2019-10-22T10:54:52+03:00
Общество

Люди тепла: в Самаре выбрали лучшего химика-лаборанта компании «Т Плюс»

В конкурсе профмастерства приняли 17 специалистов из 13 регионов России
Александра БЕЛОВА
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Участницы конкурса успешно справились со сложными испытаниями.Участницы конкурса успешно справились со сложными испытаниями.Фото: Игорь МОЧАЛЬНИКОВ
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Лучшие в профессии

В Самаре во второй раз прошел федеральный конкурс профессионального мастерства среди химиков-лаборантов. За звание «Лучшего по профессии» боролись самые опытные специалисты ТЭЦ из 13 регионов, в которых работает компания Т Плюс.Важность работы химиков на энергетических предприятиях сложно переоценить, в конечном итоге именно от них зависит водно-химический режим ТЭЦ и, как следствие, надежность работы генерирующего оборудования. А профессиональные соревнования помогают поддерживать высокий уровень квалификации персонала и помогать дальнейшему росту лидеров.

- Проведение подобных соревнований говорит о том особом внимании, которое холдинг «Т Плюс» уделяет эффективной эксплуатации оборудования и надежности теплоснабжения наших потребителей, -отметил директор филиала «Самарский» ПАО «Т Плюс» Александр Гришатов, обращаясь к участницам конкурса профессионального мастерства.

В течение двух дней лучшим химикам-лаборантам крупнейшей частной энергокомпании предстояло преодолеть 3 этапа проверки знаний и умений. В частности, продемонстрировать знание нормативно-технической документации и навыки по оказанию первой помощи пострадавшему при несчастном случае. На Центральной отопительной котельной прошел практический этап по химическому анализу воды, используемой в производственном цикле электростанций.

- Наших химиков можно назвать отделом технического контроля энергетического объекта, - считает главный специалист по водоподготовке и водным химическим режимам «Т Плюс»Любовь Кульметьева. – К подготовке химиков мы подходим особенно тщательно. Любая погрешность может привести к повреждению оборудования. Поэтому, на мой взгляд, самое ответственное задание сегодня – это определение содержания солей кремниевой кислоты в производственных водах. Чтобы энергетический котел работал как часы, вода должна быть качественно обессолена. Это достаточно сложно: действия химика тут должны быть выверенными, точными и красивыми, как у музыканта.

Два лучших химика-лаборанта будут представлять компанию «Т Плюс» на Всероссийских соревнованиях. Фото: Игорь МОЧАЛЬНИКОВ

Два лучших химика-лаборанта будут представлять компанию «Т Плюс» на Всероссийских соревнованиях.Фото: Игорь МОЧАЛЬНИКОВ

Деловая атмосфера

Самара в качестве площадки для проведения конкурса профессионального мастерства выбрана не случайно. Здесь успешно работает Самарский учебно-курсовой комбинат (СамУКК), который является центром дистанционного обучения и повышения квалификации для сотрудников компании «Т Плюс».«Также на Центральной отопительной котельной Самарского филиала Т Плюс находится центральная химическая лаборатория, оснащенная самым современным оборудованием для проведения анализов», -подчеркнулВячеслав Страхов, главный судья соревнований, руководитель направления развития руководителей ТЭС и ТС компании Т Плюс.

- Мы постарались создать максимально доброжелательную и деловую обстановку, чтобы конкурсантки могли показать все, на что они способны, - подчеркнул директор Самарского учебно-курсового комбината Иван Агриков.

Погрешность недопустима

Участницы конкурса продемонстрировали очень высокий уровень квалификации. О напряженной борьбе за призовые места свидетельствует тот факт, что разница между «золотом» и «серебром» составила всего… 0,6 балла! В результате «золото» завоевала Екатерина Токарева (филиал «Самарский»), «серебро» - Валентина Бахтина (филиал «Марий Эл и Чувашии»), а «бронзу» - Юлия Ивонина (филиал «Свердловский»).

- Я просто старалась выложиться по максимуму – ничего особенного, я думаю, все участницы старались, - делится впечатлениями лаборант химического анализа ТЭЦ ВАЗа Екатерина Токарева. – Конечно, готовилась, повторяла и изучала методики. И вот результат. До сих пор не верится!

Два лучших химика-лаборанта будут представлять компанию «Т Плюс» на Всероссийских соревнованиях, которые пройдут в Москве весной следующего года. А в Самаре в этом году пройдут еще два конкурса: свое мастерство продемонстрируют электромонтеры и специалисты по охране труда компании «Т Плюс».

Люди тепла: в Самаре выбрали лучшего химика-лаборанта компании «Т Плюс»..Игорь МОЧАЛЬНИКОВ

ИСТОЧНИК KP.RU

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