«Я мечтала быть похожей на Оксану Федорову»: продолжается голосование за претенденток на звание «Мисс Самарская полиция – 2019»

В Самаре продолжается голосование в совместном конкурсе «КП-Самара» и ГУ МВД РФ по Самарской области «Мисс Самарская полиция – 2019». За звание лучшей из лучших борются 45 претенденток. Четверо из них участвуют в номинации «Мудрость и опыт».

Свои заявки на участие в конкурсе прислали сотрудницы полиции со всей Самарской области. Следователь из Сызрани Лилия Магдеева рассказала, что мечтает стать непревзойденной в своем деле. У очаровательной сотрудницы СУ МУ МВД России «Сызранское» есть черный пояс по тхэкводно и многочисленные грамоты соревнований различного уровня.

- Быть полицейским, это не значит им родиться, не значит им стать. Быть полицейским — это значит полюбить то, что делаешь. Моя мечта — это моя цель, - пишет она.

Самарчанка Оксана Аникина призналась, что о службе полиции мечтала еще со школьной скамьи, хотела быть сотрудником органов внутренних дел, как Оксана Федорова. А сейчас девушка мечтает о большом и уютном доме с камином и очень ценит свою дружную семью.

- Своим коллегам я желаю, чтобы работа приносила только положительные эмоции и каждый проведенный день был в радость. Любите и будьте любимыми, - поделилась она.

Следователь из Похвистневского района Мария Гаврилова рассказала, что любит спорт: пробежки на свеем воздухе, катание на лыжах. И к этим увлечениям она с детства привлекает и свою двухлетнюю дочку. А еще с детства Мария привыкла доводить все свои дела до конца. Эта черта характера, как никому помогает именно для следователя. «В нашей службе мелочей не бывает», - отмечает лейтенант юстиции.

Елена Сорокина считает, что женщина в погонах все равно остается женщиной, достойной восхищения и уважения.

А вот Елена Сорокина из Нефтегорского района особенно отмечает, что женщина в погонах все равно остается женщиной, достойной восхищения и уважения.

- Всепоглощающая работа, дежурства, выезды на места свершения противоправных деяний, круговерть дел... Но рождение дочери позволило мне взглянуть на жизнь совсем другими глазами. Это было время, когда хотелось преобразить мир вокруг, созидать новое и прекрасное. Поэтому руки сами потянулись к вышивке. Вышивание дает мне покой и умиротворение. Мне нравится, как на моих глазах происходит рождение красоты, - рассказывает Елена о своих увлечениях.

Оксана Кижаева в Большеглушицком районе работает старшим инспектором по делам несовершеннолетних. Она старается помочь всем ребятам: кто имел неосторожность преступить закон или несчастье родиться в неблагополучной семье.

- Работа старшего инспектора по делам несовершеннолетних – одна из самых ответственных, ведь именно им приходится помогать детям, которые в силу жизненных обстоятельств не могут получать должную заботу от родителей, либо, однажды отступившись, попали на учет в полицию. Эта должность дает мне чувство значимости, - говорит Оксана.

Оксана Кижаева старается помочь всем ребятам найти себя в жизни

Голосование продлится до 4 ноября 2019 года, так что у всех жителей Самары еще есть возможность полюбоваться красавицами в форме, почитать их рассказы о себе и отношении к профессии и сделать свой выбор.

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Для победительницы и двух лауреатов генеральный партнер предоставит сертификат на покупку в 3 000 руб., чтобы помочь сделать семейные вечера и встречи с друзьями теплыми и вкусными.

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