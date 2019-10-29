2019-10-29T10:16:31+03:00
Общество

Новокуйбышевский НПЗ выпустил в Волгу более 16 тысяч мальков толстолобика

Предприятие ведет работу по восполнению биоресурсов с 2013 года
Анна ФЕДОРОВА
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Пополнение биоресурсов Волги работники Новокуйбышевского НПЗ занимаются с 2013 года. Фото: АО "НК НПЗ"Пополнение биоресурсов Волги работники Новокуйбышевского НПЗ занимаются с 2013 года. Фото: АО "НК НПЗ"
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Для новокуйбышевских нефтепереработчиков экологическая акция по выпуску рыбы давно стала доброй традицией. Подтверждая свою ответственность перед природой родного края, предприятие одним из первых начало работу по восполнению биоресурсов - в 2013 году. С тех пор НК НПЗ вместе с другими дочерними предприятиями компании «Роснефть» ежегодно выпускает в Волгу тысячи мальков стерляди, сазана и толстолобика - видов, рекомендованных Росрыболовством.

«Антикризисный менеджер» Волги

В этом году юные толстолобики, выращенные работниками ООО «Рыбопитомник» для Новокуйбышевского НПЗ, на пути к новому месту жительства совершили небольшое путешествие. Прокатились от села Хрящевка Ставропольского района, где прошло их детство, до великолепной Винновки. Впрочем, красот мужского монастыря малькам увидеть не довелось: прямо из спецмашин по желобу они отправились в Волгу.

Пополнением биоресурсов Волги работники Новокуйбышевского НПЗ занимаются с 2013 года. Фото: АО "НК НПЗ"

Пополнением биоресурсов Волги работники Новокуйбышевского НПЗ занимаются с 2013 года. Фото: АО "НК НПЗ"

Эксперты утверждают, что осенью для выпуска молоди условия самые благоприятные. Именно сейчас в воде содержится достаточное количество кислорода, чтобы новоселы чувствовали себя комфортно. Каждый толстолобик в питомнике успел «нагулять» ровно по 25 граммов - вес, соответствующий оптимальному возрасту для безболезненного перехода на природные корма. Будь они постарше, адаптироваться к новой пище было бы уже сложнее, помладше - выше риск попасть в зубы хищников. Дело в том, что толстолобик, несмотря на свои внушительные размеры, травояден. Польза от него огромна: кроме промысловой ценности, он обладает еще и способностью очищать водоем, в котором живет. Питаясь микроскопическими сине-зелеными водорослями - фитопланктоном, эта рыба является прекрасным природным мелиоратором, сокращая цветение реки. Интересно, что толстолобик - не «коренной» житель Волги, а попал к нам исключительно как активный борец с зарастанием рек. Куйбышевское и Саратовское водохранилища уже достаточно старые, поэтому фитопланктон чувствует себя в них вольготно. Нам повезло, что сине-зеленые водоросли - любимое блюдо толстолобика, который «фильтрует» речную воду, избавляя ее от ряски. Именно поэтому он и был рекомендован к заселению в нашу реку как, своего рода, антикризисный менеджер.

Толстолобик заслуженно считается естественным мелиоратором рек. Фото: АО "НК НПЗ"

Толстолобик заслуженно считается естественным мелиоратором рек. Фото: АО "НК НПЗ"

Восстановим речные богатства

Судя по отчетам рыболовных артелей, толстолобика с каждым годом становится все больше. В основном за счет целенаправленной экологической деятельности ответственных предприятий.

- Новокуйбышевский НПЗ уже на протяжении многих лет проводит мероприятия по восстановлению речных богатств в бассейне реки Волги, внося свой вклад в восстановление биоресурсов, которым наносится ущерб в результате забора воды на технические нужды. Таким образом, мы возвращаем Волге «долг» - тысячи маленьких сазанов, толстолобиков, стерлядок, - рассказал начальник отдела охраны окружающей среды УПБиОТОС АО «НК НПЗ» Алексей Савельев. - Количество мальков, их вес рассчитывается для нашего завода научно-исследовательским институтом по специальной методике в зависимости от объема речной воды, которую мы забираем. Как ответственное предприятие, имеющее масштабную экологическую программу, мы ведем эту работу регулярно, сделав хорошей традицией.

Кстати, в этот день вместе с толстолобиками, приехавшими на берег с сотрудниками НК НПЗ, в Волгу отправились еще несколько партий мальков - в акции одновременно приняли участие еще ряд дочерних предприятий компании «Роснефть».

В октябре нефтепереработчики выпустили в реку более 16 тысяч толстолобиков. Фото: АО "НК НПЗ"

В октябре нефтепереработчики выпустили в реку более 16 тысяч толстолобиков. Фото: АО "НК НПЗ"

- Когда мы начинали работать в этом направлении, можно было по пальцам перечесть предприятия, готовые проводить компенсационные экологические мероприятия, - вспоминает инспектор отдела государственного контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов по Самарской области Средневолжского территориального ТУ Росрыболовства Владимир Кадушников. - Отрадно, что за последние два-три года желающих стало существенно больше - речь идет о десятках тысяч промышленных предприятий. Новокуйбышевский НПЗ примкнул к делу восполнения биоресурсов одним из первых, понимая его важность для сохранения биологического разнообразия Волги.

Последний малек на прощанье махнул хвостом и скрылся под водной гладью. Здесь ему предстоит из рыбешки размером с ладонь превратиться со временем в огромного округлого красавца весом до 30 килограммов. Счастливого плавания!

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