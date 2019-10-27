Не отказали Дзюбе: "Крылья Советов" обидно проиграли "Зениту" дома

На Самара Арене завершилась встреча 15 тура РПЛ команд Крылья Советов -Зенит. Самарский клуб принимал гостей из северной столицы в позиции аутсайдера, однако счёт получился вовсе не разгромным. Матч посетили 32 560 зпителей.

Первый тайм гости начали достаточно осторожно. В прошлом туре на поле у Крыльев случилась серьезная потасовка, видимо, "Зенит" решил проверить, остыли ли хозяева. Уже на третьей минуте после столкновения с Черновым повреждения получил Оздоев. В Самаре дождь прекратился только за час до игры, и мокрый газон немного мешал командам играть. Счет на 9 минуте мог открыть Дриусси, но на пути мяча оказался свой же Ракицкий.

Демонстрировать мастерство Рыжикову пришлось и на 17 минуте. В штрафной Кузяев подкатил мяч Караваева, тот пробил в ближний угол. На 22 минуте скидку от Дриусси получил Жирков , но мяч после удара в дальний угол пролетел рядом со штангой.

А вот на 28 минуте усилия "Зенита" все же привели к результату. С углового мяч прилетел на ногу Жиркову, тот зарядил в верхний ближний угол. Поделать с отдетевшим от перекладины мячом Рыжиков ничего не смог. Фанаты Зенита втэоо время в своем секторе поднимали плакаты с надписями Анюков, и кричали: Саша, Саша.

Гол-красавец Жирков в ворота Крыльев Советов. Крылья Советов - Зенит, 27 октября 0:1.Крылья Советов - Зенит. 0:1. Юрий Жирков

До конца тайма Крылья несколько раз пытались переломить ситуацию. Несколько раз безуспешно пытался прорваться к воротам Соболев, Канунников уже был у линии ворот, но ему помешал Кержаков.

Во втором тайме Крылья стали играть гораздо активнее. Но Зенит, конечно, не давал практически никаких шансов. На 62 минуте Жирков мог оформить дубль , но выручил Рыжиков. На 64 минуте трибуны взорвались: на поле вышел Дзюба. На 67 минуте Мияйлович поплатился за попытку противостоять ему, получил жёлтую карточку. На 84 минуте Дзюба отдал красивый пас на Мака, потом мяч подхватил Азмун, он метил в дальний угол, но в створ не попал. Крыльям уже почти представился шанс сравнять счёт в конце игры.с правого фланга мяч прилетел на ногу Гацкану и игрок пробил выше девятки.

А на последней минуте добавленного времени вишенку на торте оформил Дзюба. Мяч влетел в сетку от бомбардира сборной России, 2:0. С таким счётом заканчивается матч.

Статистика игры

Счёт: (0:1)

Составы команд:

"Крылья Советов": 1 Рыжиков, 2 Полуяхтов, 3 Чернов, 23 Комбаров, 50 Карпов, 8 Гацкан, 17 Зиньковский, 20 Мияйлович, 28 Антон, 7 Соболев, 99 Канунников.

Запасные: 81 Овсянников, 5 Лысцов, 9 Радонич, 10 Терехов, 14 Гынсарь, 40 Тимофеев, 44 Чичерин, 52 Смирнов, 69 Голенков, 77 Кабутов, 78 Киселев, 90 Бурлак.

"Зенит": 41 Кержаков, 3 Сантос, 6 Иванович, 44 Ракицкий, 15 Караваев, 18 Жирков, 5 Барриос, 27 Оздоев, 14 Кузяев, 11 Дриусси, 7 Азмун.

Запасные: 99 Лунев, 78 Васютин, 4 Осорио, 87 Прохин, 19 Смольников, 32 Краневиттер, 17 Шатов, 91 Сутормин, 20 Мак, 22 Дзюба

Нарушения: Караваев (24"), Мияйлович (66"), Комбайнов (84")