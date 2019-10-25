2019-10-25T16:51:45+03:00
Спорт

Ростов – Сочи 26 октября 2019: прогноз на матч 14 тура РПЛ

Прогноз на матч 14 тура Российской премьер-лиги Ростов – Сочи, который пройдет 26 октября 2019 на стадионе «Ростов Арена»
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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«Ростову» нужно реабилитироваться за крупное поражение от «Зенита» в прошлом туре. Фото: ФК «Ростов».«Ростову» нужно реабилитироваться за крупное поражение от «Зенита» в прошлом туре. Фото: ФК «Ростов».
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Прогноз на матч 14 тура РПЛ Ростов – Сочи 26 октября 2019 – 2:1.

После разгрома от «Зенита» «Ростов» будет приходить в себя в матче с новичком РПЛ «Сочи». Иронично, что справляться с психологической травмой, которую команде Валерий Карпина нанес петербургский клуб, желто-синие будут в матче с командой, которую в штуку называют «Зенитом-3». Все из-за большого количества игроков, поигравших в Северной столице: Антон Заболотный, Кристиан Нобоа, Александр Бухаров, Дмитрий Полоз, Ибрагим Цалагов и т.д.

Несмотря на солидный состав результатами «Сочи» не радует. После 13 туров южане расположились на 13-ой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 13 очков. В прошлом туре подопечные Александра Точилина вырвали ничью у тульского «Арсенала». Главным героем того матча стал вратарь Сослан Джанаев, который взял два пенальти и тащил свою команду всю игру. До этого вратарь «Сочи», кстати, взял пенальти от лучшего бомбардира РПЛ Александра Соболева в матче с «Крыльями Советов», но южан от поражения это не спасло.

«Ростов» же находится в другом полушарии турнирной таблицы РПЛ. Команда Валерия Карпина очень мощно стартовала в чемпионате, показав всем, что она намерена бороться за еврокубки. Ростовчане добиваются результата и показывают уверенную игру (матч с «Зенитом» оставим за скобками). Из 13 встреч желто-синие выиграли 8-мь. Столько же у идущего выше «Краснодара». От лидеров РПЛ «Локомотива» и «Зенита» подопечные Карпина отстают же на 3 очка.

По составу «Ростов» даже превосходит «Сочи». Валерий Карпин сумел сколотить крутую, под стать себе самому, банду. Здесь и опытные Роман Еременко, Сергей Песьяков, Алексей Ионов, Хорен Байрамян, так и молодые парни, которым есть что доказывать – как тренеру, так и себе. Но главная ударная сила «Ростова» - Элдор Шомуродов. Форвард сборной Узбекистана наколотил в 13 матчах 10 голов и вместе с Соболевым возглавляет гонку бомбардиров.

«Ростову» нужно реабилитироваться после разгрома от «Зенита». Карпин сказал, что это поражение спустило его команду с небес. Думаю, желто-синие покажут дисциплинированный и мощный футбол, «Сочи» не сможет ему ничего противопоставить. Однако забьют обе команды.

ИСТОЧНИК KP.RU

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