«Вышвыривает котят с восьмого этажа»: самарцы пытаются найти управу на соседа, который измывается над животными

Василий – кот беспородный, но исключительно обаятельный. Из большого числа таких же серо-полосатых собратьев его выделяет брутальный шрам поперек морды. Нет, Василий получил его не во время мартовской драки за кошку и не по собственной неосторожности. Виной всему – жестокость человека. Несколько месяцев котик жил в доме на Смышляевском шоссе, на лестничной площадке между восьмым и девятым этажами. Жильцы дома кота не гоняли, а наоборот – подкармливали, а полосатый отвечал благодарным мурчанием и всегда встречал людей с работы. Но однажды утром весь подъезд разбудило жалобное мяуканье. Выйдя их квартир, люди обнаружили Василия. Вместо правого глаза у него было кровавое месиво. Ужаснувшись, местные зоозащитники повезли кота к ветеринару. Выяснилось, что у него проломлена переносица и часть кости около глаза.

Живодер сломал коту переносицу и чудом не выбил глаз. Фото: соцсети.

- Ветеринар удалил часть кости и прооперировал глаз – к счастью, зрение полосатому удалось спасти, и сейчас кот полностью здоров, - рассказали зооволонтеры.

Удивительно, но, несмотря на пережитые мытарства, Василий не перестал доверять людям. Едва отойдя от наркоза, он снова принялся мурчать и проситься на ручки. И теперь зооволоньтеры ищут ему дом и любящих хозяев – таких, которые не обидят и не предадут.

- Василий будет невероятно предан своему хозяину, станет для него тем другом, который всегда будет рядом, - уверяют зоозащитники. - Прекрасный кот умеет любить, понимать, чувствовать человека, быть внимательным и чутким.

Несмотря на пережитые испытания, кот по-прежнему верит людям. Фото: соцсети.

А вот человек, который так жестоко обошелся с животным, до сих пор остается безнаказанным.

- Мы выяснили, кто его ударил, - рассказывает местная жительница Екатерина. - Там мужчина вышел из тюрьмы совсем недавно, он живет на 8 этаже, и это он ночью ударил кота.

Кроме того, соседи рассказали, что бывший заключенный явно имеет что-то против кошачьего племени.

- Выкидывает котят с восьмого этажа, - рассказывают соседи. - Подбирает их на улице, несет к себе домой, а потом по пьянке выкидывает!

Соседи связываться с бывшим зэком побаиваются. Утверждают, что написали на него заявление участковому, но никакой реакции не последовало. Правда, в полиции говорят, что никаких жалоб от соседей не получали.

- Таких заявлений не поступало, проверки не проводится, - прокомментировали в ГУ МВД по Самарской области.

Так что остановит ли кто-нибудь живодера – пока неизвестно.

Если вы хотите помочь Василию обрести новый дом, то звоните по телефону +79179455127 – Елена.

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