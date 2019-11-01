Новогодний корпоратив 2019/2020 в Самаре: ТОП-7 необычных программ для праздника

Самые долгожданные и продолжительные праздники не за горами. Уже сейчас пора подумать о том, как пройдет ваш новогодний корпоратив 2020 в Самаре. Мы обратились в агентство мероприятий «Креатив» и узнали, чем в этом году там будут удивлять своих клиентов. По итогам составили для вас ТОП-7 самых оригинальных программ для новогоднего корпоратива.

«Денс маскарад»

Это вечеринка по режиссерскому сценарию. Вы станете частью костюмированного представления. Здесь же, на празднике, пройдет мастер-класс по изготовлению масок. Также в программе «DJ Призрак оперы», dance-маскарад и изобилие танцев под руководством профессиональных хореографов. Не обойдется и без оригинальных конкурсов и викторин в тематике вечера.

- Спецэффекты и сюрпризы тоже будут. Участники этой программы станут частью праздничного театрализованного представления, танцевальной феерии и карнавального шоу. Во время праздника будет играть кавер-группа. «Денс Маскарад» - это яркие костюмы, профессиональные актеры и, конечно же, Дед Мороз и Снегурочка, - подробнее рассказывает арт-директор агентства мероприятий «Креатив» Елена Семашко.

«Камеди вечер»

Гостей праздника встречает фотозона с аниматорами-пародистами звезд. Участникам новогоднего корпоратива в Самаре предложат стать героями популярных телешоу: «Камеди Клаб», КВН, «Стенд ап», «Один в один». На таком празднике грустно точно не будет.

- Это праздничное театрализованное представление начинается с предварительной подготовки сотрудников к выступлению, составления камеди-программы. Преимущество этого сценария в том, что он подразумевает активное участие всех сотрудников, - уверяет Елена Семашко. - Такой новогодний корпоратив не только повеселит, но и сплотит коллектив. Фишкой вечера станут приглашенные стендаперы, вокально-танцевальные номера сотрудников и профессиональных артистов, а также выступление кавер-группы.

«Звезда родилась»

Этот сценарий новогоднего корпоратива поможет раскрыть таланты всех сотрудников компании и превратит их в фееричный двигатель сюжета, который раскроет тайну Нового года. В программе конкурс талантов, караоке-баттл, танцевальный челлендж. Творческие номера поможет поставить профессиональный режиссер.

- Активное времяпровождение и возможность каждого проявить себя и раскрыть свой творческий потенциал - гарантированы. Участники корпоратива – главные звезды вечера, - отмечает Елена Семашко. – И конечно, на празднике будет работать звездная фотозона, мастер-классы. Запланированы и флешмобы, выступление кавер-группы или модных диджеев, танцевальная шоу-программа, выступление артистов оригинального жанра, театрализованная шоу-программа!

«Телек шоу»

В этой программе собраны все самые популярные интерактивные телевизионные программы: «Где логика», «Подмосковные вечера», «Студия «Союз», «Кто хочет стать миллионером», «Что, где, когда», «Угадай мелодию». Игра разбита на раунды, все участники делятся на команды, от которых требуются знания окружающего нас мира, мира шоу-бизнеса, а иногда и знание своих коллег. Шоу разрабатывается под каждую аудиторию и компанию индивидуально.

- Благодаря этой программе новогодний корпоратив пролетит активно и задорно, у каждого будет возможность показать свой творческий потенциал. Кроме того, на празднике будет звездная фотозона, спецэффекты и сюрпризы, - отмечают в агентстве «Креатив»

«Добро пожаловать в цирк!»

Это полное погружение в мир, где творится волшебство и чудеса. Участников этой программы будут развлекать и удивлять - таинственные фокусники, гимнасты, жонглеры, иллюзионисты и факиры. Акробатические и музыкальные номера, занимательные шарады – всё это и многое другое позволит почувствовать себя ребенком и попробовать себя в роли артиста циркового жанра.

- Также в программе цирковая фотозона, театрализованная встреча гостей, дрессированные животные, игровая зона, тематические игры и конкурсы, спецэффекты и сюрпризы. А в подарок от агентства мероприятий «Креатив» - бумажное шоу, - рассказывает арт-директор агентства мероприятий «Креатив».

«Джипинг-экскурсия по засечной черте»

В агентстве мероприятий «Креатив» есть и варианты для нестандартного новогоднего корпоратива. Например, экскурсионная программа по исторической границе Российской империи в Самарской области на 1731-1736 годы - вдоль Новой Закамской линии. Это линия оборонительных сооружений, построенная для защиты волжских низовых городов от набегов кочевников.

- Начинается программа от музея ретро-мотоциклов «Мотомир Вячеслава Шеянова» в поселке Петра Дубрава. Далее участники программы отправляется в сторону села Красный Яр, где находится 300-летняя Красноярская крепость. По желанию джипинг-экспедиция может стать экстремальной. Также в программе вкусный обед и развлекательно-объединительная программа «Славянские забавы»: стрельба из лука, метание ножей, мастер-классы по владению холодным оружием, рубка казачьей шашкой и даже баня.

«Гуляй душа»

Желаете погрузиться в атмосферу народных гуляний, забав и угощений. Тогда программа «Гуляй душа» как раз для вашего случая. В программе состязательно-развлекательные игры и забавы, растопка самовара, колокольная звонница.

- Также в программе фотосессия в снаряжении воина, русской красавицы, игры на поднятие настроения, развитие доверия друг к другу и налаживание контакта. А так, игры на нестандартные ситуации, на объединение и даже целовальные игры – добавляет Елена Семашко. - Не обойдется и без хороводной части.

Лучше заказать, чем организовать?

Программа, подготовленная профессионалами, учитывает все особенности и возможные неожиданные повороты. Агентство мероприятий «Креатив» предлагает более 100 оригинальных программ или разработает для вас индивидуальный проект. Но главное – это комплексный подход.

- Мы уже более 7 лет занимаемся организацией деловых и развлекательных мероприятий. С каждым нашим клиентом работает личный менеджер. У нас более 10 000 довольных участников мероприятий. Мы организовали и провели свыше 500 специальных событий.Мы ставим красочное шоу с полным погружением зрителя в сюжет через сценарные ходы наших режиссёров и через технические средства выразительности, - уверяет арт-директор агентства мероприятий

«Креатив» Елена Семашко. - Наша отличительная особенность - слушать и слышать клиента, чтобы дать именно то, в чем есть потребность. У нас гости – в центре внимания и главные герои вечера.

Цена праздника

Агентство мероприятий «Креатив» может подобрать программу под любой бюджет. Здесь

предложат самое лучшее соотношение цены и качества. В стоимость входит: услуги ведущего, диджея, звуковое оборудование, авторский сценарий, тематическая

программа, работа артистов согласно программе мероприятия.

Как раз сейчас агентство мероприятий «Креатив» запустило дополнительную акцию. При заказе праздничной программы написание корпоративной песни в подарок.

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