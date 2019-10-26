2019-10-26T00:02:13+03:00
Спорт

Ростов - Сочи 26 октября 2019: прямая онлайн-трансляция матча 14 тура РПЛ Чемпионата России

Футбол. Прямая онлайн-трансляция игры 14 тура РПЛ Ростов - Сочи 26 октября 2019 на Ростов Арене. Статистика игры, составы команд, счёт, прогноз букмекеров
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Ростов встречает гостей во всеоружииРостов встречает гостей во всеоружииФото: другой источник.
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Игра 14 тура РПЛ Ростов - Сочи состоится 26 октября 2019 года в 19.00 (мск). В поединке на Ростов Арене сойдутся команды из разных концов турнирной таблицы. Ростовчане не безуспешно бьются за лидерство, южане стараются хотя бы просто закрепиться в Чемпионате России. Очки не помешают и тем, и другим, но у подопечных Карпина шансов на победу даже на беглый взгляд больше. Так что смотреть игру Ростов - Сочи будет интересно, фанаты ожидают встречу с большим количеством голов. .

Сейчас "Ростов" занимает четвёртое место в турнирной таблице. От первого клцб отделяют три очка. "Сочи" идёт на 13 месте с 13 очками. Разница с зоной вылета в два очка.

"Ростов" в этом сезоне много пропускает, но не проигрывает дома (пять из шести последних игр)." Сочи" упорно ищет свой футбол, но пока не может выбраться из низкой зоны. Хозяев будет подстегивать и желание доказать болельщикам, что разгром 6:1 от "Зенита" был случайностью. Шомуродов в хорошей форме и готов помочь и себе, и своей команде. А вот "Сочи" не лучшим образом играет на выезде, 4 из шести игр не на своём поле закончились поражением.

В последних пяти матчах "Ростов" дважды проиграл, трижды одержал победу. На счету Сочи две победы, одна ничья. Интересно, что проиграли желто-синие Зениту и Тамбову. А у Сочи игры были не с самыми сильными соперниками.

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам поля.Чуть менее вероятна по их мнению ничья. На победу кэф гораздо выше. Прямая онлайн-трансляция Ростов - Сочи 26 декабря 2019 Игру между командами Чемпионата России покажут на Матч. Премьер. Наблюдать за текстовой онлайн-трансляцией матча 14 тура РПЛ Ростов - Сочи будем вместе, на сайте kp.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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