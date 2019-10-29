Новокуйбышевский НПЗ выпустил в Волгу более 16 тысяч мальков толстолобика
Для новокуйбышевских нефтепереработчиков экологическая акция по выпуску рыбы давно стала доброй традицией. Подтверждая свою ответственность перед природой родного края, предприятие одним из первых начало работу по восполнению биоресурсов - в 2013 году. С тех пор НК НПЗ вместе с другими дочерними предприятиями компании «Роснефть» ежегодно выпускает в Волгу тысячи мальков стерляди, сазана и толстолобика - видов, рекомендованных Росрыболовством.
«Антикризисный менеджер» Волги
В этом году юные толстолобики, выращенные работниками ООО «Рыбопитомник» для Новокуйбышевского НПЗ, на пути к новому месту жительства совершили небольшое путешествие. Прокатились от села Хрящевка Ставропольского района, где прошло их детство, до великолепной Винновки. Впрочем, красот мужского монастыря малькам увидеть не довелось: прямо из спецмашин по желобу они отправились в Волгу.
Пополнением биоресурсов Волги работники Новокуйбышевского НПЗ занимаются с 2013 года. Фото: АО "НК НПЗ"
Эксперты утверждают, что осенью для выпуска молоди условия самые благоприятные. Именно сейчас в воде содержится достаточное количество кислорода, чтобы новоселы чувствовали себя комфортно. Каждый толстолобик в питомнике успел «нагулять» ровно по 25 граммов - вес, соответствующий оптимальному возрасту для безболезненного перехода на природные корма. Будь они постарше, адаптироваться к новой пище было бы уже сложнее, помладше - выше риск попасть в зубы хищников. Дело в том, что толстолобик, несмотря на свои внушительные размеры, травояден. Польза от него огромна: кроме промысловой ценности, он обладает еще и способностью очищать водоем, в котором живет. Питаясь микроскопическими сине-зелеными водорослями - фитопланктоном, эта рыба является прекрасным природным мелиоратором, сокращая цветение реки. Интересно, что толстолобик - не «коренной» житель Волги, а попал к нам исключительно как активный борец с зарастанием рек. Куйбышевское и Саратовское водохранилища уже достаточно старые, поэтому фитопланктон чувствует себя в них вольготно. Нам повезло, что сине-зеленые водоросли - любимое блюдо толстолобика, который «фильтрует» речную воду, избавляя ее от ряски. Именно поэтому он и был рекомендован к заселению в нашу реку как, своего рода, антикризисный менеджер.
Толстолобик заслуженно считается естественным мелиоратором рек. Фото: АО "НК НПЗ"
Восстановим речные богатства
Судя по отчетам рыболовных артелей, толстолобика с каждым годом становится все больше. В основном за счет целенаправленной экологической деятельности ответственных предприятий.
- Новокуйбышевский НПЗ уже на протяжении многих лет проводит мероприятия по восстановлению речных богатств в бассейне реки Волги, внося свой вклад в восстановление биоресурсов, которым наносится ущерб в результате забора воды на технические нужды. Таким образом, мы возвращаем Волге «долг» - тысячи маленьких сазанов, толстолобиков, стерлядок, - рассказал начальник отдела охраны окружающей среды УПБиОТОС АО «НК НПЗ» Алексей Савельев. - Количество мальков, их вес рассчитывается для нашего завода научно-исследовательским институтом по специальной методике в зависимости от объема речной воды, которую мы забираем. Как ответственное предприятие, имеющее масштабную экологическую программу, мы ведем эту работу регулярно, сделав хорошей традицией.
Кстати, в этот день вместе с толстолобиками, приехавшими на берег с сотрудниками НК НПЗ, в Волгу отправились еще несколько партий мальков - в акции одновременно приняли участие еще ряд дочерних предприятий компании «Роснефть».
В октябре нефтепереработчики выпустили в реку более 16 тысяч толстолобиков. Фото: АО "НК НПЗ"
- Когда мы начинали работать в этом направлении, можно было по пальцам перечесть предприятия, готовые проводить компенсационные экологические мероприятия, - вспоминает инспектор отдела государственного контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов по Самарской области Средневолжского территориального ТУ Росрыболовства Владимир Кадушников. - Отрадно, что за последние два-три года желающих стало существенно больше - речь идет о десятках тысяч промышленных предприятий. Новокуйбышевский НПЗ примкнул к делу восполнения биоресурсов одним из первых, понимая его важность для сохранения биологического разнообразия Волги.
Последний малек на прощанье махнул хвостом и скрылся под водной гладью. Здесь ему предстоит из рыбешки размером с ладонь превратиться со временем в огромного округлого красавца весом до 30 килограммов. Счастливого плавания!