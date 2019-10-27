Дзюба подобрался вплотную к Соболеву, Жирков забил шедевр: чем запомнился матч «Зенит» - «Крылья Советов»

14 тур Российской премьер-лиги вызывал в Самаре повышенный интерес. «Крылья Советов» выиграли три матча подряд, ни разу не пропустив, и смогли подняться с последнего места прямо на шестое. Кроме того, впервые вызов в сборную получил Александр Соболев. И это был его первый матч новоявленного сборника на «Самара Арене». В честь этого события на трибунах стадиона запустили специальный перформанс – каждому зрителю дали по маске бомбардира. 30+ тысяч Соболевых на «Самара Арене» - звучит угрожающе.

Ну и чуть ли не главная причина – «Зенит». Именно с командой из Санкт-Петербурга предстояло померяться силами дружине Миодрага Божовича. В Самаре всегда охотно ходят на матчи сине-бело-голубых.

«Крылья» тоже постарались придать игре шарма. Перед матчем прошла выставка ретро-автомобилей, игроков стартового состава «КС» представили в виде болидов Формулы-1, а на трибуне за встречей наблюдал бывший игрок «Крыльев», болельщик самарцев и известный YouTube-блогер Евгений Савин.

Главным же блюдом воскресного дня должна была стать дуэль бомбардиров РПЛ и соперников по сборной – Александра Соболева и Артема Дзюбы. Однако ее не случилось – наставник «Зенита» Сергей Семак решил поберечь своего лидера и оставил Дзюбу на лавке.

- У нас большое количество футболистов, все хотят играть. У Артема есть повреждение, которое не позволило ему сыграть полный матч. Решили дать ему сыграть 30 минут, чтобы он получил шанс забить и приблизиться к Шомуродову и Соболеву. Какие-то игры у нас пропускал Ракицкий, какие-то Барриос. Периодически мы должны обходиться без наших лидеров, - прокомментировал свое решение наставник «Зенита» Сергей Семак. Его слова приводит пресс-служба петербургского клуба.

Но и без Артема у гостей в атаке было все хорошо. Не было сомнений, что «Крылья» будут действовать вторым номером, но никто не ожидал, что игра самарцев будет настолько блеклой и робкой. «Зенит» полностью переиграл «Крылья» в первом тайме. До 44 минуты хозяева не нанесли по воротам гостей ни одного удара, когда подопечные Сергея Семака перепробовали, казалось, все точки для выстрелов по воротам Сергея Рыжикова близ штрафной и в самой штрафной волжан.

Забить волжане так и не смогли.Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Пару раз по мячу прикладывался Дриусси, Оздоев и Азмун то врывались в штрафную «КС», то били из-за ее пределов. Где-то спасал Рыжиков, где-то самоотверженно играли защитники (в основном центральные – Чернов и Карпов), где-то «Крыльям» везло.

Удача отвернулась от самарцев на 27 минуте. После розыгрыша углового мяч отскочил к Юрию Жиркову. Ветеран сборной России и «Зенита» поймал футбольный снаряд на ногу и красивейшим ударом отправил его от перекладины в ворота хозяев. Без шансов для Рыжикова.

Складывалось ощущение, что это не «Зенит» на этой неделе гонял с «РБ Лейпциг», а «Крылья». Слишком лениво и неторопливо играли самарцы, давая гостям успевать в защиту, организовывать быстрые выпады и контролировать мяч. Бомбардира «КС» Соболева полностью съели опытные Иванович и Ракицкий. Противостоять им двоим форвард самарцев пока не может.

Следующий матч «КС» снова проведут на «Самара Арене» - против «Рубина».Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Но чего больше всего не хватало «Крыльям» так это смелости. Или волжан пугал уровень соперника, или сказывалось отсутствие Божовича на бровке – его в прошлом матче дисквалифицировали на три игры.

Под конец тайма Зиньковский все-таки нанес первый удар в створ ворот «Зенита». Получилось довольно опасно, но вратарь гостей Михаил Кержаков с выстрелом молодого полузащитника самарцев справился.

- Первый тайм нам нужно забыть сразу, - признался после матча и.о тренера «Крыльев Советов» Войо Чалов, который заменяет Божовича на скамейке запасных, пока последний отбывает дисквалификацию. - В перерыве мы говорили о том, что нужно прибавить в движении и агрессии, а также в контроле мяча. Так и получилось. В концовке встречи можно сказать, что «Зенит» выиграл заслуженно. Гости показали, что они настоящие чемпионы и лучшая команда в стране вместе с «Локомотивом».

Во втором тайме картина кардинально не поменялась. Разве что «Крылья» стали больше атаковать, поняв, что терять нечего. Однако реальных шансов сравнять у самарцев было только два. Сначала Александр Соболев пробил головой мимо ворот Михаила Кержакова. Затем – за пять минут до конца основного времени матча – Александр Гацкан ударом по катящемуся мячу пробил мимо ворот. Снаряд просвистел рядом со штангой.

- Хорошо играли, особенно в первом тайме образцово-показательно. Создали много голевых моментов, к сожалению, сумели забить только один. Во второй половине смотрелись чуть похуже, игра проходила на встречных курсах. Хотя моменты создавали очень хорошие, нужно было забивать. В обороне сыграли хорошо, за исключением двух полумоментов у соперника, - сказал на послематчевой пресс-конференции Сергей Семак.

Во второй половине матча оба тренерских штаба бросили в игру еще нападающих. Семак выпустил на поле Дзюбу и Сутормина, чтобы окончательно сломить волжан. Тренеры «Крыльев» сначала решили переставить Зиньковского с фланга в центр, а потом и вовсе поменяли Антона на хорватского нападающего Деяна Радоньича.

- Первый тайм – без шансов для «Крыльев», а вот во втором тайме подсели немножко, - прокомментировал матч форвард «Зенита» Артем Дзюба. - Но каких-то супермоментов у Самары не было, дальний удар у Гацкана только. Ну и удар головой Соболева. Но он все-таки в статике был, пробить опасно там было сложно. Ну а в целом наша защита справилась. Должны были заканчивать пораньше, я думаю.

«Зенит» мог еще забить и сделал это. Гол случился на последней минуте добавленного времени. Азмун и Дзюба вышли два в одного: иранец не пожадничал, отдал на Артема. Форвард сборной России не промахнулся.

Благодаря этому голу Дзюба подобрался вплотную к лидерам гонки бомбардиров РПЛ Соболеву и Шомуродову. Теперь у нападающего «Зенита» 9 мячей. У лидеров по 10.

Победа позволила петербургскому клубу временно возглавить турнирную таблицу. По крайней мере, до конца матча «Локомотива» со «Спартаком».

«Крылья» пока на седьмом месте. Однако в туре сыграли еще не все игры.

Крылья Советов - Зенит - 0:2. Обзор матча, Российская Премьер-Лига, 14 тур 27.10.2019.Крылья Советов - Зенит - 0:2. Обзор матча Фото анонса: ФК Зенит

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Артем Дзюба: «У Соболева больше будущее, но дайте мне чуть-чуть поиграть»

Капитан сборной России рассказал, что думает о форварде «Крыльев» и новичке национальной команды (подробности)