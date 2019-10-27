2019-10-27T17:38:51+03:00
Спорт

Артем Дзюба: «У Соболева больше будущее, но дайте мне чуть-чуть поиграть»

Капитан сборной России рассказал, что думает о форварде «Крыльев» и новичке национальной команды
Ольга АФАНАСЬЕВАДмитрий КРИВЕНЦОВ
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Артем Дзюба забил 9-ый гол в сезоне и вплотную приблизился к Соболеву и Шомуродову в гонке бомбардиров. Фото: ФК «Зенит».Артем Дзюба забил 9-ый гол в сезоне и вплотную приблизился к Соболеву и Шомуродову в гонке бомбардиров. Фото: ФК «Зенит».
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Нападающий «Зенита» и сборной России Артем Дзюба рассказал, что думает по поводу игры одного из лидеров гонки бомбардиров Российской премьер-лиги, форварда «Крыльев Советов» Александра Соболева. По словам Дзюбы, у 22-летнего нападающего большое будущее.

- Не боитесь конкуренции со стороны Соболева?

- По мне видно, что я боюсь? – пошутил Дзюба. – Я никого не боюсь. Наши двери [сборной России] открыты, Соболеву рады. Он хороший парень. У него было не так много времени, чтобы адаптироваться в сборной окончательно, но он на правильном пути – забивает. Я ему желаю, чтобы, главное, без травм. Думаю, у Соболева большое будущее. У него еще будет время, дайте пока мне чуть-чуть поиграть, - приводит слова нападающего «Зенита» корреспондент «КП-Самара».

Артем Дзюба пообщался с журналистами после матча «КС» - «Зенит». Фото: Ольга АФАНАСЬЕВА

Артем Дзюба пообщался с журналистами после матча «КС» - «Зенит».Фото: Ольга АФАНАСЬЕВА

Напомним, Дзюба забил девятый гол в этом сезоне чемпионата России. Сделал он это в матче 14 тура РПЛ против «Крыльев Советов». «Зенит» победил 2:0.

Таким образом форвард петербуржцев вплотную подобрался к лидерам гонки бомбардиров Премьер-лиги Александру Соболеву и Элдору Шомуродову из «Ростова». Оба нападающих забили по 10 голов. В последних двух турах форварды отличиться не смогли.

«Зенит» в 14 турах набрал 32 очка и временно возглавляет турнирную таблицу РПЛ. Однако «Локомотив» пока в этом туре свой матч не сыграл. «Железнодорожники» принимают дома московский «Спартак».

Крылья Советов - Зенит 27 октября 2019. 0:2. Гол Артема Дзюбы Крыльям Советов.Крылья Советов - Зенит. 0:2. Артем Дзюба

ИСТОЧНИК KP.RU

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