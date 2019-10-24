Босоножки отправлены в шкаф: как выбрать «правильные» колготки?

Немного истории

Если бы женщинам дали право выбирать, кому устанавливать памятник, многие бы проголосовали за создателя капроновых колготок. Как мучились наши бабушки и мамы, бесконечно подтягивая сползающие чулки, борясь с «пузырями» на коленках и стараясь при этом выглядеть богинями! Имя создателя капроновых колготок неизвестно, но сам полимер капрон (он же - нейлон, полиамид) был синтезирован в конце 30-х годов ХХ века группой ученых под руководством доктора Волласа Каротерза в американской компании «Дюпон» (Du Pont). Было объявлено, что изобретен материал «тоньше паутинки, прочнее стали и элегантнее шелка». Разумеется, до массового производства такого легкомысленного продукта, как чулки, дело дошло не сразу: во время 2-й мировой войны новый супер материал нейлон первым делом пошел на военные нужды — из него, например, были сшиты парашюты, на которых союзный десант высадился в Нормандии.

Но именно в 2019 году исполняется 80 лет триумфальному первому явлению на свет нейлоновых чулок. 24 октября 1939 года в США, в один из универмагов, они впервые поступили в продажу. Небольшая партия нового товара была тут же раскуплена. Пройдет чуть более полугода, и в Нью-Йорке за один только день будет продано пять млн. пар этих чулок. В СССР они появились намного позднее и были дефицитом. И даже еще в начале 90-х было в порядке вещей носить аккуратно зашитые капроновые колготки. С тех пор чулки прошли свою эволюцию, тогдашним модницам и в голову не пришло бы, что возможен такой разнообразный ассортимент.

Сейчас «капроновое обеспечение» страны в руках нашего тольяттинского предприятия «КуйбышевАзот», выпускающего 99% всего российского полиамида, применение которого, конечно, намного шире чулочно-носочных изделий – от деталей машин и электроники до пищевых пленок и разнообразных тканей.

Но для женской половины человечества особенно дороги свойства этого синтетического материала, позволяющие обтягивать ножку как вторая кожа – скрывая недостатки и подчеркивая достоинства. Итак, выбираем колготки!

Определяемся с моделью.

1. Определяемся с моделью.

- Обладательницам стройных ножек, предпочитающим мини-юбки, не стоит покупать модель с шортиками.

- Если вы носите юбки и брюки с заниженной талией, то и колготки следует выбирать такие же.

- Если хотите скорректировать фигуру, покупайте моделирующие и утягивающие колготки.

- Наличие ластовицы (ромба, соединяющего штанины) и уплотненного носка сделает вещь более долговечной.

Выбираем плотность.

2. Выбираем плотность.

- Для летнего времени достаточно плотности 5-20 дэн.

- В межсезонье выбираем колготки 20-50 дэн.

- Зимой спасут от холодов колготки плотностью 50-250 дэн. Дополнительную «морозостойкость» придадут шерстяные или хлопковые нити, которые производители могут добавить в капроновую ткань.

Определяемся с размером.

3. Определяемся с размером.

- На обратной стороне каждой упаковки колготок имеется таблица, в которой по вертикали указан рост, по горизонтали – вес. На «перекрестке» ваших параметров будет указан нужный размер.

- Если ваши параметры сходятся на границе двух размеров, берите больший. Если колготки маловаты, они быстрее рвутся и менее удобны.

Обращаем внимание на состав.

4. Обращаем внимание на состав.

- Лайкра обеспечивает колготкам «многоразовость» и позволяет держать форму.

- Акрил дарит тепло, но будьте готовы к катышкам.

- Микрофибра – это переплетенные нити полиамида (о свойствах полиамида мы уже писали в статье о предприятии Куйбышевазот, которое его производит). Придает прочность, эластичность и сохраняет тепло.

Выбор по цвету.

5. Выбор по цвету.

- Классические бежевые тона должны гармонировать с цветом кожи.

- Прозрачные черные колготки считается дурным вкусом надевать днем, зато матовые черные подходят практически ко всему.

- Цветные колготки должны совпадать с цветом элементов одежды (однако полной монохромности допускать нельзя).

- Ажурные колготки (или «в сеточку») в большинстве случаев выглядят вульгарно, если не являются частью хорошо продуманного неформального образа.

Удачных покупок!