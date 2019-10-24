2019-10-24T11:22:41+03:00
Спорт

Главного тренера «Крыльев Советов» Божовича дисквалифицировали на пять матчей, защитника Анюкова – на два

Наставник «Оренбурга» Федотов пропустит одну игру – итоги заседания КДК
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
Поделиться:
Страсти разгорелись из-за неназначенного пенальти. Фото: ФК «Оренбург».Страсти разгорелись из-за неназначенного пенальти. Фото: ФК «Оренбург».
Изменить размер текста:

Божовича наказали суровее всех

В Москве в среду, 23 октября, прошло заседание Контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) РФС, на котором рассмотрели потасовку во время матча «Оренбурга» и «Крыльев Советов».

Напомним, в самой концовке встречи при счете 1:0 в пользу самарцев футболисты «Оренбурга» бросились выпрашивать пенальти после спорного эпизода в штрафной площади «КС», когда мяч то ли попал, то ли нет в руку защитнику Никите Чернову. Игроки «Крыльев» поспешили на защиту арбитра. В итоге произошла потасовка, во время которой защитник гостей Александр Анюков ударил футболиста «Оренбурга» Андреа Чуканова, а наставник самарцев Миодраг Божович сцепился с главным тренером хозяев Владимиром Федотовым. В итоге арбитр показал три красные карточки – Анюкову, Божовичу и Федотову.

Оренбург - Крылья Советов 20 октября 2019: драка в конце встречи, видео.Видео драки в матче Оренбург - Крылья Советов 20 октября 2019

На КДК решили наказать всех участников стычки, серьезнее всего – Божовича и Анюкова.

- За оскорбительное поведение в адрес официальных лиц матча и агрессивное поведение в адрес официального лица клуба дисквалифицировать главного тренера ФК «Крылья Советов» Божовича на 5 матчей чемпионата России по футболу, при этом 3 матча чемпионата России считать реальным исполнением, а 2 матча - условной спортивной санкцией, а также оштрафовать его на 100 000 рублей, - говорится на сайте РФС.

Таким образом, на тренерской скамейке «Крыльев» Божовича не будет минимум 3 матча – против «Зенита», «Рубина» и «Спартака». Еще 2 игры наставник волжан пропускает условно. Кроме того, на КДК черногорскому специалисту назначили испытательный срок – до конца сезона.

Жаркий матч завершился минимальной победой «КС». Фото: ФК «Оренбург».

Жаркий матч завершился минимальной победой «КС». Фото: ФК «Оренбург».

Божович извинился перед Федотовым

Под агрессивным поведением в РФС подразумевают то, что Миодраг Божович схватил Федотова за лацканы куртки и притянул к себе. При этом наставник «Оренбурга» ответил своему визави, что расценили тоже как агрессивное поведение. Однако действия Владимира Федотова трактуют, как оборону. Наставник «Оренбурга» пропустит только один матч – против «Краснодара», а также заплатит штраф – 20 000 рублей.

Наставник «Оренбурга» Владимир Федотов пропустит один матч. Фото: ФК «Оренбург».

Наставник «Оренбурга» Владимир Федотов пропустит один матч. Фото: ФК «Оренбург».

Помимо Федотова у Миодрага Божовича произошла стычка и с помощником судьи Тихоном Калугиным. Случилась она уже после того, как наставнику «КС» показали красную карточку и Божович отправился в подтрибунное помещение – через футбольное поле, остановившись в центральном круге, чтобы поприветствовать болельщиков. По словам, главы КДК РФС Артура Григорьянца, Божович оскорбил Калугина.

Главный тренер «Крыльев» свою вину не отрицает. После матча он извинился и перед помощником арбитра Тихоном Калугиным, и перед своим коллегой Владимиром Федотовым.

- На заседании КДК выступил Миодраг Божович, он сказал, что лично звонил Тихону Калугину и извинялся за нецензурную брань, а также извинился перед главным тренером «Оренбурга» Федотовым и КДК. Калугин и Федотов приняли извинения, - отметил Григорьянц.

Оренбург - Крылья Советов: главный триллер 13-го тура.Самым ярким матчем в 13-м туре РПЛ стало противостояние "Оренбурга" и "Крыльев Советов". Главные эмоции поединка - в этом видео.

