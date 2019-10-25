«Семью вырезал не отец»: следователи выяснили, кто устроил кровавую расправу в самарской квартире

Дружная семья

В Самаре правоохранители закончили разбираться с убийством, которое произошло 22 ноября 2018 года в квартире на третьем этаже дома № 14 на Клинической. Как раньше писала «Комсомолка», там в тот день нашли три трупа — 56-летнего Валерия Малаева, его супругу Ольгу, которая на 20 лет моложе, и их двухлетнюю дочку Свету (имя изменено). Все погибли от ножевых ранений.

Прибывшие на место сыщики сразу предположили — расправу учинил кто-то из своих. После убийства близких, этот человек покончил с собой. Случилось все еще 19 ноября — за 3 дня до обнаружения тел. Первые подозрения падали на главу семейства.

Трагедия произошла в этом домеФото: Светлана МАКОВЕЕВА

— Дверь была закрыта изнутри, снаружи ее так не запереть. По версии следствия, он убил жену и ребенка, а после этого покончил с собой, — рассказывала старший помощник руководителя регионального СУ СК Елена Шкаева.

Подобное развитие событий немало удивило соседей семьи. Тихая пара, на которую никогда не поступало жалоб.

— Трудно поверить, что это сделал Валерий. Он безумно любил жену и дочь. Ребенок вообще поздно появился, они его очень долго ждали, — говорила Наталья М. (имя изменено), проживающая в этом же доме. — Дружная семья, не курили и не пили. На велосипедах уезжали на целый день, зимой на лыжах катались, она бегала каждый день по утрам.

Восхищалась мужем

Мужчина занимался строительством и делал дизайнерские чертежи. Ольга приехала в Самару из Пензы, работала много лет детским стоматологом, считалась отличным специалистом.

—Врач, у которого руки от Бога. Никаких жалоб. Я бы смело села к ней на лечение. Все идеально. Она даже сама по себе была педантичным и тонким человеком. Очень щепетильная в работе и в отношении к себе. Мужа любила и восхищалась им. Приходила и рассказывала, какой он хороший! Очень долго они ждали ребеночка, — делилась с «Комсомолкой» экс-коллега погибшей Татьяна.

После убийства квартиру опечаталиФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ольга Маклаева с конца 2015-го ушла в декретный отпуск. А незадолго до происшествия она и вовсе перестала появляться на людях. Причина страшная — онкология, тяжелая форма. Никто из знакомых пары и предположить такое не мог.

Неожиданная точка

19 ноября 2018 года родители женщины, не сумев дозвониться до дочери, приехали к ней домой. Никто не открыл. 22 числа дверь взломали с помощью специалистов. После этого в подъезде раздался крик матери Маклаевой — она увидела, что случилось в квартире. Шокированы оказались все — только 18 ноября Валерий спокойно гулял с дочкой.

Расследование длилось чуть меньше года. Все это время эксперты-криминалисты исследовали изъятые с места происшествия следы, орудие убийства, опрашивали близких жертв. Теперь в страшной истории поставлена точка, ставшая весьма неожиданной.

Ольга была замечательным специалистомФото: из личного архива

— Анализ улик опроверг первоначальную версию. Установлено, что женщина нанесла смертельные ножевые ранения сначала мужу, а потом ребенку. После этого она покончила с собой, — сообщили следователи.

О причинах остается только догадываться, но стражи порядка предполагают — они связаны с болезнью Ольги. На днях резонансное уголовное дело было закрыто из-за смерти обвиняемой.

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