2019-10-16T11:06:09+03:00
Общество

Строят много, но нормальных квартир нет: эксперты считают, что в Самаре переизбыток жилья эконом-класса

По количеству квадратных метров на человека наш регион соответствует общероссийским нормам. Но вот жить самарцы могли бы и лучше
Ольга НОВИКОВА
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За последние годы обеспеченность жильем сильно выросла за счет массовой застройки. Но эксперты говорят о том, что в городах и странах с аналогичным уровнем развития экономики он выше.За последние годы обеспеченность жильем сильно выросла за счет массовой застройки. Но эксперты говорят о том, что в городах и странах с аналогичным уровнем развития экономики он выше.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Бросили почти готовые проекты ради новых

Строят много, а купить нечего: ситуация на рынке недвижимости в Самарской области далека от идеальной. По данным всероссийского рейтинга по вводу жилья РИА Новости наш регион занимает 27 строчку. Выше нас в этом списке Ульяновск, Татарстан, Башкирия. В Мордовии и Саратове строят меньше, чем у нас. Зато обеспеченность жильем на человека здесь выше.

Эксперты посчитали, что если каждому из жителей Самарской области раздать по квартире во всех существующих домах, то каждый из них жил бы на собственных 26,8 кв.м. В среднем по стране этот показатель 25,8. То есть мы выше среднего уровня, но далеко не в лидерах.

К лучшему в регионе, конечно, стремятся. В этом году в Самарской области намерены сдать 1,9 млн кв.м. жилья. Пока что до достижения результата далеко, но и конец года еще не наступил. Правда, эксперты считают, что сложности все равно будут и связаны они с изменениями в законодательстве.

- За третий квартал 2019 года введено на 45% меньше квадратных метров в многоэтажках, чем в прошлом году. Это связано с переходом на новую схему финансирования в долевом строительстве и эскроу-счета. Чтобы получить разрешение достраивать дома по старым правилам, многие застройщики обратили все свое внимание и средства на то, чтобы «догнать» до нужных показателей новые проекты. А старые, высокой степени готовности, временно приостановили, - рассказал руководитель управления проектной деятельности Дмитрий Крыпаев. – С начала года минстрой выдал немногим более 10 новых разрешений на строительство и продлил более 60 старых.

Людей не пугает ценник 100 рублей за квадратный метр?

Опасения самарских застройщиков, которые сейчас заняли выжидательную позицию, понятны – в условиях изменившихся правил игры, перехода на эскроу-счета и падения покупательского спроса затевать новые проекты рискованно. Тем более что нераспроданные квартиры не просто висят «мертвым грузом», а еще и облагаются налогом, который вынуждены платить строители. Сейчас в регионе построено, но не распродано более 250 тыс. кв.м. При этом покупатели есть, но то, что им предлагают, они не хотят. На рынке много жилья эконом-класса, а не хватает качественной недвижимости, в том числе и «бизнес-класса».

- Ситуация может послужить стимулом для того, чтобы уйти в мелкие нетиповые проекты. Возможно, что рынок жилья в Самаре перестанет быть таким массовым. Сейчас все, что строится в категории бизнес-класса, продается сразу, еще на стадии строительства, покупателей не пугает ценник и в 100 тысяч рублей за квадратный метр. Люди хотят качества, - считает директор ООО «ОКТОГОН», главный редактор «Строительство. Недвижимость. Rent&Sale» Олег Никитенко.

Эксперт говорит – уровень обеспеченности квадратными метрами в Самарской области вполне соответствует общероссийскому, но самарцы могут жить лучше.

- За последние годы обеспеченность жильем сильно выросла за счет массовой застройки. Но в городах и странах с аналогичным уровнем развития экономики он выше. Оптимальным для Самары я бы считал уровень в 32 метра на человека, - говорит Олег Никитенко.

ИСТОЧНИК KP.RU

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