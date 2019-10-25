2019-10-25T10:49:37+03:00
Спорт

Крылья Советов – Зенит 27 октября 2019: прогноз на матч 14 тура РПЛ

Прогноз на матч 14 тура Российской премьер-лиги Крылья Советов – Зенит, который пройдет 27 октября на стадионе «Самара Арена»
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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После 13 туров «Зенит» возглавляет турнирную таблицу, «Крылья» идут на шестом месте.После 13 туров «Зенит» возглавляет турнирную таблицу, «Крылья» идут на шестом месте.Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"
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Прогноз на матч 14 тура РПЛ Крылья Советов – Зенит 27 октября 2019 – 0:2.

После неудачи в Лиге чемпионов в матче с «РБ Лейпциг» петербургский «Зенит» попробует отыграться на «Крыльях Советов» в чемпионате России. Встреча 14 тура РПЛ пройдет на стадионе «Самара Арена» в воскресенье, 27 октября. Стартовый свисток прозвучит в 15:00 по местному времени (в 14:00 по московскому).

Действующий чемпион России «Зенит» после 13 матчей делит первое место с московским «Локомотивом». У обеих команд по 29 очков. В последних пяти матчах в РПЛ «железнодорожники» ни разу не оступились, а вот клуб с берегов Невы из пяти крайних встреч в одной проиграл – как раз в противостоянии с «Локомотивом». Зато потом петербуржцы отыгрались на «Урале» (3:1) и камня на камне не оставили от еще одного лидера чемпионата «Ростова» (6:1). В Лиге чемпионов у «Зенита» дела несколько хуже – в последнем туре подопечные Сергея Семака уступили на выезде клубу «РБ Лейпциг» 1:2 и потеряли первое место в группе.

«Крылья Советов» в последних трех матчах одержали три победы и не пропустили ни одного гола. Эта серия позволила команде Миодрага Божовича прыгнуть с последнего места на шестое. Обыграли самарцы своих прямых конкурентов – «Тамбов», «Сочи» и «Оренбург». Однако теперь «КС» ждет испытание посерьезнее: «Зенит» - команда другого уровня.

Шансов победить у «Крыльев» очень мало. Тем более, что в воскресной встрече волжанам не поможет Александр Анюков, а Миодраг Божович из-за дисквалификации будет наблюдать за игрой с трибун. С бровки командой будет руководить его помощник.

Букмекеры тоже отдают предпочтение гостям. Коэффициент на победу «КС» почти в шесть раз выше (около 6.1 – 6.15), чем коэффициент на победу «Зенита». На ничью – примерно в четыре раза выше (около 4.2 – 4.3), чем на победу петербуржцев.

Предстоящая игра интересна и битвой двух лучших бомбардиров РПЛ. Александр Соболев из «Крыльев» наколотил в 13 турах 10 голов (столько же у Элдора Шомуродова из «Ростова), а у форварда «Зенита» Артема Дзюбы 8 мячей.

Скорее всего, победу отпразднуют гости. Матч завершится с перевесом «Зенита» в счете в два мяча.

ИСТОЧНИК KP.RU

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