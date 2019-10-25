2019-10-25T14:48:27+03:00
Общество

Высокти деревьям не повредят? Что ждет лесопарк 60-летия Советской власти после публичных слушаний

Собравшиеся на слушания жители города одобрили изменения в Генплан города. В результате лесопарк в 15 микрорайоне должны сохранить
Ольга НОВИКОВА
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Жители просят оставить лесопарк природной зонойЖители просят оставить лесопарк природной зонойФото: Ольга НОВИКОВА
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Судьбу лесопарка им. 60-летия Советской власти в 15 микрорайоне решали на общественных слушаниях по внесению изменений в генплан города. После многочисленных обращений жителей горадминистрация согласилась перевести территорию в разряд рекреационных земель, строить на которых нельзя.

- Главное изменение – это смена зонирования части территории лесопарка 60-летия Советской власти с общественно-деловой зоны на зеленую зону рекреации, - подтвердил руководитель департамента градостроительства Самары Сергей Шанов. – Кроме того, мы одновременно приводим границы функциональных зон в соответствие со сведениями, которые содержатся в кадастровых документах. Это облегчит жизнь собственникам этих участков. А территории 103 садовых некоммерческих товариществ, расположенных в черте города, привели к единой зоне – для ведения садоводства.

Проект вызвал у самарцев серьезный интерес Фото: Ольга НОВИКОВА

Проект вызвал у самарцев серьезный интересФото: Ольга НОВИКОВА

«Хотим ходить по листьям и кормить белок»

В отношении лесопарка в 15 микрорайоне горожане были единодушны – нужно не только закрасить зону зеленым, сделав невозможной будущую застройку, но и сохранить лесопарк в качестве природной территории, ограничив развлекательные активности.

- Я привез тысячу мнений местных жителей в поддержку проекта защиты лесопарка, - заявил тренер занимающейся в лесопарке лыжной команды Владимир Денисов. – Безусловно, нужно перевести в разряд рекреационных земель. Но это только первый шаг. Я общался с людьми – все хотят ходить по листьям и кормить белок. Нам не нужны здесь аттракционы и кафе.

Для этого жители попросили перевести территорию лесопарка в зону Р-4 – особо охраняемых природных территорий регионального значения, сделав здесь природный парк.

Высотки парку не повредят?

А вот на будущую застройку рядом с лесопарком, на пересечении ул.Алма-Атинской и Стара-Загоры, изменение зонирования никак не повлияет.

- Это не территория лесопарка, а территория рядом с лесопарком, - подчеркнул Сергей Шанов. –Компания выкупила садовые участки у дачников СНТ «Авиатор» и «ЗИМ», объединила их и приняла решение построить на этом месте жилые дома. По проекту планировки здесь предусмотрены два встроенных детских садика, дорожная и инженерная инфраструктура. Даже если этот проект застройки реализуется, территорию лесопарка он не затронет.

Интересно, что по проекту изменений зеленая зона доходит практически до Московского шоссе, вдоль которого построено несколько торговых центров – в том числе ТЦ «Интермебель» и «Рента». Что с ними будет после смены зонирования – пока непонятно, но скорее всего они продолжат работу.

- По факту горадминистрация разрешений на строительство этих торговых центров не выдавала, - объясняет Сергей Шанов. - Они были возведены на основании старых документов о собственности для жилищного строительства. По документам архива когда-то вместо Московского шоссе здесь было Новосемейкинское шоссе, вдоль которого 50-60 лет назад стояли несколько частных домов. На них остались какие-то документы, по которым ловким юристам удалось построить ТЦ на этом месте и узаконить в судебном порядке. К сожалению, мы не можем сейчас с ними что-то сделать. Но после смены зонирования участка расширять эти торговые центры точно не будут и новое строительство этому участку не грозит.

Официальные итоги публичных слушаний будут опубликованы позже с учетом мнений тех горожан, которые не присутствовали на обсуждении, но высказались в письменном виде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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