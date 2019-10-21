2019-10-21T16:08:15+03:00
Общество

«Как будто и не было!»: самарцы возмущены тем, что разметка исчезает с дорог почти сразу после нанесения

Дело в том, что средств на краску для дорог не хватает, а исполнение контрактов подрядчики затягивают до зимы. Особенно волнуют родителей пешеходные переходы около школ
Ольга НОВИКОВА
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На многих пешеходных переходах свежая дорожная разметка уже истерласьНа многих пешеходных переходах свежая дорожная разметка уже истерласьФото: Ксения ТИМОФЕЕВА
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Нет разметки – есть нарушения

Самарцы в соцсетях опять жалуются на стершуюся дорожную разметку.

- Вот новый переход у городского ГИБДД, ему менее двух месяцев, разметка практически стерлась, - возмущается Алексей Игоревич. - Пешеходные переходы у школы на Дыбенко или Вольской или Антонова-Овсеенко - там разметки как будто и не было. Разметки нет даже в городе, пешеходные переходы в центре стерлись …

По данным ГИБДД, с начала года на участках с плохой разметкой в Самаре произошло 280 ДТП. Это почти треть от общего количества аварий. Специалисты в один голос говорят, что именно стершиеся линии на дороге часто служат одной из главных причин того, что водители нарушают ПДД - например, выезжают на встречку или не замечают пешеходный переход.

- В адрес горадминистрации и министерства транспорта выдано более 350 предписаний о восстановлении утраченной разметки. За их неисполнение привлечено к административной ответственности 12 организаций, а за ненадлежащее содержание дорог – еще 57, - рассказал начальник отдела дорожной инспекции управления ГИБДД по Самарской области Артем Кудашев. – При устройстве разметки в городе нужно применять или более качественные материалы, или краску с более высокой степенью световозвращения. Да, подрядчик работает по ГОСТам, но из-за увеличившегося в последние годы потока транспорта разметка быстро затирается.

Подрядчик один и ничего не успевает

Разметку на самарские дороги сегодня наносят трех видов – обычной краской, холодным многокомпонентным пластиком и горячим термопластиком. Срок службы краски – не менее трех месяцев, пластик должен продержаться год. Руководитель департамента городского хозяйства и экологии Самары Олег Ивахин рассказал, что в этом году должны были разметить 66,5 тысяч кв.метров дорожного покрытия – половину краской, половину пластиком. На то, чтобы всю необходимую разметку наносить долговечным пластиком, денег нет. К 1 августа было выполнено 83% контракта, с 1 августа начали работы около школ.

- Сегодня в Самаре нужно нанести еще 93,8 тысяч квадратных метров, это около 70 млн рублей, и эти потребности все время растут, - сообщил Олег Ивахин.

В этом году городские власти заключили один контракт на нанесение разметки на дороги – с ООО «Интерпрайз», на 79,8 млн рублей. Компания стала единственным допущенным к аукциону участником. Сопредседатель регионального штаба ОНФ по Самарской области, руководитель направления «За честные закупки» Вадим Нуждин отмечает неразвитую конкуренцию на торгах по этому направлению.

- Если на торги допущен только один участник, а снижение цены контракта составило 1,5%, то по классификации ОНФ и УФАС это можно расценить как признак антиконкурентного соглашения, - считает Вадим Нуждин. - Просим обратить на это внимание и исправить ситуацию в 2020 году. Второй вопрос – это скорость выполнения контракта. Так, из предусмотренных контрактом средств пока выполнены работы только на 55 миллионов. В целом у нас есть понимание, что средств на разметку недостает, а контракты исполняются только к началу зимы. А около школ разметку наносят к 1 сентября, хотя она там нужна и летом – дети ходят в летние лагеря, сдают экзамены и т.д.

Виноваты невоспитанные водители?

Разметка около школ – это вообще отдельный разговор. В Самаре на проезжую часть выходит 120 школ из 160-ти. Около таких учебных заведений в том или ином виде разметка и пешеходные переходы худо-бедно присутствуют. А вот около учебных заведений внутри дворов ситуация порой гораздо печальнее. Напомним, жители 14 микрорайона уже не первый год не могут добиться пешеходного перехода или хотя бы «лежачего полицейского» на дороге между школами №47 и №79. А всего по статистике за последние полтора года в регионе произошло около 22 наездов в районе школ.

В горадминистрации отчитались, что в этом году у школ было установлено 23 светофора, а в следующем году власти собираются нарисовать «зебры» на площади 5,4 тысяч метров около 27 школ. Еще у 14 школ должны появиться «лежачие полицейские».

- В первую очередь мы реагируем на предписания ГИБДД, и пожелания образовательных учреждений, а если остаются средства – то на пожелания жителей, - говорит Олег Ивахин. - До 31 января 2020 года предложено сформировать единый перечень очагов аварийности, концентрации ДТП, чтобы учесть их при проведении конкурсных процедур. Мы учтем ошибки этого года и будем формировать контракт с четкими датами исполнения, и до середины июня вся разметка будет нанесена.

Общественники из ОНФ обратили особенное внимание властей на просьбы жителей ограничить скорость движения во дворах – самарцы просят ставить знаки «пешеходная зона» и устраивать «лежачих полицейских». Но чиновники считают, что такими мерами ситуацию с внутридворовыми гонщиками не решить – во всем виноваты невоспитанные водители.

- Сама жилая застройка предполагает приоритет пешеходов, - говорит Олег Ивахин. – Можно все увешать знаками и сделать искусственные неровности через каждые пять метров, но пока водители не научатся себя вести, все будет бесполезно.

А как вы считаете – какие меры помогут повысить безопасность пешеходов?

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ИСТОЧНИК KP.RU

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