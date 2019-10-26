«Расползается по швам»: корпус областного училища культуры закроют на ремонт

"Разбирают реквизит по домам"

В редакцию «Комсомольской правды» обратились родители студентов Самарского областного училища культуры и искусств. Они не на шутку обеспокоены судьбой учебного заведения: руководство училища заявило, что из-за аварийного состояния основного корпуса, расположенного на пр.Масленникова, 26, студентам придется переезжать. В качестве новой площадки называется здание социально-педагогического колледжа.

- Сейчас преподаватели разбирают по домам многочисленный реквизит, - рассказали родители журналисту «Комсомольской правды-Самара». – Понимаете, у нас же очень специфические специальности – театральное искусство, режиссура, хореография, для них нужны специально оборудованные классы. Например, занятия у студентов-режиссеров и актеров проходят на сцене. Где мы такие классы возьмем в корпусе социально-педагогического колледжа?

"Решили не доводить до беды"

В училище культуры подтвердили – корпус действительно закрывают. Причина – в аварийном состоянии здания, которое стоит над подземной речкой.

- Из-за сложных грунтов здание давно имеет ограниченную работоспособность, часть корпуса закрыта. Каждые три года мы проводим его диагностику, этой весной инженерные обследования показали, что из-за увеличивающейся нагрузки на проспект Масленникова и возникающей от этого вибрации, а также из-за многолетнего промерзания грунта стены сдвинулись. Поэтому принято решение о переезде – чтобы не доводить до беды, - рассказал и.о. директора училища культуры Сергей Зубов.

Студенты специальностей «Театральное творчество», «Дизайн» и «Декоративно-прикладное искусство» – а их более 200 человек – переедут в корпус социально-педагогического колледжа на ул.Братьев Коростелевых, 17. Здесь для них выделят целый четвертый этаж – его передадут в собственность училища культуры. Директор заверил, что все классы переоборудуют в соответствии с потребностями обучения по творческим специальностям. Правда, учиться придется в две смены, но и сейчас ситуация аналогичная.

- Качество образования не пострадает, - убежден директор.

А вот вернуться в родные пенаты студенты смогут не скоро. Сначала в здании на проспекте Масленникова полгода будут проводиться проектно-изыскательные работы, по их результатам уже будет определяться дальнейшая судьба корпуса. Возможно, дело ограничится капремонтом, но может и понадобиться комплексная реставрация. Но это станет известно не раньше конца 2020 года.

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