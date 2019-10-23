Тест "КП": Кто ты в общественном транспорте - заяц дрожащий или контролер право имеющий?

Каждый божий день человека без машины, которому не посчастливилось "урвать" квартиру в ста метрах от работы, начинается с поездки в общественном транспорте. Об этих паре часов в день, проведенных в максимально тесном соседстве с окружающим населением, мог бы написать свой роман Максим Горький или сложить поэму Шарль Бодлер. Сколько драм и трагедий разыгрывается здесь, в тесной каморке автобуса, движущегося на максимально допустимой для городских улиц скорости или длинном вагоне трамвая.

Здесь заводят знакомства и выплескивают на других людей всю накопившуюся за рабочую неделю ненависть к человечеству. Здесь встречают школьных друзей (Надька? Ты ли это? А как расползлась-то!). Здесь узнают о лучших скидках на окраинных рынках города и последних новостях, часто - из ленты в соцсетях человека, сидящего или стоящего прямо перед тобой.

Это место хранит истории сотен несовершенных убийств: чудом выживает мужчина, вдоволь наевшийся лука перед тем, как выйти из дома. Несказанно везет женщине, которая не признает дезодоранты видимо из каких-то лучших побуждений и заставляет весь салон вдыхать запах потных подмышек. Неизвестно, как сдерживаются окружающие люди, чтобы не выкинуть в окно телефон веселой щебетушки, которая уже двадцать минут рассказывает подружке о незадачливом кавалере во всех подробностях. И уже последние минуты доживают наушники парня, который не удосужился убавить звук и его музыкальные вкусы (они не очень хороши) стали известны всем.

И если за рулем собственного Мерседеса или девятки вы можете чувствовать себя круче или хуже, в зависимости от того, какие машины окружают вас в данный момент, то в общественном транспорте все равны. Кроме, разве что, кондуктора, который в любой момент может пройти даже по вашим головам, если в проходе не осталось места. Всемогущей его или ее делает волшебная фраза "Оплачиваем проезд", которая сметает все преграды на пути вне зависимости от габаритов говорящего.

А кто вы в самарском общественном транспорте? Предлагаем узнать это прямо сейчас, ответив на коварные вопросы нашего теста. Знаете ли вы куда идет этот автобус? Откуда пришел к нам трамвай? И как вести себя в транспорте, чтобы доехать до дома?

Делитесь результатами теста в комментариях и рассказывайте, что больше всего раздражает в транспорте вас: