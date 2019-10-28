АО «Российский аукционный дом» сообщает

Открытый аукцион по продаже недвижимого имущества ПАО Сбербанк

27 января 2020 г. в 10:00 (по МСК)

Акционерное общество «Российский аукционный дом» (далее - Организатор торгов), действуя в соответствии с договорами поручения № РАД-875-2/2017 от 31.10.17г., № РАД-671/2019 от 15.07.2019г. и № РАД-657/2019 от 10.07.19г., сообщает о проведении торгов по продаже недвижимого имущества, принадлежащего на праве собственности ПАО Сбербанк (далее - Продавец).

Дата и время проведения торгов: 27 января 2020г. в 10 часов 00 минут

(время московское).

Место проведения торгов: г. Самара, Московское шоссе, д. 15, зал заседаний.

Прием заявок и прилагаемых к ним документов осуществляется с 29 октября 2019 года по 23 января 2020 г., по следующим адресам:

в Поволжском филиале по адресу: г. Самара, 4-й проезд, д. 57А,оф. 515с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 17:00 по рабочим дням (по пятницам и предпраздничным дням с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 16:00)– по местному времени;

в Нижегородском филиале по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Октябрьская, д. 33, с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 17:00 по рабочим дням (по пятницам и предпраздничным дням с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 16:00)- мск;

в Центральном офисе по адресу: г. Санкт-Петербург, пер. Гривцова, д. 5, литер В, с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 17:00 по рабочим дням (по пятницам и предпраздничным дням с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 16:00) - мск;

в Обособленном подразделении АО «РАД» г. Краснодаре по адресу: г. Краснодар, ул. Красная, д. 176, лит. 5/2, оф. 3.103с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 17:00 по рабочим дням (по пятницам и предпраздничным дням с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 16:00)- мск;

в Обособленном подразделении АО «РАД» в г. Москве по адресу: г. Москва, пер. Бобров, д. 4, строение 4 с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 17:00 по рабочим дням (по пятницам и предпраздничным дням с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 16:00)- мск;

в Новосибирском филиале по адресу: г. Новосибирск, ул. Серебренниковская, д.20 с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 17:00 по рабочим дням (по пятницам и предпраздничным дням с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 16:00) – по местному времени;

в Тюменском филиале по адресу: г. Тюмень, ул. Пермякова, д. 1,бизнес-центр «Нобель», офис 209 с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 17:00 по рабочим дням (по пятницам и предпраздничным дням с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 16:00) – по местному времени.

Задаток должен поступить на счет Организатора торгов

не позднее 23 января 2020 г.

Определение участников торгов и оформление протокола о допуске осуществляется 24 января 2020 г. в 16:00 (время московское) по адресу: г. Самара, 4-й проезд, д. 57А, оф. 515.

Вручение уведомлений и билетов участникам торгов проводится при наличии паспорта и, в необходимом случае, доверенности 27 января 2020 г.с 09:30 до 09:55 (по мск) по адресу:

г. Самара, Московское шоссе, д. 15, зал заседаний.

Подведение итогов торгов состоится 27 января 2020 г. по адресу: г. Самара, Московское шоссе, д. 15, зал заседаний.

Форма торгов - аукцион, открытый по составу участников и открытый по форме подачи предложений по цене, с применением метода понижения начальной цены («голландский аукцион»).

Сведения об объектах недвижимости, выставленных на продажу единым лотом:

Лот №1:

Объект 1: Нежилое помещение; назначение: нежилое помещение; площадь: 120,9 кв.м., номер этажа, на котором расположено помещение: Этаж № 1, кадастровый номер: 63:09:0101176:10849, расположенное по адресу: РФ, Самарская область, г. Тольятти, Автозаводский р-н, б-р Приморский, д.42А, нежилое помещение 2;

Объект 2: 1209/4822 доли в праве общей долевой собственности на земельный участок общей площадью 1 113,00 кв.м., категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: под иными объектами специального назначения, кадастровый номер: 63:09:0101176:23, расположенный по адресу: РФ, Самарская область, г. Тольятти, Автозаводский р-н, б-р Приморский, д.42А

Начальная цена Лота №1 – 2 715 600 руб., с учетом НДС 20%,в том числе:

Начальная цена Объекта 1 – 2 274 600 руб., с учетом НДС 20%.

Начальная цена Объекта 2 – 441 000 руб., НДС не облагается.

Минимальная цена Лота №1 – 1 810 400 руб., с учетом НДС 20%, в том числе:

Минимальная цена Объекта 1 – 1 516 400 руб., с учетом НДС 20%.

Минимальная цена Объекта 2 – 294 000 руб., НДС не облагается.

Сумма задатка – 181 040 руб.

Шаг аукциона на повышение – 90 520 руб.

Шаг аукциона на понижение – 181 040 руб.

Имущество находится на торгах для передачи помещений в аренду.

Продавец гарантирует, что Объекты никому не проданы, не являются предметом судебного разбирательства, не находятся под арестом (запрещением), не обременены иными правами третьих лиц, кроме следующего обременения (ограничения): обязательным условием является заключение с Победителем аукциона/Единственным участником аукциона Соглашения об определении порядка пользования земельным участком по форме Приложения № 3 к договору купли-продажи Объектов в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента регистрации перехода права собственности на Имущество от Продавца к Покупателю в Управлении Федеральной службы Государственной регистрации, кадастра и картографии по Самарской области.

Лот №2:

Объект 1: ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОФИС №8212/0113, СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ, назначение: нежилое здание, площадь: 943,50 кв.м, этажность: 4, подземная этажность: -1, литера: А1, инвентарный номер: 0003419, расположенный по адресу: Самарская область, г. Тольятти, Комсомольский р-н, ул. Матросова, д. 21б, c кадастровым номером 63:09:0201057:14707;

Объект 2: Земельный участок (землепользование), назначение: земли населенных пунктов, для дальнейшей эксплуатации дополнительного офиса №8212/0113, специализированного по обслуживанию физических лиц, площадь: 1 138,00 кв.м, расположенный по адресу: Самарская область, г. Тольятти, Комсомольский р-н, ул. Матросова, д. 21Б, кадастровый номер 63:09:0201057:878;

Объект 3: 8213-w-Металлическое ограждение по границе земельного участка 8213/0113 г. Тольятти, ул. Матросова, 21б, ООО «АРТ-Строй»2, количество секций 19 штук, общая длина 48,47 м., высота секций 1,83-1,85 м., ширина 0,49-2,99м., инвентарный номер 604000031137W01

Начальная цена Лота №2 – 16 245 600 руб., с учетом НДС 20%, в том числе:

Начальная цена Объекта 1 – 14 601 600 руб., с учетом НДС 20%.

Начальная цена Объекта 2 – 1 568 400 руб., НДС не облагается.

Начальная цена Объекта 3 – 75 600 руб., с учетом НДС 20%.

Минимальная цена Лота №2 – 10 830 400 руб., с учетом НДС 20%, в том числе:

Минимальная цена Объекта 1 – 9 734 400 руб., с учетом НДС 20%.

Минимальная цена Объекта 2 – 1 045 600 руб., НДС не облагается.

Минимальная цена Объекта 3 – 50400 руб., с учетом НДС 20%.

Сумма задатка – 1 083 040 руб.

Шаг аукциона на повышение – 541 520 руб.

Шаг аукциона на понижение – 1 083 040 руб.

Имущество находится на торгах для передачи помещений в аренду.

Продавец гарантирует, что Объекты никому не проданы, не являются предметом судебного разбирательства, не находятся под арестом (запрещением), не обременены иными правами третьих лиц, кроме следующих обременений (ограничений):

1. Объект 1 реализовывается после проведения перепланировки до оформления собственником необходимых технических, правоустанавливающих документов на Объект после проведения данной перепланировки с новыми характеристиками. Поэтажный план Объекта 1 до и после проведения перепланировки приведен в аукционной документации.

2. Оплата цены продажи Объектов производится Покупателем (Победителем аукциона, единственным участником аукциона) путем безналичного перечисления денежных средств на счет продавца в срок не позднее «17» сентября 2020г.

Не позднее «30» сентября 2020г., при условии поступления на счет Продавца в полном объеме денежных средств в оплату стоимости Объектов, Продавец передает Объекты Покупателю по акту приема-передачи.

Лот №3:

Объект 1: Нежилое помещение; назначение: нежилое помещение; площадь: 91,5 кв.м; номер этажа на котором расположено помещение: Этаж № 1, кадастровый номер: 63:09:0101153:15176, расположенное по адресу: РФ, Самарская обл., г. Тольятти, Автозаводский р-н, б-р Цветной, д.15-А, нежилое помещение 2;

Объект 2: 915/4780 доли в праве общей долевой собственности на земельный участок общей площадью 2 194 кв.м., категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для объектов общественно-делового значения, кадастровый номер: 63:09:0101153:28, расположенный по адресу: РФ, Самарская обл., г. Тольятти, Автозаводский р-н, кв-л 16, б-р Цветной, д. 15А

Начальная цена Лота №3 – 1 842 000 руб., с учетом НДС 20%,в том числе:

Начальная цена Объекта 1 – 1 276 800 руб., с учетом НДС 20%.

Начальная цена Объекта 2 – 565 200 руб., НДС не облагается.

Минимальная цена Лота №3 – 1 228 000 руб., с учетом НДС 20%,в том числе:

Минимальная цена Объекта 1 – 851 200 руб., с учетом НДС 20%.

Минимальная цена Объекта 2 – 376 800 руб., НДС не облагается.

Сумма задатка – 122 800 руб.

Шаг аукциона на повышение – 61 400 руб.

Шаг аукциона на понижение – 122 800 руб.

Имущество находится на торгах для передачи помещений в аренду.

Продавец гарантирует, что Объекты никому не проданы, не являются предметом судебного разбирательства, не находятся под арестом (запрещением), не обременены иными правами третьих лиц, кроме следующего обременения (ограничения): обязательным условием является заключение с Победителем аукциона/единственным участником Соглашения об определении порядка пользования земельным участком по форме Приложения № 3 к договору купли-продажи Объектов в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента регистрации перехода права собственности на Имущество от Продавца к Покупателю в Управлении Федеральной службы Государственной регистрации, кадастра и картографии по Самарской области.

Порядок участия и правила проведения аукциона смотрите на сайте www.auction-house.ru.

По всем вопросам обращайтесь по телефонам: (846) 248-21-43, 248-15-82, 248-15-34; harlanova@auction-house.ru, samara@auction-house.ru

_______________________________________________________________________

Открытый аукцион по продаже недвижимого имущества ПАО Сбербанк

28 ноября 2019 г. в 11:00 (по МСК)

Акционерное общество «Российский аукционный дом» (далее - Организатор торгов), действуя в соответствии с договором поручения № РАД-937-1/2019 от 25.09.19г., сообщает о проведении торгов по продаже недвижимого имущества, принадлежащего на праве собственности ПАО Сбербанк (далее - Продавец).

Дата и время проведения торгов: 28 ноября 2019 г. в 11 часов 00 минут

(время московское).

Место проведения торгов: г. Самара, Московское шоссе, д. 15, зал заседаний.

Прием заявок и прилагаемых к ним документов осуществляется с 29октября 2019 года по 26ноября 2019 г., по следующим адресам:

в Поволжском филиале по адресу: г. Самара, 4-й проезд, д. 57А,оф. 515с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 17:00 по рабочим дням (по пятницам и предпраздничным дням с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 16:00)– по местному времени;

в Нижегородском филиале по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Октябрьская, д. 33, с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 17:00 по рабочим дням (по пятницам и предпраздничным дням с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 16:00)- мск;

в Центральном офисе по адресу: г. Санкт-Петербург, пер. Гривцова, д. 5, литер В, с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 17:00 по рабочим дням (по пятницам и предпраздничным дням с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 16:00) - мск;

в Обособленном подразделении АО «РАД» г. Краснодаре по адресу: г.Краснодар, ул. Красная, д. 176, лит. 5/2, оф. 3.103с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 17:00 по рабочим дням (по пятницам и предпраздничным дням с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 16:00)- мск;

в Обособленном подразделении АО «РАД» в г. Москве по адресу: г. Москва, пер. Бобров, д. 4, строение 4 с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 17:00 по рабочим дням (по пятницам и предпраздничным дням с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 16:00)- мск;

в Новосибирском филиале по адресу: г. Новосибирск, ул. Серебренниковская, д.20 с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 17:00 по рабочим дням (по пятницам и предпраздничным дням с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 16:00) – по местному времени;

в Тюменском филиале по адресу: г. Тюмень, ул. Пермякова, д. 1,бизнес-центр «Нобель», офис 209 с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 17:00 по рабочим дням (по пятницам и предпраздничным дням с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 16:00) – по местному времени.

Задаток должен поступить на счет Организатора торгов

не позднее 26 ноября 2019 г.

Определение участников торгов и оформление протокола о допуске осуществляется 27 ноября 2019 г. в 16:00 (время московское) по адресу: г. Самара, 4-й проезд, д. 57А, оф. 515.

Вручение уведомлений и билетов участникам торгов проводится при наличии паспорта и, в необходимом случае, доверенности 28 ноября 2019 г.с 10:30 до 10:55 (по мск) по адресу:

г. Самара, Московское шоссе, д. 15, зал заседаний.

Подведение итогов торгов состоится 28 ноября 2019 г. по адресу: г. Самара, Московское шоссе, д. 15, зал заседаний.

Форма торгов - аукцион, открытый по составу участников и открытый по форме подачи предложений по цене, с применением метода понижения начальной цены («голландский аукцион»).

Сведения об объектах недвижимости, выставленных на продажу единым лотом:

Лот №1:

Объект 1: Нежилые помещения площадью 2408,8 кв.м. (с допустимым отклонением (+/-) 10%), а именно: 803,6 кв.м., расположенные в цокольном этаже, 77,4 кв.м., расположенные на 1 этаже, 918,3 кв.м., расположенные на 2 этаже, 552,8 кв.м., расположенные на 3 этаже, 56,7 кв.м., расположенные на техническом этаже здания Центрального отделения №4257 Сбербанка России, назначение: нежилое здание, количество этажей: 3, в том числе подземных 1, общей площадью 3 222,8 кв. м., по адресу: Самарская область, г. Тольятти, Центральный район, ул. Ленина, д. 87, кадастровый номер 63:09:0301143:590;

Объект 2: Дизельгенераторная станция (здание лит. А2), площадь: 55,4 кв.м., количество этажей, в том числе подземных этажей: 1, расположенная по адресу: Самарская область, г. Тольятти, Центральный р-н, ул. Ленина, д. 87, кадастровый номер 63:09:0301143:963;

Объект 3:Газораспределительный пункт (здание лит. А1), назначение: нежилое здание; площадь: 36,7 кв.м., расположенный по адресу: Самарская область, г. Тольятти, Центральный р-н, ул.Ленина, д. 87, кадастровый номер 63:09:0301143:964;

Объект 4:25009/33149 доли в праве общей долевой собственности (с допустимым отклонением (+/- 10%) на земельный участок, кадастровый номер 63:09:0301143:7, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для дальнейшей эксплуатации здания Сбербанка, общей площадью 4 930,0 кв.м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Самарская область, г. Тольятти, Центральный р-н, ул. Ленина, квартал 6, 87

Объект 1 будет образован вследствие разделения Здания на два объекта недвижимости с их постановкой на кадастровый учет и последующей регистрацией права собственности на вновь образованные объекты недвижимости. Подлежащая продаже часть Объекта 1 на момент опубликования информационного сообщения на кадастровом учете не состоит.

Объект 4 будет образован при осуществлении государственной регистрации перехода права собственности на Объект 1 к Покупателю.

Подлежащая продаже доля в праве собственности на земельный участок на момент заключения Договора на кадастровом учете не состоит. Доверителем действия по внесению изменений в сведения о площади Объекта 2, содержащиеся в ЕГРН и постановке Объекта 2 на кадастровый учет будут осуществлены при государственной регистрации перехода права собственности на Объект 1.

Начальная цена Лота №1 – 50 089 955 руб., с учетом НДС 20%, в том числе:

Начальная цена Объекта 1 – 40 891 480 руб., с учетом НДС 20%.

Начальная цена Объекта 2 – 523 933 руб., с учетом НДС 20%.

Начальная цена Объекта 3 – 363 662 руб., с учетом НДС 20%.

Начальная цена Объекта 4 – 8 310 880 руб., НДС не облагается.

Минимальная цена Лота №1 – 37 567 467 руб., с учетом НДС 20%, в том числе:

Минимальная цена Объекта 1 – 30 668 610 руб., с учетом НДС 20%.

Минимальная цена Объекта 2 – 392 950 руб., с учетом НДС 20%.

Минимальная цена Объекта 3 – 272 747 руб., с учетом НДС 20%.

Минимальная цена Объекта 4 – 6 233 160 руб., НДС не облагается.

Сумма задатка – 3 756746 руб. 70 коп.

Шаг аукциона на повышение – 1 252 248 руб. 80 коп.

Шаг аукциона на понижение – 2 504 497 руб. 60 коп.

Имущество находится на торгах для передачи помещений в аренду.

Продавец гарантирует, что Объекты никому не проданы, не являются предметом судебного разбирательства, не находятся под арестом (запрещением), не обременены иными правами третьих лиц, кроме следующих обременений (ограничений):

- Обязательным условием является заключение с победителем/единственным участником аукциона предварительного договора купли-продажи объекта недвижимости нежилого назначения (далее – Предварительный договор) в течение 10 рабочих дней с даты подведения итогов аукциона, с указанием пунктов об осуществлении Продавцом обособления до передачи предмета договора с указанием порядка и срока обособления, а также одностороннего изменения предмета и стоимости по окончанию данного обособления (стоимость определяется исходя из удельной стоимости и изменения площади обособляемого помещения). Основной договор купли-продажи (далее – Основной договор) заключается после осуществления Продавцом кадастрового учета реализуемого Объекта 1 в течение 10 рабочих дней с даты получения выписки из ЕГРН, но не позднее 31.12.2020г., по форме, являющейся приложением к аукционной документации;

- Обязательным условием является заключение Банком с победителем/единственным участником аукциона Соглашения об определении порядка пользования земельным участком по форме, являющейся приложением к Основному договору в течение 10 рабочих дней с момента регистрации перехода права собственности на Имущество от Продавца к Покупателю в Управлении Федеральной службы Государственной регистрации, кадастра и картографии по Самарской области.;

- Объект 1 реализовывается после проведения перепланировки до оформления собственником необходимых технических, правоустанавливающих документов на Объект 1 после проведения данной перепланировки с новыми характеристиками (поэтажный план Объекта 1 до и после проведения перепланировки приведен в аукционной документации).

Условия допуска к участию в аукционе

Торги проводятся в форме аукциона, открытого по составу участников, открытого по способу подачи предложений по цене («голландский аукцион»).

Аукцион проводится в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и договором поручения.

К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе, представившие документы в соответствии с перечнем, объявленным в настоящем извещении, и обеспечившие поступление задатка на счет Организатора торгов в указанный в настоящем извещении срок.

Обязанность доказать свое право на участие в торгах лежит на претенденте.

Иностранные юридические и физические лица допускаются к участию в аукционе с соблюдением требований, установленных законодательством Российской Федерации.

Документы, представляемые для участия в аукционе:

Для участия в торгах претендент представляет организатору торгов (лично или через представителя) следующие документы:

1. Заявка на участие в аукционе по установленной Организатором торгов форме в 2-х экземплярах (форма для юридических лиц № 15РАД, для физических лиц № 16РАД).

