«Били на глазах у ребенка, а потом перерезали сухожилия»: в Самаре цепным псам обнала дали 56 лет колонии на всех

Расправа за миллион

В Самаре огласили обвинительный приговор шестерым парням, которые, как считает следствие, выбивали деньги из должников своего босса. Действовали дерзко, быстро и эффективно. На одну из жертв они напали 27 июля 2017 года, когда бизнесмен Владимир К. подъехал к дому со своей приемной дочкой. Телохранитель, получив пару ударов по голове, сбежал в безопасное место, оставив своего клиента и его ребенка наедине с шестью людьми в масках.

- Потерпевшего били молотком по голове, руками, ногами, подручными предметами, а в конце ножом перерезали ему сухожилия в районе стопы на обеих ногах , - рассказал источник в правоохранительных органах. – К счастью, девочка их не интересовала, и она осталась невредимой.

Причиной жестокой расправы стал долг в 2 млн рублей. Вот только был ли он реален – большой вопрос. «Большой босс» занимался обналом, для чего привлекал к работе как фирмы-помойки, так и реальных предпринимателей. Одним из них и был как раз Владимир. Через него в обнальной схеме использовались и другие конторы, часть из них не отчиталась о доходах-расходах. Разбираться никто не стал и предполагаемую недостачу взыскать решили с Владимира.

Тот сначала отнекивался, но когда понял, что дело серьезное, частями отдал 1 млн рублей. Этого оказалось мало, и специально для него организовали и провели устрашающую акцию. Правда, ребята перестарались: бизнесмен надолго оказался в больнице, а делом заинтересовались правоохранительные органы.

Учили уму-разуму резиновой дубинкой

Следующей жертвой гоп-компании в августе того же 2017 года стал курьер Дима: по ошибке во время одной из обнальных операций ему на банковскую карту отправили чуть больше 91 тысячи рублей. Дима вернул своему работодателю 30 тысяч, об остальных умолчал и потратил их на собственные нужды. Казалось, все прошло хорошо, и о деньгах все забыли.

Но прошел год, как должок курьеру припомнили. На то, чтобы собрать нужную сумму, дали неделю. Парень найти деньги не смог и опрометчиво прибыл в офис, где раньше работал, чтобы лично сообщить нерадостную весть. Тут-то его и настигла расплата.

Диму вывели в отдельную комнату, подальше от лишних глаз и ушей, где при помощи резиновой дубинки и кулаков на протяжении целого часа доходчиво объясняли, почему нехорошо тратить чужие деньги. Дима в итоге попал в больницу с травмой головы и многочисленными переломами. О пациенте медики сразу сообщили в полицию.

Нашли не всех

В результате длительного расследования выяснилось: в обнальной конторе работали и были хорошо между собой знакомы Артем Репин, Евгений Севергин и Виталий Михеев.

Владимира К. они видели частенько, поэтому сомневались в своих возможностях справиться с ними своими силами: бизнесмен был достаточно мощного телосложения, в хорошей физической форме, носил при себе пистолет и ездил с охранником. Чтобы все точно прошло по плану, были найдены «помощники»: Иван Проснев, Александр Бочкарев, Руслан Рязапов и Роман Ризаев. За «работу» им заплатили 50 тысяч рублей.

По версии следствия, в нападении на первую жертву были задействованы Репин, Ризаев, Михеев, Проснев, Бочкарев и Куликов. Проснев и Бочкарев были мастерами спорта по боксу, поэтому их удары были особенно чувствительными. А вот в «воспитании» курьера, по мнению силовиков, участвовали только Репин и Бочкарев.

Вот только всех подозреваемых задержать не удалось: когда стало понятно, что за группу взялись всерьез, Михеев и Севергин скрылись. Остальные попали в руки силовиков. Расследование вели военные следователи, потому что Иван Проснев на момент совершения преступления служил в войсковой части на Кряжу.

В зависимости от степени участия Репину, Просневу, Бочкареву, Рязапову, Куликову и Ризаеву обвинения предъявили не разным статьям, в том числе в нанесении тяжких увечий человеку, вымогательстве, самоуправстве и незаконном обороте оружия.

На протяжении нескольких месяцев уже в 2019 году с этим делом разбирались в Самарском гарнизонном военном суде. Все шесть подсудимых в итоге получили реальные сроки – от 7 до 14 лет лишения свободы со штрафами 150-400 тысяч рублей, наказание они должны отбывать в колонии строгого режима.

- Преступления носили дерзкий характер, нападение на одного из потерпевших совершено в присутствии малолетнего ребенка, никто из подсудимых не имеет постоянного источника заработка, а незаконный оборот оружия и боеприпасов представляет повышенную общественную опасность, - рассказали в суде.