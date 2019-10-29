2019-10-29T11:40:56+03:00
Общество

Бомжи в заброшках, дороги без тротуаров и шатающийся мост: где самарские дети рискуют жизнью по дороге в школу

После трагедии в Саратове, где девятилетняя Лиза Киселева была убита в гаражах по дороге в школу, мы проверили, какие препятствия преодолевают самарские ученики на пути к знаниям
Александра БУДАЕВА
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Короткий путь к школе может стать последнимКороткий путь к школе может стать последнимФото: Ксения ТИМОФЕЕВА
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Школа №20: берегись автомобиля

Школа расположена вблизи частного сектора, чуть ли не за забором – бар, в доме через дорогу – пивнушка. В общем, все для «культурного» отдыха. Вот только не детского.

Дорогу здесь переходить очень опасно Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Дорогу здесь переходить очень опасноФото: Ксения ТИМОФЕЕВА

На наших глазах мамочка с коляской, когда тротуар у нее под ногами неожиданно заканчивается, оглядываясь с опаской, «выруливает» на дорогу. Идти по ней тревожно – машины несутся туда-обратно, не снижая скорости, несмотря на знаки, указывающие на близость школы.

Чуть дальше от мамочки с коляской хотят перейти дорогу к школе две девочки: вот они отважно преодолевают открытый люк (вместо крышки его заботливо прикрыли фанерой), делают шаг на дорогу – и из ниоткуда выруливает машина. Девчонки делают шаг назад. Водитель даже не думает тормозить и проносится мимо них. Дойти до школы пятиклашкам удается только «под прикрытием» взрослых.

Бар по дороге в школу - отличное место Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Бар по дороге в школу - отличное местоФото: Ксения ТИМОФЕЕВА

- Это еще поприличнее стало, - рассказывает нам Елена, провожая детей взглядом. – Еще год назад вплотную к школе сплошняком стояли гаражи, их зимой только сносить начали. Еще бы территорию благоустроили – было бы совсем хорошо.

Школа №35: грязь в темноте

Та часть школы, которая выходит на ул.Блюхера – парадно-выходная: тут и дорога ровная с тротуарами, и фонари – цивилизация, в общем.

А вот с обратной стороны – непролазная грязь, которая ведет к гаражам, унылым пятиэтажкам и тропинке, которая вьется среди деревьев к школьному забору.

- С утра, когда к первому уроку идешь по темноте – жутковато. Горят только фонари на территории самой школы, - говорят «местные» ребята. – Тут еще гаражи были, но их снесли.

А вот и пресловутые гаражи. В Саратове именно в таком массиве случилась трагедия Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

А вот и пресловутые гаражи. В Саратове именно в таком массиве случилась трагедияФото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Снесли, да не все. Стационарные кирпичные гаражи стоят на месте. Рядом с ними «обитают» машины – как те, что на ходу, так и давно разобранные на запчасти. Эдакое кладбище железных коней.

Карбышева, 66: и грянул гром

Говорят, пока гром не грянет, мужик не перекрестится. В этом месте гром грянул в прошлом году, когда 21 июля в зарослях и мусоре на окраинах поля на пересечении улиц Карбышева и Блюхера нашли тело убитой семилетней Юли.

На стадионе рядом со школой уже происходило убийство Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

На стадионе рядом со школой уже происходило убийствоФото: Ксения ТИМОФЕЕВА

О трагедии сегодня напоминает маленький букетик, прикрепленный к забору, который окружает поле. С этой стороны вдоль дороги стоят фонари. За углом – жилой дом и строящаяся многоэтажка. Во дворе гуляют две девочки лет шести-семи.

- Мы мимо стадиона не ходим, страшно – там девочку убили, слышали? – доверчиво рассказывают Камила и Ксюша. – Еще к супермаркету сходите, там вообще ужас.

Света здесь в округе нет вообще, светит только фонарь у магазина. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Света здесь в округе нет вообще, светит только фонарь у магазина.Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Сотрудники магазина говорят: света здесь в округе нет вообще, светит только фонарь у магазина. После убийства девочки убрали гаражи, и на этом успокоились. Видимо, до следующего ЧП.

Пр.Кирова, 36к: вместо «музыкалки» бомжи да крысы

Добраться до школы без приключений очень сложно Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Добраться до школы без приключений очень сложноФото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Дома на пр.Кирова, 36 как будто отрезаны от цивилизации – рядом станция метро Кировская, поликлиника, через дорогу - школа, но сами дома буквально утопают в грязи и мусоре, которые остались после сноса гаражей. И во тьме – фонари в этом месте есть только над подъездными дверями. "КП-Самара" уже писала, как тут ютится, например, секция метания ножей. А рядом бесстрашно танцуют крысы, встречая спешащих на занятия ребят.

- Хоть бы какой фонарик что ли повесили, тут же единственный путь – через темные гаражи, почти все снесли, а эти почему-то оставили, - жалуется Светлана. – А еще у нас тут все заполонили мигранты с Кировского рынка да бомжи. Те, что не могут снимать квартиру, живут вон в заброшке.

В заброшке живут бомжи. И сюда же бегут играть дети Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В заброшке живут бомжи. И сюда же бегут играть детиФото: Ксения ТИМОФЕЕВА

По словам местных жителей, двухэтажное здание (пр.Кирова, 36к) когда-то было музыкальной школой, однако лет 20 уже точно пустует. Дверь со стороны двора заперта, однако за углом есть еще одна, она открыта. Внутри заброшенного здания – мусор, какая-то одежда, матрацы. Одной искры будет достаточно, чтобы полыхнула не только заброшка, но многоквартирный жилой дом, к которой она примыкает.

Школа №48: заброшенная красота

Здесь тротуары для пешеходов явно не предусмотрены Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Здесь тротуары для пешеходов явно не предусмотреныФото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Школа рядом с Воронежскими озерами внутри напоминает парк: извилистые тропинки, деревья в золотых листьях – красота.

Все бы ничего, но путь к школе пролегает через кусты, разбитую и утопающую в грязи дорогу, с которой от машин приходится «прыгать» на помойку. Тротуары для пешеходов тут явно не предусмотрены.

Территорию школы чистят, но вот дойти до нее – целый квест. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Территорию школы чистят, но вот дойти до нее – целый квест.Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

- Здесь фонарей нет, дороги тоже, зимой скользко очень, - рассказали девочки, которые учатся в этой школе. – Территорию школы чистят, но вот дойти до нее – целый квест. Постоянно кто-то падает, особенно в морозы.

А уж кто может притаиться в зарослях - это даже не вопрос.

Школа №134: через овраг быстрее

Детям в поселке Запанском, чтобы дойти до школы, нужно преодолеть целую череду препятствий. К знаниям ведут два пути: один, длинный, пролегает вдоль дороги, по которой ездят машины. Идти придется прямо по бордюру, который время от времени обрывается.

Так ходят те, кто хочет сократить путь Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Так ходят те, кто хочет сократить путьФото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Есть и другой путь: сократить время «прогулки» можно через Овраг Деповский: над подозрительной пахнущей жидкостью, которая течет по дну оврага, возведен железный мостик. Он выдерживает вес взрослого человека, но слегка прогибается, каждый шаг отдается гулким эхо и настороженными ударами сердца: а ну как не выдержит?

Зато сама территория школы облагорожена: тут сделали тротуары, поставили знаки пешеходного перехода, вот только «зебру» нарисовать забыли.

Куда еще сходить

В соцсетях пользователи подсказывают еще немало адресов, на которые стоит обратить внимание:

- Просто пройдите по дороге, ведущей в школу №102! – пишет, к примеру, Екатерина Ж. – Между Ново-Вокзальной и Аминева к школе идти приходится рядом с домами №№14а, 12, 10а, 8а – и здесь нет тротуара. Срезаем через гаражи, но там темно и страшно.

На гаражи же сетуют родители, чьи дети ходят в школу №50 на ул.Черемшанской: по их словам, дорога ведет через частный сектор или по дороге, на которой нет ни знаков, ни разметки.

Кого можно повстречать в этом узком проходе, лучше не думать Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Кого можно повстречать в этом узком проходе, лучше не думатьФото: Ксения ТИМОФЕЕВА

- А у нас вообще четырехполосную дорогу и железнодорожные пути дети перебегают, чтобы в 138-ю школу попасть, - пишет Анна Г. - На остановке Льговский переулок постоянно стоят большегрузы, из за них не видно ни детей ни транспорта – одного ребенка уже насмерть сбили, ждем еще ЧП?

А какие еще опасности возле школ видели вы? Расскажите нам

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ИСТОЧНИК KP.RU

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