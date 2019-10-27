2019-10-27T08:12:03+03:00
Спорт

Крылья Советов – Зенит 27 октября 2019: прямая трансляция матча 14 тура РПЛ

Футбол, матч Крылья Советов – Зенит. Прямая трансляция игры 14 тура РПЛ, которая пройдет 27 октября на стадионе «Самара Арена». Составы команд, статистика личных встреч, где посмотреть
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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«Зенит» после 13 туров возглавляет турнирную таблицу РПЛ, «Крылья» идут на шестом месте.«Зенит» после 13 туров возглавляет турнирную таблицу РПЛ, «Крылья» идут на шестом месте.Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"
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Набравшие ход «Крылья Советов» в 14 туре Российской премьер-лиги примут на «Самара Арене» лидера чемпионата петербургский «Зенит». Встреча пройдет в воскресенье, 27 октября, и начнется в 14:00 по московскому времени (15:00 по самарскому). В последних трех турах самарцы одержали три победы и не пропустили ни одного гола. Это позволило «Крыльям» запрыгнуть с последнего места на шестое. Отставание самарцев от «Зенита» - 12 очков.

Петербуржцы в 13 турах набрали 29 очков и делят с «Локомотивом» первое место. В прошлом туре подопечные Сергея Семака разгромили еще одного лидера РПЛ «Ростов» 6:1.

Статистика личных встреч

В чемпионате России «КС» и «Зенит» встречались 44 раза. В 24 матчах победу праздновали петербуржцы, в 12 – самарцы. Еще восемь встреч завершились вничью. В прошлом сезоне «Зенит» дважды обыграл «Крылья» - 1:0 на «Самара Арене» и 4:2 на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге.

Последний раз, когда «КС» смогли взять в противостоянии с сине-бело-голубыми три очка, произошел в 2015 году. Волжане победили «Зенит» 3:1 в Северной столице. А последняя ничья датируется 2012 годом – команды сыграли 2:2 на стадионе «Металлург» в Самаре.

Прямая трансляция матча Крылья Советов – Зенит 27 октября 2019

В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч. Премьер». Смотрите трансляцию игры на сайте kp.ru.

Крылья Советов Зенит 27 октября 2019: прямая трансляция, где посмотреть.

ИСТОЧНИК KP.RU

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