Анюков не сыграет с «Зенитом» и «Рубином»

Не поможет «Крыльям» в ближайших играх и опытный Александр Анюков. За тычок Андреа Чуканова футболиста «Крыльев» дисквалифицировали на два матча, в том числе против своей бывшей команды - «Зенита».

Отметим, что 37-летний Анюков в игре с «Оренбургом» впервые в своей карьере получил прямую красную карточку. После встречи защитник публично извинился перед «Оренбургом» и Чукановым.

- Хотелось бы извиниться перед тренерским штабом «Оренбурга», а также перед Андреа Чукановым. Меня слишком сильно захлестнули эмоции. Я заслужил удаление. Побежал защищать судью, потому что видел, что к нему пошли игроки «Оренбурга». И там уже схлестнулись, - приводит слова Анюкова официальный сайт «КС».

Кроме Анюкова, Божовича и Федотова рублем наказали других участников потасовки – футболистов, тренеров, сотрудников клубов. Все участники стычки должны будут заплатить по 10 000 рублей штрафа.

Божович извинился перед помощником арбитра за то, что оскорбил его. Фото: ФК «Оренбург».

Божович извинился перед помощником арбитра за то, что оскорбил его. Фото: ФК «Оренбург».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
ЦСКА – Ференцварош 24 октября 2019: прямая онлайн-трансляция матча 3 тура Лиги Европы по футболу 2019/2020
Футбол, матч ЦСКА – Ференцварош 24 октября 2019. Прямая онлайн-трансляция состоится 24 октября 2019. Составы команд, прогнозы букмекеров на матч 3 тура Лиги Европы по футболу 2019/2020
Интер - Боруссия 23 октября 2019: где смотреть прямую онлайн-трансляцию матча 3 тура Лиги Чемпионов по футболу ЛЧ 2019/2020
Футбол, матч Интер - Боруссия 23 октября 2019. Прямая онлайн-трансляция состоится 23 октября 2019. Составы команд, прогнозы букмекеров на матч 3 тура Лиги Чемпионов по футболу ЛЧ 2019/2020
Ювентус - Локомотив 22 октября 2019: прямая онлайн-трансляция матча 3 тура Лиги Чемпионов по футболу ЛЧ 2019/2020
Футбол, матч Ювентус - Локомотив 22 октября 2019. Прямая онлайн-трансляция состоится 22 октября 2019. Составы команд, прогнозы букмекеров на матч 3 тура Лиги Чемпионов по футболу ЛЧ 2019/2020
Два четверных Щербаковой, камбэк россиянок и боевое "серебро" Степановой: девять главных событий Скейт Америка - 2019
Первый этап Гран-при Скейт Америка 2019 запомнится историческим прокатом российской фигуристки Анны Щербаковой и ее неожиданным возвращением на лидерскую позицию после провала в короткой программе
Новости 24
В Самаре фасады старинных домов зачистят от кондиционеров
В Тольятти возле клуба моржей нашли затонувшую «Гранту» с трупом в салоне
«Крылья Советов» сыграют с «Брюсселем» в 1/8 финала Кубка мировых чемпионов по пляжному футболу
В Самаре из-за бегунов перекроют движение транспорта в районе набережной
В Тольятти водитель на Mazda сбил на «зебре» пенсионерку
В Самаре «дорожный пристав» за один день забрал у должников 27 машин
ГК "ЭкоВоз" собирала батарейки лучше всех в России
На транспортных картах Москвы появились «космические» символы Самарской области
В центре Самары водитель Datsun протаранил стену дома
В Самаре полиция и ОМОН наведались с проверкой в бар «Турбаза Ветерок»
В Алексеевском районе водитель на Renault опрокинулся в кювет и погиб
Испортил утро: в Самаре на Промышленности беспечный водитель легковушки угодил под трамвай
Жителям микрорайона Крутые Ключи вернули холодную воду
Баскетбольная «Самара» в гостях обыграла ЦСКА-2
Произошло повторное повреждение трубы: В Крутых Ключах оперативно восстанавливают водоснабжение
По обоюдному согласию: ХК «Лада» покидает защитник Георгий Бердюков
В Самаре продлили маршрут автобуса № 480
Все сроки сорваны: развязку трассы «М5» у Тольятти не успеют закончить до конца года
Обсуждения не получилось: в Тольятти фракция КПРФ покинула заседание городской думы
Кому платили нефтяники? Сотрудники ФСБ перехватили крупную взятку
Бомж из Москвы подарил жителям Самарской области деньги и квартиры