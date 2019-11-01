2019-11-01T15:19:36+03:00
Общество

Вышла на дорогу, чтобы умереть: в Самаре полицейские спасли таксу от обезумевшей хозяйки

Горожанка решила отправиться на тот свет вместе со своей собакой, но стражи порядка помешали ей
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Бедное животное было на поводке и несколько часов не могло сдвинуться с местаБедное животное было на поводке и несколько часов не могло сдвинуться с местаФото: Предоставлено "КП"
Изменить размер текста:

В Самаре утром в пятницу, 1 ноября, на Московском шоссе развернулась настоящая драма. Там женщина вышла на дорогу и встала посреди проезжей части на колени. Перед собой она вытянула плакат. Многие подумали, что женщина просит милостыню, но когда разглядели надпись, сделанную на картонной коробке, содрогнулись от ужаса. Там было написано: «Я не хочу жить. Денег не надо. Я хочу умереть».

Самое страшное, что на отчаянный шаг самарчанка пошла вместе со своей собакой — таксой. Животное было на поводке, который не давал убежать от обезумевшей хозяйки. По словам очевидцев, которые решили ограничится только возмущенными постами в соцсетях, странная парочка простояла посреди дороги на холоде довольно долгое время. Однако небезразличные люди все-таки нашлись. Они сообщили о происходящем в полицию. И через некоторое время на место приехали сотрудники ППС. Они спасли от трагедии и женщину, и таксу.

Полицейские пока оставили собаку у себя в отделе Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Полицейские пока оставили собаку у себя в отделеФото: Предоставлено "Комсомолке"

- Полицейские задержали женщину и доставили ее для разбирательства в ближайший отдел. Было установлено, что это 54-летняя местная жительница, - сообщили «Комсомольской правде — Самара» в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

Стражи порядка засомневались во вменяемости женщины и вызвали скорую помощь. Медики увезли ее на обследование в больницу.

Что касается таксы, то полицейские не бросили ее на произвол судьбы. Песика обогрели и временно оставили в отделе полиции. Как уточнили «КП-Самара» в облГлавке, сейчас стражи порядка разыскивают мужа женщины. Они пообещали вернуть собаку в семью после того, как свяжутся с родственниками.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Как "великие стройки" делают Семью губернатора богатой, а регион - нищим
Обозреватель «КП» Владимир Ворсобин - об истории, которая могла произойти в любой области и республике страны. И во многих - происходит. Поэтому каждый наверняка увидит (полностью или штрихами) здесь и отражение своего региона [Часть 2]
Парни плакали, просили себя откопать: как экстремальщики-мажоры добровольно легли в могилу и даже заплатили за это
Вместе с инструктором по выживанию они отправились на остров в Новосибирской области и провели там три дня. Один день с выживальщиками провел и корреспондент «Комсомолки».
Увидеть город — и не умереть
В октябре текущего года вступили в силу поправки в Правила перевозки групп детей автобусами. Теперь во время поездок даже по городу все дети должны быть пристегнуты ремнями безопасности и сопровождающие их взрослые должны за этим строго следить
Каждому пострадавшему на производстве назначается персональный помощник от ФСС
Специалисты Самарского отделения Фонда социального страхования РФ и «Комсомольская правда» провели круглый стол на тему реабилитации пострадавших и профилактики производственного травматизма
На какую помощь могут рассчитывать самарцы, получившие травму на производстве
В пресс-центре «Комсомольской правды» специалисты Самарского отделения Фонда социального страхования РФ рассказали об обеспечении прав работников на получение выплат и других госуслуг
«К одним президент приезжает, другие встречают с ножом»: сызранский полицейский может стать «Народным участковым — 2019»
Александр Ведерников, представляющий на конкурсе «Комсомолки» и МВД Самарскую область, рассказал о себе и самых интересных случаях в своей карьере
Новости 24
В Третьяковской галерее открылась выставка с пейзажами самарских школьников
Дачные автобусы в Самаре в этом году больше ходить не будут
Стала известна судьба женщины, которая стояла на коленях на Московском шоссе в Самаре
В Самаре на улице Охотничьей 62 пожарных тушили квартиру в таунхаусе
В Самаре юнармейцы проводят мини-парады для ветеранов Великой Отечественной войны
Движение трамваев № 7 до стадиона «Самара Арена» восстановили
«Я не хочу жить»: в Самаре женщина встала на колени посреди Московского шоссе
В Самарской области мужчина на «четырнадцатой» опрокинулся в кювет и укатил с места ДТП
Для борьбы с гололедом: за сутки на дороги Самары высыпали 300 тонн реагентов
Центральный аппарат СК России проконтролирует проверку по жалобам жителей аварийных домов в Самаре
Маньяк, убивший 9 человек и изнасиловавший 35 детей, добивается освобождения в Самаре
В Самаре 4 ноября перекроют часть Московского шоссе
Аварию в Нефтегорском районе с двумя погибшими устроил водитель МАЗа, который не имеет права управлять грузовиками
В аэропорту Курумоч заработала новая долгосрочная парковка на 180 мест
До стадиона «Самара Арена» в день матча «Крылья Советов» - «Рубин» запустят трамвай S5
В Тольятти женщина на Kia влетела в световую опору и попала в больницу
В Самарской области ко Дню народного единства устроят православный автопробег
В Самарской области разработают программу по модернизации первичной медицинской помощи
Новая школа на 5-ой просеке в Самаре будет работать в две смены
Под Сызранью УАЗ влетел на «встречке» в бензовоз: пострадали три человека