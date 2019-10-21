Площадь Куйбышева хорошо, а Кряж не очень? В Самаре составили интерактивную карту неформальных районов

Официально Самара состоит из девяти районов, но вот только рассказывая о своем месте жительства или о том, где находится их офис, сами жители обычно используют немного другие обозначения. Составить карту неформальных районов решили авторы проекта «Открывая город. Исследование естественной географии Самары». Результаты получились интересные: выяснилось, что, говоря об ареале своего обитания, самарцы чаще всего обращаются к названиям достопримечательностей по соседству. А районов оказалось не девять, а 58!

Центр – Самарский район, а Береза – уже за городом?

Один из главных вопросов – где же в Самаре исторический центр. Оказалось, что в сознании горожан его границы совпадают с территорией Самарского района. Те, кто обитает восточнее, говорят, что живут возле «железнодорожного вокзала - Крымской площади». А жители улиц Льва Толстого, Арцыбушевской и Вилоновской говорят, что их дом – в районе площади Куйбышева.

Также исследователи выяснили, что самарцы склонны расширять границы города. Например, больше половины опрошенных считают «Кошелев-парк» Самарой, хотя официально это уже Волжский район. Чуть меньше половины респондентов к Самаре «присоединили» Стройкерамику, Смышляевку, Гранный, Петра Дубраву и Стромилово. А вот около 75% и 80% опрошенных соответственно считают, что поселки Береза и Прибрежный относятся к области.

Неформальных районов гораздо больше, чем официальных

Что считают центром района?

Локальные центры есть не в каждом из 58 неформальных районов. Чаще всего люди считают таковыми озера, парки и скверы. Причем ценность природных зон такова, что их называют в качестве центра даже в том случае, если они не благоустроены. Например, жители неформального района «Просеки — Солнечная» называют центром территории озеро Леснуха, которое находится в довольно печальном состоянии.

В отдаленных районах жизнь района крутится вокруг домов культуры. Например, для Мехзавода это ДК «Октябрь», для Зубчаниновки – «Луч».

Еще один вариант: крупный торговый центр или местный рынок. Для Приволжского - это «Шапито», для «Космопорта» - одноименный торговый центр.

А реже всего локальным центром становится остановка общественного транспорта, например, так произошло на Барбошиной поляне.

Где хотят жить самарцы

Где в Самаре жить хорошо?

58 неформальных районов жителям предложили оценить. Максимальные оценки получила лишь одна локация - район площади Куйбышева. Остальные в списке лучших неформальных районов Самары – представители группы В. Это, например, Современник – Телецентр, Дом молодежи, Самарская площадь. А хуже других отзываются жители о 113 километре, Кряже и Рубежном.

Также в группу В со средними оценками попали проспект Масленникова, Машстрой, Осипенко и станции метро «Гагаринская» - «Спортивная».

В список худших районов отнесли также Киркомбинат, Сухую Самарку, Волгарь, Прибрежный и 116 километр.

Какие районы нравятся самарцам?

Спросили исследователи и о том, где хотели бы жить горожане. Большинство мечтает о переезде в более престижное место. При этом в топе «хотелок» самарцев ожидаемо центр города (вернее то, что им считают жители). Но в приоритете Ленинский район: опрошенные желают жить в центре, но не в ветхих развалюхах, а в новых домах.

Вокзал и «Лотте» и красивы, и уродливы одновременно

Спросили у горожан мнение и по поводу внешнего вида популярных в Самаре зданий. Интересно, что многие из них попали и в список самых уродливых, и в список самых красивых. Например, железнодорожный вокзал попал в лидеры самых страшных строений, но при этом оказался на четвертом месте в списке самых красивых зданий. В полном рейтинге таких пересечений больше — отель «Лотте» (9 место в топе красивых зданий и 12 место в топе уродливых); театр оперы и балеты (6 место в топе красивых, 19 место в топе уродливых); ЖК на Вилоновской (19 и 3 место соответственно).

Самые красивые и уродливые здания Самары

Полные результаты — интерактивная карта неформальных районов Самары с оценками и возможностью проголосовать — будут опубликованы на сайте opensamara.com.