2. Договор о задатке (договор присоединения) по установленной Организатором торгов форме в 3-х экземплярах (форма № 4РАД).

Задаток подлежит перечислению на расчетный счет

АО «Российский аукционный дом»

ИНН 7838430413 КПП 783801001:

- № 40702810855230001547 в Северо-Западном банке ПАО Сбербанк г. Санкт-Петербург, к/с 30101810500000000653, БИК 044030653;

- № 40702810100050004773 в Ф-ЛЕ СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ПАО БАНК «ФК ОТКРЫТИЕ» г. Санкт-Петербург, к/с 30101810540300000795, БИК 044030795.

Договор о задатке (договор присоединения) заключается в форме единого документа, подписанного сторонами в соответствии с формой договора о задатке (договора присоединения), размещенной на сайте АО «Российский аукционный дом» в сети Интернет www.auction-house.ru в разделе «Документы к лоту».

Дата и номер договора о задатке (договор присоединения) указываются Организатором торгов. Задаток подлежит перечислению на счет Организатора торгов после заключения договора о задатке (договора присоединения) и перечисляется непосредственно стороной по договору о задатке (договору присоединения).

Надлежащей оплатой задатка является перечисление денежных средств на основании договора о задатке (договора присоединения).

В платежном поручении в части «Назначение платежа» должна содержаться ссылка на реквизиты договора о задатке (договора присоединения) – дата и номер договора о задатке.

Задаток должен поступить на указанный счет не позднее 26 ноября 2019 года.

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Организатора торгов, является выписка со счета Организатора торгов.

Фактом внесения денежных средств в качестве задатка на участие в аукционе и подачей заявки претендент на участие в аукционе подтверждает согласие со всеми условиями проведения аукциона, опубликованными в настоящем извещении о проведении аукциона.

Задаток служит обеспечением исполнения обязательства победителя аукциона по заключению договора купли-продажи и оплате приобретаемого имущества и возвращается всем участникам аукциона, кроме победителя/Единственного участника, в течение 5 (пяти) банковских дней с момента подведения итогов аукциона.

Задаток, перечисленный победителем аукциона, засчитывается в счет исполнения обязательства по оплате приобретаемого имущества.

3. Паспорт (оригинал и копия) претендента и его уполномоченного представителя (для заявителей – физических лиц).

4. Надлежащим образом оформленная доверенность (оригинал и копия) на лицо, имеющее право действовать от имени претендента, если заявка подается представителем претендента.

5. Нотариально удостоверенные копии: свидетельства о внесении физического лица в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей и свидетельства о постановке на налоговый учет (для претендентов, зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей).

Нотариально удостоверенная копия или оригинал Выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданная не позднее, чем за 3 (три) месяца до даты начала приема заявок на участие в торгах.

6. Опись представленных документов, подписанная претендентом или его уполномоченным представителем (в 2-х экземплярах).

Юридические лица дополнительно представляют:

7. Нотариально удостоверенные копии учредительных и иных документов, подтверждающих правовой статус претендента как юридического лица (Устава, свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц и др.).

8. Нотариально удостоверенную копию или оригинал Выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, выданную не позднее, чем за 3 (три) месяца до даты начала приема заявок на участие в торгах.

Иностранные юридические лица представляют выписку из торгового реестра страны происхождения или иное эквивалентное доказательство юридического статуса иностранного инвестора в соответствии с законодательством страны его местонахождения, гражданства или постоянного местожительства.

9. Оригиналы или копии документов, заверенные печатью организации и подписью руководителя организации, подтверждающие полномочия органов управления и должностных лиц претендента (протокола собрания учредителей об избрании руководителя организации, приказа о назначении руководителя либо контракта с руководителем организации, если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента).

10. Надлежащим образом оформленное письменное решение соответствующего органа управления претендента о приобретении объектов, принятое в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством страны, в которой зарегистрирован претендент.

Указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, не должны иметь неоговоренных исправлений, а также не должны быть исполнены карандашом. Все исправления должны быть надлежащим образом заверены. Печати и подписи, а также реквизиты и текст оригиналов и копий документов должны быть четкими и читаемыми. Подписи на оригиналах и копиях документов должны быть расшифрованы (указывается должность, фамилия, имя и отчество, либо инициалы подписавшегося лица). Представленные иностранными юридическими лицами документы должны быть легализованы на территории Российской Федерации и иметь надлежащим образом заверенный перевод на русский язык (апостиль).

Документы, не соответствующие предъявляемым требованиям, содержащие помарки, подчистки, исправления и т.п., не рассматриваются.

Не допускается использование претендентом на участие в торгах факсимильного воспроизведения подписи с помощью средств механического или иного копирования (факсимиле) при заключении договоров о задатке, на доверенностях, платежных документах, а также при подаче и подписании заявок на участие в торгах.

Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в информационном сообщении, либо представленные без необходимых документов, либо поданные лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий, организатором торгов не принимаются.

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке, а также иными сведениями об объектах, выставленном на аукцион, можно с момента начала приема заявок по адресам места нахождения Центрального офиса и филиалов АО «Российский аукционный дом», а также на официальном сайте в интернете www.auction-house.ru.

Телефоны для справок: 8 (800) 777-57-57, (846) 248-21-43, 248-15-82.

Заявки и документы претендентов рассматриваются Организатором торгов и оформляются протоколом определения участников аукциона. Определение участников торгов и оформление протокола осуществляется по адресу местонахождения организатора торгов, указанному в информационном сообщении о торгах.

Организатор торгов отказывает заявителю в приеме и регистрации заявки на участие в аукционе в следующих случаях:

- заявка подана по истечении срока приема заявок, указанного в настоящем информационном сообщении;

- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;

- представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в настоящем информационном сообщении.

Претендент приобретает статус участника аукциона с момента подписания протокола определения участников аукциона.

Претендент не допускается к участию в аукционе в случае, если:

- представленные документы оформлены с нарушением требований законодательства Российской Федерации и условий проведения аукциона, опубликованных в настоящем извещении;

- не подтверждено поступление задатка в установленный срок на счет Организатора торгов.

Обязанность доказать свое право на участие в аукционе лежит на претенденте.

Претенденты, признанные участниками торгов, а также претенденты, не допущенные к участию в торгах, уведомляются об этом путем вручения им под расписку соответствующего уведомления при регистрации участников либо путем направления такого уведомления по почте (заказным письмом) в срок не позднее следующего рабочего дня с момента подписания протокола определения участников торгов.

Организатор торгов оставляет за собой право отказать Претенденту в допуске к участию в торгах, если Претендент, ранее принимавший участие в торгах, проводимых организатором торгов,уклонялся (отказался) от подписания протокола подведения итогов торгов,подписания в установленный срок договора, подлежащего заключению по итогам торгов, оплаты цены Имущества, определенной по итогам торгов, за вычетом суммы ранее внесенного задатка.

Претендент имеет право отозвать принятую Организатором торгов заявку до момента утверждения протокола определения участников торгов, уведомив об этом (в письменной форме) Организатора торгов. В этом случае задаток возвращается претенденту в течение 5 (пяти) банковских дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки позднее даты окончания приема заявок задаток возвращается в течение 5 (пяти) банковских дней с даты подведения итогов аукциона.

Организатор торгов вправе отказаться от проведения аукциона не позднее чем за 1(один) день до даты проведения, указанной в настоящем информационном сообщении, при этом внесенные претендентами задатки подлежат возврату Организатором торгов.

Предложения по цене лота заявляются участниками аукциона путем поднятия карточек участника аукциона.

Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену.

Предложение по цене приобретения лота, заявленное победителем аукциона, заносится в протокол подведения итогов аукциона.

Протокол об итогах аукциона с момента его утверждения Организатором торгов приобретает юридическую силу и является документом, удостоверяющим право победителя на заключение договора купли-продажи.

Уведомление о признании участника аукциона победителем и протокол подведения итогов аукциона выдаются победителю аукциона или его уполномоченному представителю под расписку.

