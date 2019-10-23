2019-10-23T16:24:54+03:00
Спорт

Соболев против Дзюбы: в 14 туре РПЛ состоится битва лучших бомбардиров

«Крылья Советов» 27 октября на «Самара Арене» примут «Зенит», в этом матче пройдет разборка двух форвардов сборной России
Дмитрий КРИВЕНЦОВМихаил ГОРЮНОВ
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Артем Дзюба поймал кураж и готов сбросить Соболева с пьедестала, однако Александр вряд ли согласен отдать лидерство без боя. Фото: ФК «Крылья Советов» / ФК «Зенит»Артем Дзюба поймал кураж и готов сбросить Соболева с пьедестала, однако Александр вряд ли согласен отдать лидерство без боя. Фото: ФК «Крылья Советов» / ФК «Зенит»
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14-ый тур Российской премьер-лиги свел в Самаре «Крылья Советов» и «Зенит». Примечателен матч в первую очередь тем, что на «Самара Арене» впервые в сезоне встретятся одни из лучших бомбардиров этого сезона – форварды сборной России Александр Соболев и Артем Дзюба. Рассказываем о предстоящей битве двух титанов.

Соболев впереди, но Дзюба догоняет

За 13 туров нападающий «Крыльев» Александр Соболев успел настрелять 10 голов. Столько же на счету другого лидера гонки бомбардиров форварда «Ростова» и сборной Узбекистана Элдора Шомуродова. У Артема Дзюбы перед 13-ым туром было 5 голов. Казалось, что Соболев и Шомуродов так и продолжат (по крайней мере до зимней паузы) выяснять, кто круче, друг с другом. Однако в игре с «Ростовом» Дзюба отгрузил южанам «трешку» и почти вплотную приблизился к лидерам гонки бомбардиров. Если Соболев сбавит обороты, почуявший кровь Дзюба его легко сбросит с пьедестала.

Артем Дзюба – лидер в РПЛ по показателю гол + пас. Фото: ФК «Зенит».

Артем Дзюба – лидер в РПЛ по показателю гол + пас. Фото: ФК «Зенит».

В сборной все наоборот

Артем Дзюба, безусловно, номер 1 в сборной России. И здесь уже Александр Соболев в роли догоняющего. Форвард «Крыльев» получил вызов в национальную команду совсем недавно и только потому, что нападающий «Локомотива» Федор Смолов получил травму. За сборную Соболев еще ни разу не сыграл, однако парню всего 22 года, у него все впереди.

В этом не сомневается и главный тренер «Крыльев» Миодраг Божович. Более того, наставник самарцев уверен – в будущем Соболев заменит Дзюбу.

- Артем сейчас нападающий номер один, но и он потихоньку достигает серьезного возраста и я думаю, что у Соболева перспектива хорошая и он может заменить Артема через какое-то время, - сказал главный тренер «КС» в интервью «КП-Самара».

Кстати, именно Божович помог Дзюбе реанимировать свою карьеру. Это случилось, когда тренер и форвард встретились в тульском «Арсенале». Артема сослали туда в аренду. Именно после периода в Туле Дзюба выстрелил на ЧМ-2018, стал лидером «Зенита» и влюбил в себя всю страну. Божович, кстати, часто поздравляет Артема с забитыми мячами.

У Божовича отличные отношения с Дзюбой, он помог Артему реанимировать свою карьеру. Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

У Божовича отличные отношения с Дзюбой, он помог Артему реанимировать свою карьеру.Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

У бомбардиров много общего

Дзюба и Соболев, несомненно, футболисты пока немного разного статуса, но между ними много общего. Артем и Александр под 190 сантиметров ростом, здорово играют головой, но и внизу хороши. Пожалуй, сейчас на втором этаже форвард «Зенита» выглядит посильнее, но нападающий «КС» почти на 10 лет моложе - он обязательно прибавит в этом компоненте. Очевидно одно - своими габаритами ребята пользуются отлично, достаточно просто посмотреть на статистику гол + пас.

Здесь Дзюба обгоняет Соболева – к 8-ми голам Артема прибавляются 8 голевых передач (сейчас он лучший в лиге). На 5 передач больше, чем у Соболева. По показателю гол + пас у Александра только 13.

По системе гол + пас у Александра Соболева 13 баллов. Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

По системе гол + пас у Александра Соболева 13 баллов.Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

«Томь» - еще один момент, объединяющий бомбардиров. Болельщики сибиряков добрым словом помнят высоченных парней, которые радовали их забитыми мячами. В свое время, когда совсем юный Соболев начинал забивать за клуб из Томска в Премьер-лиге, его даже называли «новым Дзюбой». В принципе, такое сравнение осталось и сегодня. Некоторые даже с осторожностью, но уверяют, что Александр - более усовершенствованная версия капитана сборной России.

Почти в одном возрасте герои нашей публикации получили вызов в национальную команду - Соболев в 22 года, Дзюба в 23. Впрочем, Артем тогда уже дебютировал, а Александр смотрел за матчем со скамейки запасных. Возможно, его выход на поле случиться тоже в 23-летнем возрасте.

Соболевым, по разным данным, интересуются клубы из Англии, Турции и Италии. Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Соболевым, по разным данным, интересуются клубы из Англии, Турции и Италии.Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Любовь к АПЛ - следующий повод искать схожести. Неоднократно и Артем, и Саша заявляли: «Хочу в Англию!». Более того, в СМИ появлялась информация об интересе британских клубов к нашим футболистам. Правда, до конкретики пока так и не дошло.

Трансферные слухи по поводу Соболева и Дзюбы вообще похожи в этом сезоне. Самые последние разговоры отправляют их в Италию. Артема в «Интер», Александра сразу в несколько клубов.

Да что в футбольной, даже в семейной жизни нападающие похожи. Оба женаты, воспитывают сыновей.

Празднования: Артем Дзюба уже запатентовал свое. Миллионы россиян его знают. Соболеву над этим элементом еще нужно поработать. Из последних - он изображает самолет, но, вероятно, это просто было на эмоциях.

За битвой двух бомбардиров можно будет следить в воскресенье, 27 октября, на «Самара Арене». Матч начнется в 15:00. Прямая трансляция встречи будет на сайте samara.kp.ru.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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