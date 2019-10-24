2019-10-23T11:41:35+03:00
Спорт

ЦСКА – Ференцварош 24 октября 2019: прямая онлайн-трансляция матча 3 тура Лиги Европы по футболу 2019/2020

Футбол, матч ЦСКА – Ференцварош 24 октября 2019. Прямая онлайн-трансляция состоится 24 октября 2019. Составы команд, прогнозы букмекеров на матч 3 тура Лиги Европы по футболу 2019/2020
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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В РПЛ ЦСКА отстает от 1 места на 3 очка, а вот в Лиге Европы дела пока идут совсем плохо. Фото: ПФК ЦСКА.В РПЛ ЦСКА отстает от 1 места на 3 очка, а вот в Лиге Европы дела пока идут совсем плохо. Фото: ПФК ЦСКА.
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Неожиданно для всех ЦСКА стартовал в Лиге Европы с двух поражений. В первом туре «армейцы» крупно проиграли в Болгарии «Лудогоргцу» 1:5, а во втором не смогли переиграть дома «Эспаньол» - матч закончился со счетом 0:2. Больше терять очки подопечным Виктора Гончаренко нельзя. Тем более в матче с еще одним аутсайдером группы H венгерским клубом «Ференцварош».

Команда из Будапешта, которую возглавляет украинский тренер Сергей Ребров, за два тура набрала только 1-о очко – его «Ференцварош» добыл в Испании. А вот дома от «Лудогорца» «зеленые орлы» пропустили три безответных мяча.

Встреча пройдет на стадионе «ВЭБ Арена».

Статистика личных встреч

До этого момента команды встречались два раза. Случилось это в 1/16 финала Кубка обладателей сезона 1994/1995. Оба матча закончились с одинаковым счетом 2:1. В Москве выиграл ЦСКА, в Будапеште – «Ференцварош». Однако в следующий этап прошли венгры – благодаря победе в серии пенальти.

Прогнозы букмекеров

Букмекеры считают, что фаворит встречи – ЦСКА. Причем в победе «армейцев» не сомневается никто – коэффициент на выигрыш венгерской команды в три раза выше, чем на победу ЦСКА, а на ничью в 2 раза выше, чем на триумф команды Гончаренко.

Где посмотреть матч ЦСКА – Ференцварош 24 октября 2019

Прямую видеотрансляцию матча ЦСКА – Ференцварош можно посмотреть 24 октября на телеканале «Матч ТВ».

Прямая трансляция матча ЦСКА – Ференцварош 24 октября 2019

Игра начнется в 20:00 по московскому времени. Смотрите трансляцию на сайте kp.ru.

ЦСКА Ференцварош 24 октября 2019: прямая трансляция, где посмотреть.

ИСТОЧНИК KP.RU

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