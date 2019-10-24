2019-10-24T22:17:48+03:00
Спорт

Надежды на плей-офф можно хоронить? ЦСКА уступил «Ференцварошу» в Лиге Европы

Представляем вашему вниманию обзор матча 3 тура Лиги Европы ЦСКА – Ференцварош, который прошел 24 октября в Москве
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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«Армейцы» не смогли реализовать ни один из своих опасных моментов, а «Ференцварош» довел одну атаку до гола. Фото: ПФК ЦСКА.«Армейцы» не смогли реализовать ни один из своих опасных моментов, а «Ференцварош» довел одну атаку до гола. Фото: ПФК ЦСКА.
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В этом матче ЦСКА нужна была только победа. И это не просто красивая фраза, а необходимость – «армейцы» умудрились проиграть два первых матча – «Лудогорцу» и «Эспаньолу». Брать три очка в матче с венгерским «Ференцварошем», который в двух матчах набрал одно очко, подопечным Виктора Ганчаренко надо было кровь из носу, иначе бы не понял никто. Однако случилось то, чего никто не ожидал. Снова. Представляем вашему вниманию обзор матча 3 тура Лиги Европы ЦСКА – «Ференцварош», который прошел на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве 24 октября 2019.

Виктор Ганчаренко, видимо, уповал на быстрый гол. А то и не на один. «Армейцы» так яро бросились в атаку на ворота венгерского клуба, что пропустили два очень неприятных контрвыпада.

После этого ЦСКА опомнился и прижал венгров к их воротам. «Ференцварош» по мере возможностей огрызался и один раз в первом тайме чуть не укусил «армейцев». Томак Нгуен убежал от 17-летнего защитника ЦСКА Вадима Карпова и вышел на рандеву с Игорем Акинфеевым. К счастью, футболист «Ференцвароша» по воротам не попал.

ЦСКА тоже фатально не везло. Красно-синие транжирили момент за моментом. То Иван Обляков стрелял мимо ворот гостей или после его ударов спасал кипер, то Ильзат Ахметов отбивал штанги и ноги защитников, то Федор Чалов никак не мог распечатать ворота венгерского клуба. Обиднее всего было после удара Николы Влашича. Чалов и Сигурдссон разыграли красивейшую комбинацию, кульминацией которой стал пас на игрока сборной Хорватии. Никола вышел на убойную позицию один на один с вратарем… но пробил мимо ворот.

В самой концовке первого тайма Арнор Сигурдссон мог показать Влашичу, как надо реализовывать выход один на один. Но 20-летний исландец выиграть дуэль с вратарем гостей не смог.

После всего этого казалось, что Ганчаренко напихает своим ребятам в перерыве и ЦСКА дожмет «Ференцварош». Но получилось наоборот. Подопечные украинского специалиста Сергея Реброва осмелели и первые минут 10-15 владели инициативой. ЦСКА за это время не создал ни одного опасного момента. В срочном порядке Ганчаренко бросил в игру Кристияна Бистровича и Лукаса Сантоса, в надежде освежить «армейский» футбол и придать ему остроты.

Постепенно ЦСКА перевел дыхание и ринулся атаковать. Правда, «Ференцварош» уже почувствовал, что с «армейцами» можно играть и больше не позволял себя прижимать к своим воротам.

Помог в этом и сам ЦСКА. Казалось, что молодая команда за первый тайм прилично наелась. Упали скорости, хозяева не так рьяно атаковали. ЦСКА уже не казался фаворитом встречи. Матч во втором тайме был, скорее, равным. Команды обменивались атаками. У «армейцев» они, наверно, были чуть острее. Но реализация… С ней Виктору Ганчаренко надо срочно что-то делать. Это показала «Уфа», это показала далеко не самая грозная команда Европы «Ференцварош», это показывает и вся еврокубковая кампания «армейцев» этого сезона.

А «Ференцварош» в итоге дождался своего момента. За пять минут до конца основного времени встречи вышедший на замену Варга оказался первым на добивании и отправил мяч в ворота ЦСКА.

0:1 – счет не по игре, но «армейцы» виноваты сами. Они разбазарили огромное количество моментов, а «Ференцварош» смог довести до гола одну из немногих своих атак.

Это третье поражение ЦСКА в розыгрыше Лиги Европы, которое, скорее всего, хоронит все надежды «армейцев» на плей-офф.

ИСТОЧНИК KP.RU

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