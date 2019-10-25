Федеральная сетевая компания увеличила выручку за 1 полугодие 2019 года на 6,2%

Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы (Россети ФСК ЕЭС или Компания; LSE, Московская Биржа: FEES), владеющая и управляющая Единой национальной электрической сетью, объявляет финансовые результаты за 9 месяцев 2019 года по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ). В данной отчетности не учитываются бухгалтерские показатели дочерних и зависимых по отношению к ПАО «ФСК ЕЭС» обществ, которые осуществляют свою деятельность как самостоятельные юридические лица.

Показатели деятельности ПАО «ФСК ЕЭС» за 9 месяцев 2019 года отражают работу менеджмента, направленную на обеспечение финансовой стабильности и повышение эффективности деятельности Общества. Выручка компании за 9 месяцев 2019 года увеличилась по сравнению с аналогичным периодом 2018 года на 6,2% или 9 946 млн. руб., в том числе:

- выручка от услуг по передаче электроэнергии увеличилась на 8 285 млн. руб., или на 5,2%, в том числе за счет: роста выручки по передаче электроэнергии на 6 862 млн. руб. (на 5,3%) вследствие роста тарифа с 01.07.2018 и с 01.07.2019. и роста доходов от компенсации потерь на 1 423 млн. руб. (на 4,9%) в связи с ростом тарифа на оплату нормативно-технологических потерь электроэнергии, величина которого приравнивается к средневзвешенной ставке на покупку электроэнергии и мощности ПАО «АТС» в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.05.2015 № 458.

- выручка от услуг по технологическому присоединению увеличилась на 1 654 млн. руб. (в 21 раз) в соответствии с графиком оказания услуг, определяемыми заявками потребителей;

По итогам 9 месяцев 2019 года ПАО «ФСК ЕЭС» получена чистая прибыль в размере 37 683 млн. рублей, что на 13,0% больше, чем за 9 месяцев 2018 года. Скорректированная чистая прибыль без учета выручки за услуги по технологическому присоединению и доходов в виде пеней и штрафов увеличилась на 1 212 млн. руб. или на 4,8%.

Совокупные активы ПАО «ФСК ЕЭС» на конец отчетного периода составили 1 492 215 млн. руб., что на 5 153 млн. рублей (на 0,3%) больше по сравнению с показателем на начало года. Из них стоимость внеоборотных активов составила 1 280 622 млн. руб., оборотных активов – 211 593 млн. руб. Собственный капитал ПАО «ФСК ЕЭС» за отчетный период увеличился на 17 234 млн. руб. (на 1,6%) в связи с получением чистой прибыли за отчетный период (37 683 млн. рублей) и распределением прибыли за 2018 год на выплату дивидендов в размере 20 449 млн. рублей по решению Общего собрания акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» (протокол от 28.06.2019 № 22).

Величина задолженности ПАО «ФСК ЕЭС» по кредитам и займам на конец отчетного периода составляет 228 479 млн. рублей, что меньше по сравнению с величиной на начало года на 18 230 млн. рублей (на 7,4%).

Бухгалтерская отчетность за 9 месяцев 2019 года по РСБУ размещена на сайте ПАО «ФСК ЕЭС» в разделе «Финансовая информация/Отчетность по РСБУ».