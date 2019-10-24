Главного тренера «Крыльев Советов» Божовича дисквалифицировали на пять матчей, защитника Анюкова – на два

Божовича наказали суровее всех

В Москве в среду, 23 октября, прошло заседание Контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) РФС, на котором рассмотрели потасовку во время матча «Оренбурга» и «Крыльев Советов».

Напомним, в самой концовке встречи при счете 1:0 в пользу самарцев футболисты «Оренбурга» бросились выпрашивать пенальти после спорного эпизода в штрафной площади «КС», когда мяч то ли попал, то ли нет в руку защитнику Никите Чернову. Игроки «Крыльев» поспешили на защиту арбитра. В итоге произошла потасовка, во время которой защитник гостей Александр Анюков ударил футболиста «Оренбурга» Андреа Чуканова, а наставник самарцев Миодраг Божович сцепился с главным тренером хозяев Владимиром Федотовым. В итоге арбитр показал три красные карточки – Анюкову, Божовичу и Федотову.

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На КДК решили наказать всех участников стычки, серьезнее всего – Божовича и Анюкова.

- За оскорбительное поведение в адрес официальных лиц матча и агрессивное поведение в адрес официального лица клуба дисквалифицировать главного тренера ФК «Крылья Советов» Божовича на 5 матчей чемпионата России по футболу, при этом 3 матча чемпионата России считать реальным исполнением, а 2 матча - условной спортивной санкцией, а также оштрафовать его на 100 000 рублей, - говорится на сайте РФС.

Таким образом, на тренерской скамейке «Крыльев» Божовича не будет минимум 3 матча – против «Зенита», «Рубина» и «Спартака». Еще 2 игры наставник волжан пропускает условно. Кроме того, на КДК черногорскому специалисту назначили испытательный срок – до конца сезона.

Жаркий матч завершился минимальной победой «КС». Фото: ФК «Оренбург».

Божович извинился перед Федотовым

Под агрессивным поведением в РФС подразумевают то, что Миодраг Божович схватил Федотова за лацканы куртки и притянул к себе. При этом наставник «Оренбурга» ответил своему визави, что расценили тоже как агрессивное поведение. Однако действия Владимира Федотова трактуют, как оборону. Наставник «Оренбурга» пропустит только один матч – против «Краснодара», а также заплатит штраф – 20 000 рублей.

Наставник «Оренбурга» Владимир Федотов пропустит один матч. Фото: ФК «Оренбург».

Помимо Федотова у Миодрага Божовича произошла стычка и с помощником судьи Тихоном Калугиным. Случилась она уже после того, как наставнику «КС» показали красную карточку и Божович отправился в подтрибунное помещение – через футбольное поле, остановившись в центральном круге, чтобы поприветствовать болельщиков. По словам, главы КДК РФС Артура Григорьянца, Божович оскорбил Калугина.

Главный тренер «Крыльев» свою вину не отрицает. После матча он извинился и перед помощником арбитра Тихоном Калугиным, и перед своим коллегой Владимиром Федотовым.

- На заседании КДК выступил Миодраг Божович, он сказал, что лично звонил Тихону Калугину и извинялся за нецензурную брань, а также извинился перед главным тренером «Оренбурга» Федотовым и КДК. Калугин и Федотов приняли извинения, - отметил Григорьянц.

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Анюков не сыграет с «Зенитом» и «Рубином»

Не поможет «Крыльям» в ближайших играх и опытный Александр Анюков. За тычок Андреа Чуканова футболиста «Крыльев» дисквалифицировали на два матча, в том числе против своей бывшей команды - «Зенита».

Отметим, что 37-летний Анюков в игре с «Оренбургом» впервые в своей карьере получил прямую красную карточку. После встречи защитник публично извинился перед «Оренбургом» и Чукановым.

- Хотелось бы извиниться перед тренерским штабом «Оренбурга», а также перед Андреа Чукановым. Меня слишком сильно захлестнули эмоции. Я заслужил удаление. Побежал защищать судью, потому что видел, что к нему пошли игроки «Оренбурга». И там уже схлестнулись, - приводит слова Анюкова официальный сайт «КС».

Кроме Анюкова, Божовича и Федотова рублем наказали других участников потасовки – футболистов, тренеров, сотрудников клубов. Все участники стычки должны будут заплатить по 10 000 рублей штрафа.