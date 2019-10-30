Ливерпуль – Арсенал 30 октября 2019: прямая трансляция матча 1/8 финала Кубка Английской лиги

Так получилось, что в 1/8 финала Кубка Английской лиги пройдет два суперматча. В Лондоне «Челси» примет «Манчестер Юнайтед», а в Ливерпуле действующий обладатель Лиги чемпионов сыграет с «Арсеналом». Дружина Юргена Клоппа уверенно прошла в 1/8 финала клуб «МК Донс» из третьего английского дивизиона 2:0. А «канониры» еще увереннее выбили из Кубка лиги когда-то грозный, а ныне прозябающий в Чемпионшипе «Ноттингем Форест» 5:0.

В АПЛ дела гораздо лучше у «Ливерпуля». «Красные» уверенно возглавляют турнирную таблицу чемпионата, опережая ближайшего преследователя «Манчестер Сити» на 6 очков. «Арсенал» идет на 5-ом месте, отставая от «Лестера» и «Челси» на 4-ре очка.

Скорее всего, Юрген Клопп даст своим лидерам отдохнуть, тем более, что на выходных предстоит выезд в Бирмингем к «Астон Вилле», а посреди следующей недели домашняя игра в Лиге чемпионов с «Генком».

Кроме того, некоторые футболисты могут не сыграть из-за травм – под вопросом участие Мохаммеда Салаха и Вирджила ван Дейка, не поможет «красным» Жоэль Матип.

Унаи Эмери, весьма вероятно, тоже оставит несколько ключевых футболистов в запасе или вне заявки – в эту субботе «Арсеналу» предстоит непростой матч с «Вулверхэмптоном», а в середине следующей недели – выезд в Португалию на матч Лиги Европы с «Викторией Гимараэщ».

Статистика личных встреч

Между собой команды встречались 219 раз. И здесь статистика на стороне «Ливерпуля». «Мерсисайдцы» одержали 82 победы, «канониры» - 77-м. 60 матчей завершились вничью.

В последних двух встречах «Ливерпуль» обыграл «Арсенал» с общим счетом 8:2. Последняя победа «канониров» над «красными» датируется 2015 годом.

Прямая трансляция матча Ливерпуль – Арсенал 30 октября 2019

В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч ТВ». Игра начнется в 22:30 по московскому времени. Трансляцию матча смотрите на сайте kp.ru.