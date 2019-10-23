2019-10-23T10:34:16+03:00
Общество

Тест "КП": Кто ты в общественном транспорте - заяц дрожащий или контролер право имеющий?

Предлагаем пройти тест "Кто ты в самарском транспорте" и узнать, раздражает ли ваше поведение окружающих в автобусе или трамвае и знаете ли вы, куда едете?
Ольга АФАНАСЬЕВА
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А кто ты в самарском транспорте?А кто ты в самарском транспорте?Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Каждый божий день человека без машины, которому не посчастливилось "урвать" квартиру в ста метрах от работы, начинается с поездки в общественном транспорте. Об этих паре часов в день, проведенных в максимально тесном соседстве с окружающим населением, мог бы написать свой роман Максим Горький или сложить поэму Шарль Бодлер. Сколько драм и трагедий разыгрывается здесь, в тесной каморке автобуса, движущегося на максимально допустимой для городских улиц скорости или длинном вагоне трамвая.

Здесь заводят знакомства и выплескивают на других людей всю накопившуюся за рабочую неделю ненависть к человечеству. Здесь встречают школьных друзей (Надька? Ты ли это? А как расползлась-то!). Здесь узнают о лучших скидках на окраинных рынках города и последних новостях, часто - из ленты в соцсетях человека, сидящего или стоящего прямо перед тобой.

Это место хранит истории сотен несовершенных убийств: чудом выживает мужчина, вдоволь наевшийся лука перед тем, как выйти из дома. Несказанно везет женщине, которая не признает дезодоранты видимо из каких-то лучших побуждений и заставляет весь салон вдыхать запах потных подмышек. Неизвестно, как сдерживаются окружающие люди, чтобы не выкинуть в окно телефон веселой щебетушки, которая уже двадцать минут рассказывает подружке о незадачливом кавалере во всех подробностях. И уже последние минуты доживают наушники парня, который не удосужился убавить звук и его музыкальные вкусы (они не очень хороши) стали известны всем.

И если за рулем собственного Мерседеса или девятки вы можете чувствовать себя круче или хуже, в зависимости от того, какие машины окружают вас в данный момент, то в общественном транспорте все равны. Кроме, разве что, кондуктора, который в любой момент может пройти даже по вашим головам, если в проходе не осталось места. Всемогущей его или ее делает волшебная фраза "Оплачиваем проезд", которая сметает все преграды на пути вне зависимости от габаритов говорящего.

А кто вы в самарском общественном транспорте? Предлагаем узнать это прямо сейчас, ответив на коварные вопросы нашего теста. Знаете ли вы куда идет этот автобус? Откуда пришел к нам трамвай? И как вести себя в транспорте, чтобы доехать до дома?

Делитесь результатами теста в комментариях и рассказывайте, что больше всего раздражает в транспорте вас:

1Когда нужно оплатить проезд в трамвае, автобусе или троллейбусе?

кондуктор
Правильный ответ:Именно пассажир согласно правилам должен позаботиться об оплате поездки в течение одной остановки

2С какой стороны нужно обходить автобус, остановившийся на остановке?

автобус
Правильный ответ:Да, все помнят детский стишок. Но сейчас машин стало гораздо больше и на уроках по безопасности движения детей учат: не нужно торопиться выйти на дорогу, пусть лучше громоздкий транспорт уедет

3Сколько билетов можно купить по одной банковской карте?

Правильный ответ:Просто решили, что этого достаточно

4Как вы поступите, если в транспорте хотите послушать музыку?

Правильный ответ:Конечно, это не прописано ни в одном законе, но мы уверены, что любителям двух других вариантов в общественном транспорте не место

5Вы едете в автобусе и у вас зазвонил телефон. Что будете делать?

Правильный ответ:Еще один вопрос с подвохом. Поверьте, все любят тех, кто выбрал первый вариант и недолюбливают вторых

6Кому уступите место в транспорте?

Место в транспорте
Правильный ответ:Просто читайте, то что написано в автобусе

7Что сделаете, если на остановке увидите женщину с коляской?

Правильный ответ:Ну мы же вежливые люди

8Получится ли у вас без пересадок добраться от площади Кирова до речного вокзала без маршрутки?

Речной вокзал
Правильный ответ:Да, к сожалению здесь придется делать пересадки или воспользоваться коммерческой маршруткой

9Когда в Самаре появился первый троллейбус?

троллейбус
Правильный ответ:6 ноября 1942 года троллейбусы поехали по маршруту Площадь Революции - Вокзал. Дело в том, что из Москвы и Ленинграда в Куйбышев эвакуировали очень много троллейбусов, и они простаивали без дела. Правда, использовать у нас разрешили только 10 самых изношенных машин

10 Можно ли задавать вопросы водителю во время движения транспорта?

Правильный ответ:Ну мы же хотим доехать до конечной точки в целости и сохранности?

11Информацию о движении какого транспорта показывает приложение "Прибывалка-63"?

Прибывалка
Правильный ответ:А еще она умеет говорить по-английски и понимать "топонимы" вроде "стошка" и "пятнашка"

12Почему нельзя выкидывать билет до конца поездки?

автобус
Правильный ответ:Об этом, кстати, тоже написано в автобусах

13Куда можно выкинуть мусор в общественном транспорте?

мусор
Правильный ответ:А в других случаях не забудьте хрюкнуть)

14До какой станции метро в Самаре нужно доехать, чтобы попасть на железнодорожную станцию "Стахановская"?

станция
Правильный ответ:А потом придется еще немного пройти вниз по улице 22 Партсъезда, до "грузовика"

15Где в Самаре стоит памятник трамваю?

трамвай
Правильный ответ:Это настоящий старый трамвай, кстати. А рядом - музей

16Каким был первый автобусный маршрут в Самаре?

Правильный ответ:А на нем работали всего три автобуса ГАЗ-АА. Было это в 1934 году.
ВАШ РЕЗУЛЬТАТ:Случайный гость. В общественный транспорт вы заходите не часто? Что, неужели мерседес сломался?
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ВАШ РЕЗУЛЬТАТ:Вечный транспортный ворчун. Вы тот самый человек, которому не нравится все: от прически кондуктора до рассевшегося на сидении пассажира.
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ВАШ РЕЗУЛЬТАТ:Идеальный пассажир. Вас любят кондукторы и бабушки с авоськами. Что вы думаете о них, не знает никто.
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ВАШ РЕЗУЛЬТАТ:Вы - кондуктор?
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ИСТОЧНИК KP.RU

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