В день проведения торгов победитель аукциона подписывает протокол подведения итогов аукциона, уклонение от подписания протокола влечет последствия, предусмотренные пунктом 5 статьи 448 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Обязательным условием является заключение с победителем/единственным участником аукциона предварительного договора купли-продажи объекта недвижимости нежилого назначения (далее – Предварительный договор) в течение 10 рабочих дней с даты подведения итогов аукциона, с указанием пунктов об осуществлении Продавцом обособления до передачи предмета договора с указанием порядка и срока обособления, а также одностороннего изменения предмета и стоимости по окончанию данного обособления (стоимость определяется исходя из удельной стоимости и изменения площади обособляемого помещения). Основной договор купли-продажи (далее – Основной договор) заключается после осуществления Продавцом кадастрового учета реализуемого Объекта 1 в течение 10 рабочих дней с даты получения выписки из ЕГРН, но не позднее 31.12.2020г., по форме, являющейся приложением к аукционной документации;

Обязательным условием является заключение Банком с победителем/единственным участником аукциона Соглашения об определении порядка пользования земельным участком по форме, являющейся приложением к Основному договору в течение 10 рабочих дней с момента регистрации перехода права собственности на Имущество от Продавца к Покупателю в Управлении Федеральной службы Государственной регистрации, кадастра и картографии по Самарской области.

Предварительный договор купли-продажи и Основной договор купли-продажи заключаются между Победителем/единственным участником аукциона и собственником в соответствии с формой, размещенной на официальном Интернет-сайте Организатора торгов: www.auction-house.ru.

В качестве обеспечения исполнения обязательств по Предварительному договору купли-продажи Победитель аукциона/единственный участник аукциона уплачивает собственнику обеспечительный платеж в размере 1 000 000 (один миллион) рублей 00 копеек, в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения Предварительного договора купли-продажи. На момент заключения Сторонами Основного договора, уплаченный Победителем/единственным участником аукциона обеспечительный платеж засчитывается в счет оплаты стоимости Объектов.

Оплата оставшейся цены продажи Объектов производится Покупателем (Победителем аукциона, Единственным участником аукциона) путем безналичного перечисления денежных средств на счет Продавца, в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты подписания Основного договора купли-продажи в соответствии с условиями, определенными Основным договором купли-продажи, опубликованным на официальном Интернет-сайте Организатора торгов: www.auction-house.ru.

Не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты оплаты цены продажи Объектов Продавец передает Объекты Покупателю по акту приема-передачи.

В случае признания аукциона несостоявшимся по причине допуска к участию только одного участника, Предварительный договор купли-продажи с указанием пунктов об осуществлении Продавцом обособления до передачи предмета договора с указанием порядка и срока обособления, а также одностороннего изменения предмета и стоимости по окончанию данного обособления (стоимость определяется исходя из удельной стоимости и изменения площади обособляемого помещения) может быть заключен с единственным участником аукциона по начальной цене в течении 10 (десяти) рабочих дней с даты признания аукциона несостоявшимся. Основной договор купли-продажи заключается после осуществления Продавцом процедуры регистрации государственного кадастрового учета реализуемого нежилого помещения (обособления из общей площади помещений) в течении 3 (трех) месяцев с даты заключения предварительного Договора, но не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты получения выписки из ЕГРН.

При уклонении (отказе) победителя аукциона от подписания протокола подведения итогов аукциона, от заключения в установленный срок договора купли-продажи или оплаты цены продажи объектов задаток ему не возвращается, и он утрачивает право на заключение указанного договора.

Аукцион признается несостоявшимся, если:

1) для участия аукционе подано менее двух заявок;

2) после троекратного объявления минимальной цены продажи ни один из участников не заявил о своем намерении приобрести объекты;

3) в случае отказа/уклонения победителя торгов от подписания протокола о результатах торгов.

По всем вопросам обращайтесь по телефонам: 8 (846) 248-21-43, 248-15-82, 248-15-34,

е-mail:harlanova@auction-house.ru, samara@auction-house.ru