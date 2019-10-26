Доминирующий Еременко дублем обеспечивает победу "Ростова" над "Сочи" 26 октября

Завершилась игра Ростов - Сочи 26 октября 2019 года в 14 туре РПЛ. Победу одержал "Ростов" и теперь желто-синие на время оказываются на второй строчке - до игр "Зенита" и "Локомотива". Дублем в этой игре отличился Роман Еременко.

В первом тайме игра получилась насыщенной. Обе команды пробовали прорваться в штрафную соперника, но активнее был "Ростов".

Дважды в первом тайме Сослан Джанаев выручал команду: на 28 минуте он смог вытащить мяч практически из сетки после того, как сфера летела от Еременко, рикошетом через Байрамяна. На 38 минуте мяч тоже попал в Джанаева, когда Барамян пробивал по воротам с восьми метров.

Однако открыть счет хозяева смогли только на 41 минуте. Роман Еременко оказался около ворот. В штрафной получил мяч Попов, обработал и отправил его на Ионова. Тот в касание, чуть назад отдал на Романа и Еременко точно отправил мяч в сетку ворот, в дальний угол.

Гол Еременко Сочи с острого угла. Матч 14 тура Ростов-Сочи 26 октября. 1:0. РПЛ, Чемпионат России.Ростов - Сочи. 1:0. Роман Ерёменко, Российская Премьер-Лига, 14 тур 26.10.2019 Открывает счет Роман Еременко

Во втором тайме "Сочи" начали сильнее давить на соперника. Уже на 52 минуте гости имели очень хороший шанс сравнять счет. Цаллагов прорвался к воротам, получил мяч от Заболотного и пробил по воротам. Но Бабурин совершает чудо и спасает свою команду.

Окончательно свое преимущество закрепляет команда на 72 минуте. Второй гол в ворота отправляет тот же Роман Еременко. Он аккуратно обводит соперника и направляет мяч в ворота. Тот по дороге ударяется в Набиуллина и рикошетом отправляется в сетку. Джанаев просто не мог ничего поделать в этой ситуации.

Дубль Еременко в ворота "Сочи". Рикошет. Ростов - Сочи 26 октября 2019, 14 тур РПЛ, 2:0.Ростов - Сочи. 2:0. Роман Ерёменко, Российская Премьер-Лига, 14 тур 26.10.2019

До конца матча могли еще размочить счет гости. Пожалуй, самая яркая возможность была на 92 минутев добавленное время Глебов получил желтую карточку и Нобоа перекинул стенку, целясь в дальний угол, но на месте снова оказался Бабурин.

Игра закончилась со счетом 2:0. Отличная реабилитация после поражения от "Зенита".

Матч закончился трогательным моментом: на поле после финального свистка вышел отец Ивелина Попова, который приехал прямо из Болгарии. Семейные поздравительные объятия на поле тронули всех болельщиков.

Хозяева постоянно прорывались к воротам гостейФото: Пресс-служба ФК "Ростов"

В 15 туре РПЛ "Сочи" сыграет с Тамбовом у себя дома, 2 ноября. А "Ростов"поедет в гости к "Краснодару". Кстати, фанатам обещали для этого бесплатную электричку, ее оплатил президент клуба.

Статистика игры Ростов - Сочи 26 октября 2019

Счет: 2:0 (1:0)

Состав "Ростова":

Бабурин, Козлов, Хаджикадунич, Чистяков, Чернов, Норманн, Попов, Байрамян, Еременко, Ионов (Саплинов), Шомуродов

Состав "Сочи":

Джанаев, Мевля, Юрганов, Набибулин, Калугин, Померко, Нобоа, Цаллагов (Полоз), Заболотный (Карапетян), Мостовй, Бурмистров

Нарушения: 87 минута Ивелин Попов, желтая карточка, 91 минута Глебов, желтая карточка

Удары по воротам: 22 - 14

Угловые: 7-4

Офсайды: 3-3

Нарушения: 13-15

Владение мячом: 56%-44%