог оставить друга в приюте и забрал пса к себе домой.

Рентген показал, что собака долгое время прожила с инородными предметами в лапе

Выжившая

О тяжелой жизни на улице Белке теперь напоминает только отсутствие одной лапы.

Жители Мехзавода, которые опекали собаку до приюта, рассказали, что Белка сначала была обычным в меру счастливым дворовым щенком:

- У нас жила целая собачья семья, все были доброжелательные, мы их кормили, поэтому людям они доверяли. И однажды их отравили. Всех, кроме Белки – она не взяла еду у незнакомца, - рассказала журналисту «КП-Самара» жительница Мехзавода Ольга. – Ее попытались отравить во второй раз, и снова погибли другие собаки, которые жили рядом с ней, а она – нет. А однажды Белка пропала на три месяца. Потом вылезла откуда-то грязная и худая. Выглядела так, что даже мой муж прослезился, когда увидел ее. Белка не подходила близко даже к нам, хотя мы кормили ее раньше. А еще она сильно хромала – мы подумали, что ее снова кто-то попытался обидеть, потому она испугалась и так надолго убежала.

Когда собака попала в приют, ей сделали рентген больной лапы и увидели, что несколько месяцев она ходила с осколками пули, которые раздробили ей кость. Спасти лапу не удалось, но сегодня Белке это совершенно не мешает.

Кот Шурум-Бурум тоже был спасен с улицы

Счастливы вместе

Сейчас любимое занятие Белки – гулять. Каждое новое дерево, каждый куст и прохожий – она радуется абсолютно всему, что встречает на своем пути. Сначала новому хозяину даже сложно было «убедить» собаку, что пора возвращаться домой, потому что человек устал, но потому им удалось договориться.

Еще Белке нравятся мягкие игрушки, правда, они долго не живут. Зато доставляют собаке массу удовольствия.

Владимир периодически балует свою любимицу «вкусняшками»: методом проб и ошибок выяснилось, что больше всего на свете Белка любит вареное легкое. После этого человек и собака зажили душа в душу.

Немного суматохи в их жизнь вносит кот Шурум-Бурум.

- Его я взял на реабилитацию после аварии, у него были парализованы задние лапы, но их можно было разработать. Когда лапы начали понемногу работать, для него это было сравнимо с появившейся возможностью летать. Он так радовался и носился, прыгал через голову, что вернуть его уже не смогли.

Белка и Шурум-Бурум друг друга не особенно любят, но сходятся в том, что с хозяином им здорово повезло.