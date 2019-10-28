Ливерпуль – Арсенал 30 октября 2019: прогноз на матч 1/8 финала Кубка Английской лиги

Прогноз на матч 1/8 финала Кубка Английской лиги Ливерпуль – Арсенал 30 октября 2019 – 2:1.

Жеребьевка беспощадно свела в 1/8 финала Кубка Английской лиги двух грандов АПЛ – «Ливерпуль» и «Арсенал». Команды традиционно идут в лидерах Премьер-лиги. Однако «мерсисайдцы» в последние годы сильнее «канониров». Этот сезон не исключение. «Ливерпуль» уверенно стартовал в АПЛ и идет на первом месте, опережая ближайшего преследователя «Манчестер Сити» на 8 очков. В это воскресенье подопечные Юргена Клоппа обыграли «Тоттенхэм» 2:1.

В Кубке Английской лиги у «красных» тоже все в порядке. В 1/16 финала «Ливерпуль» обыграл клуб «МК Донс» из третьего дивизиона 2:0.

У «Арсенала» в Кубке лиги дела еще лучше (подопечные Унаи Эмери разгромили представителя Чемпионшипа «Ноттингем Форест» 5:0), зато в АПЛ команда идет не так стабильно, как хотелось бы многим. В 10 турах «канониры» набрали 16 очков и занимают пятое место в турнирной таблице. В Премьер-лиге «Арсенал» побеждал в последний раз 6 октября – тогда «канониры» обыграли «Борнмут» 1:0. После этого было поражение от «Шеффилд Юнайтед» 0:1 и ничья с «Кристал Пэлас» 2:2.

Не все в порядке и внутри «Арсенала». Вне заявок остается один из самых высокооплачиваемых игроков АПЛ Месут Озил. В этом сезоне он сыграл всего в двух матчах за «канониров». Кроме того, на последнем матче «Арсенала» фанаты «канониров» освистали капитана Гранита Джаку, когда он не торопился покинуть поле при ничейном счете.

В этом сезоне команды уже встречались. На «Энфилде» в рамках третьего тура АПЛ. Тогда «Ливерпуль» обыграл «Арсенал» 3:1. На дубль Салаха и гол Матипа «канониры» ответили только одним точным выстрелом Торрейры.

Главные тренеры точно оставят вне заявки или на скамейке несколько своих лидеров перед очередным туром АПЛ. Тем более, что глубина состава позволяет сделать это как Клоппу, так и Эмери.

Даже если учитывать, что на поле появятся вторые или полуторные составы, «Ливерпуль» все равно выглядит увереннее «Арсенала». Скорее всего, «мерсисайдцы» добудут победу. «Арсенал» забьет, но для того, чтобы пройти в четвертьфинал этого будет мало.