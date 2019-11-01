Вышла на дорогу, чтобы умереть: в Самаре полицейские спасли таксу от обезумевшей хозяйки

В Самаре утром в пятницу, 1 ноября, на Московском шоссе развернулась настоящая драма. Там женщина вышла на дорогу и встала посреди проезжей части на колени. Перед собой она вытянула плакат. Многие подумали, что женщина просит милостыню, но когда разглядели надпись, сделанную на картонной коробке, содрогнулись от ужаса. Там было написано: «Я не хочу жить. Денег не надо. Я хочу умереть».

Самое страшное, что на отчаянный шаг самарчанка пошла вместе со своей собакой — таксой. Животное было на поводке, который не давал убежать от обезумевшей хозяйки. По словам очевидцев, которые решили ограничится только возмущенными постами в соцсетях, странная парочка простояла посреди дороги на холоде довольно долгое время. Однако небезразличные люди все-таки нашлись. Они сообщили о происходящем в полицию. И через некоторое время на место приехали сотрудники ППС. Они спасли от трагедии и женщину, и таксу.

Полицейские пока оставили собаку у себя в отделеФото: Предоставлено "Комсомолке"

- Полицейские задержали женщину и доставили ее для разбирательства в ближайший отдел. Было установлено, что это 54-летняя местная жительница, - сообщили «Комсомольской правде — Самара» в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

Стражи порядка засомневались во вменяемости женщины и вызвали скорую помощь. Медики увезли ее на обследование в больницу.

Что касается таксы, то полицейские не бросили ее на произвол судьбы. Песика обогрели и временно оставили в отделе полиции. Как уточнили «КП-Самара» в облГлавке, сейчас стражи порядка разыскивают мужа женщины. Они пообещали вернуть собаку в семью после того, как свяжутся с родственниками.