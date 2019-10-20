Удаление тренеров и первая красная Анюкова за удар соперника: после матча «Оренбург» - «Крылья Советов» произошла массовая потасовка

На поле в матче «Оренбурга» и «Крыльев Советов» была жара. Не в прямом смысле, октябрь как-никак, а в переносном – страсти пылали. И не просто так – встречались команды, которые набрали одинаковое количество очков и победа могла подбросить каждую из них вплотную к пятерке лидеров (так и случилось, «Крылья Советов» после 13 туров идут на 6-ом месте). Кроме того, матчи «Крыльев» и «Оренбурга» всегда были жесткими. Вспомните хотя бы стычку самарских болельщиков и ОМОНа на «Газовике» или болезненные 0:3 на «Самара Арене». Матчи двух географических соседей – полноценное дерби, но это отдельная тема для разговора.

Сейчас о воскресном матче.

Оренбург - Крылья Советов 20 октября 2019: драка в конце встречи, видео.Видео драки в матче Оренбург - Крылья Советов 20 октября 2019

Что случилось?

В добавленное к встрече время, когда «Крылья» вели 1:0, а «Оренбург» устроил финальный штурм, судья не назначил пенальти в ворота гостей. Момент вызвал бурю негодования со стороны игроков «Оренбурга».

Разбирательства переросли в потасовку, во время которой Александр Анюков ударил Андреа Чуканова.

Сцепились не только футболисты, но и тренеры, а на поле, кажется, выбежали даже некоторые болельщики. Те фанаты, которые остались на своих местах, начали бросать в наставника «Крыльев Советов» Миодрага Божовича бутылки.

В итоге судья показал три красные карточки – Анюкову, Божовичу и главному тренеру «Оренбурга» Владимиру Федотову.

Наставник самарцев отправился в подтрибунное помещение по самому, как Божович позже объяснил сам, короткому пути – через поле. При этом черногорский специалист остановился в центральном круге и поприветствовал гостевой сектор – там были болельщики «Крыльев».

Арбитр показал в этой игре три красные карточки. Две из них – тренерам. Фото: ФК «Оренбург».

Что говорят виновники?

После матча Миодраг Божович прокомментировал случившееся следующим образом:

- Честно говоря, не видел, что произошло на последних минутах. Не могу ничего сказать. После этого надо было успокоить ситуацию, но люди, которые должны это делать, делали наоборот. Говорю не только про главного арбитра. Что он может один? Там толпы народа, трудно было разобраться. За что меня удалили? За то, что покинул тренерскую зону. Мои эмоции после финального свистка в центре поля? Это была благодарность за поддержку, - приводит слова главного тренера «Крыльев» пресс-служба клуба.

Наставник «Крыльев» Миодраг Божович получил красную карточку. Фото: ФК «Оренбург».

Высказался после игры и наставник хозяев Владимир Федотов.

- Я просто стоял, разнимал, не пускал ребят. Ко мне подбежали сербские ребята, схватили за грудки. Я за это получил желтую карточку. Просто великолепно! Личная неприязнь? Я к нему [арбитру] вообще никакого отношения не имею. Ни по жизни, ни по чему. Он в прошлом [матче] половину команды удалил, половину тренерского штаба. Сейчас то же самое повторяется. В других же матчах играют - все адекватно, все спокойно, все тихо. Трибуны понимают, что происходит на самом деле. И кому такой футбол нужен? – сказал Федотов во время флеш-интервью в эфире телеканала «Матч. Премьер».

А вот Александр Анюков воспринял свое удаление со смирением. Это, кстати, первая красная карточка в карьере 37-летнего защитника и третье удаление (до этого досматривать матч с трибун Анюков уходил из-за двух желтых).

- Хотелось бы извиниться перед тренерским штабом «Оренбурга», а также перед Андреа Чукановым. Меня слишком сильно захлестнули эмоции. Я заслужил удаление. Побежал защищать судью, потому что видел, что к нему пошли игроки «Оренбурга». И там уже схлестнулись, - цитирует Анюкова пресс-служба «КС».

Не выдержали нервы даже у обычно спокойного Анюкова. Фото: ФК «Оренбург».

Что теперь будет?

Теперь Александр Анюков не сыграет против своей бывшей команды – «Зенита». Матч пройдет на «Самара Арене» 27 октября. Справедливости ради отмечу, что Анюков и так пропускал бы эту игру – из-за перебора желтых карточек.

Не сможет помочь «КС» подсказками с бровки и Миодраг Божович. Красная карточка одинакова как для игроков, так и для тренеров. Черногорскому специалисту придется наблюдать за игрой своей команды с трибуны.

Божович после удаления поприветствовал болельщиков.Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Сидеть на трибуне, а не на скамейке придется и Владимиру Федотову. Его «Оренбург» 27 октября сыграет на выезде с «Краснодаром».