ННК вручила благотворительные сертификаты детским учреждениям и ветеранским организациям

Эстафета продолжается

В этом году на традиционном мероприятии по вручению благотворительных сертификатов нефтехимики, представители общественных организаций и социальных учреждений собрались в детской школе искусств «Лира». И не случайно: в прошлом году эта школа получила от компании средства на обновление концертного зала, на сцене которого 24 октября и состоялась очередная благотворительная встреча. Зал, где юные музыканты сдают экзамены и радуют отчетными концертами близких, преобразился до неузнаваемости. И изменения не только внешние - благодаря поддержке производственников здесь заменили системы освещения и теплоснабжения.

- В следующем году наша школа отметит свое 60-летие, и этот великолепный зал - прекрасный подарок к ее юбилею, - приветствовала гостей директор ДШИ «Лира» Наталья Рыбакова. - Мы рады, что именно здесь сегодня проходит передача «эстафеты добра».

Только за последние три года нефтехимики вручили 32 сертификата на получение благотворительной поддержки - на эти деньги социальные организации и учреждения улучшают материальную базу, решают самые актуальные, насущные вопросы. В этом году в числе благополучателей ННК оказались шесть адресатов.

- Мы очень рады, что компания «Роснефть» дает нам возможность поддержать образовательные, культурные, спортивные, медицинские учреждения города. Ежегодно предприятие оказывает поддержку организациям и учреждениям Новокуйбышевска, - отметил заместитель генерального директора АО «ННК» по снабжению Дмитрий Чернов.

Особое внимание на предприятии уделяют поддержке ветеранских организаций, что особенно важно в преддверии празднования 75-летия Великой Победы.

Новокуйбышевское городское общество ветеранов войны и Вооруженных сил планирует потратить средства, полученные от нефтехимиков, на восстановление могил на воинском кладбище. Сегодня многие из них находятся в плачевном состоянии - 40 памятников разрушены временем, на 18 не сохранилось даже имен.

- Большое спасибо трудовому коллективу и руководству Новокуйбышевской нефтехимической компании за искреннее неравнодушие к проблемам ветеранов, - поблагодарил председатель Общества Виктор Семенов. - Сегодня в нашем городе осталось всего 70 фронтовиков - никто из них уже не встает с постели. Необходимо делать все, чтобы память о подвиге нашего народа продолжала жить.

Еще одна ветеранская организация получила от предприятия средства на оказание адресной помощи особо нуждающимся ветеранам, бывшим сотрудникам ННК.

Социальная сфера - в приоритете

Без внимания нефтехимиков не остается и городской спорт. Второй год подряд поддержку предприятия получает Физкультурно-спортивный центр. В этом году благодаря поддержке ННК сможет приобрести специализированный автобус, который позволит ездить на соревнования маломобильным новокуйбышевцам. Кстати, в предыдущие годы нефтехимики помогли обновить автопарк и Новокуйбышевской центральной городской больнице. В этом году медики планируют на средства, полученные от предприятия, купить дорогостоящее диагностическое оборудование.

Коллектив ННК внес вклад и в культуру города: в Центральной библиотеке им. Пушкина будут заменены окна, это позволит читателям познавать мир не только в тишине, но и в тепле.

Традиционно нефтехимики помогают образовательным учреждениям: в этом году сертификат получила школа №19, которая носит имя первого директора предприятия - Героя социалистического труда и почетной жительницы Новокуйбышевска Анны Федотовой. Средства ННК помогут школьникам и педагогам оснастить музей боевой и трудовой славы, в том числе мультимедийным оборудованием.

- Мы не в первый раз получаем поддержку предприятия, - рассказала директор школы №19 Ольга Макарова. - В прошлом году в одном из наших структурных подразделений - детском саду «Золотой ключик», на средства ННК была отремонтирована спортивная комната и закуплено оборудование для площадки на свежем воздухе.