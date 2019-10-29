Надо удержаться в топ-8: в каких ближайших матчах «Крылья Советов» могут набрать очки

Беспроигрышная серия «Крыльев Советов», которая достигла четырех матчей и позволила самарцам подняться с последнего места на шестое, прервалась. С небес на землю «Крылья» опустил чемпион петербургский «Зенит». В это воскресенье подопечные Сергея Семака на классе обыграли волжан на «Самара Арене» 2:0.

В этом сезоне турнирная таблица РПЛ довольно плотная. Не удивительно, что потеря очков в матче с «Зенитом» отбросила «КС» на две строчки ниже. Самарцы могли рухнуть еще ниже, но остановили падение не слишком удачные результаты других клубов.

В 14 турах «Крылья» набрали 17 очков. На пятки подопечным Миодрага Божовича наступают сразу три команды. С одной из них – «Рубином» – «Крыльям» сыграть в следующем туре.

Навязать борьбу «Зениту» и продлить беспроигрышную серию у волжан не получилось.Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

В волжском дерби надо брать очки

Матч с казанцами закроет для самарцев первый круг. Волжское дерби пройдет на «Самара Арене» в праздничный понедельник, 4 ноября. Начнется встреча в 17:30 по местному времени.

Пред этим сезоном на тренерский мостик «Рубина» вошли двое – номинально наставником казанцев является испанец Эдуардо Докампо, но ни для кого не секрет, что руководит командой Роман Шаронов.

Соболев не забивает уже в двух матчах, забьет ли лучший бомбардир РПЛ во встрече с «Рубином»?Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Новый тренер привнес в некогда прагматичный футбол «Рубина» рок-н-ролл, зарядив свою молодую команду так, что казанцы стартовали в чемпионате с ничью с «Локомотивом» и двух побед – над «Динамо» и «Ахматом». Потом наступил естественный спад. В 7 матчах РПЛ «Рубин» смог набрать очки только в одном – красно-зеленые обыграли тульский «Арсенал». Кроме того, казанцы вылетели и из Кубка России, уступив «Химкам» 0:3.

Однако сейчас дела «Рубина» налаживаются. В четырех последних турах подопечные Шаронова сыграли три безголевые ничьи (с «Уфой», «Спартаком» и «Уралом») и обыграли «Тамбов» 2:1.

«Крыльям» с их нынешним составом вполне по силам взять в дерби три очка. Тем более, на своем поле. Однако «Рубин» Шаронова – соперник не из простых, так что матч точно получится интересным.

Успеет ли Ганчаренко собрать ЦСКА?

Второй круг «Крылья» начнут двумя матчами в Москве. 9 ноября самарцы сыграют на «Открытие Арене» со «Спартаком», а после паузы на игры сборных – 24 ноября – на «ВЭБ Арене» с ЦСКА.

«Крылья Советов» проиграли «Спартаку» Кононова, смогут ли отобрать очки у «Спартака» Тедеско?Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

У «Спартака» сменился тренер. Олега Кононова заменил экс-наставник «Шальке 04» Доменико Тедеско. Что-то говорить об этом «Спартаке» пока рано. Команда под руководством нового наставника сыграла всего два матча – ничья с «Рубином 0:0 и победа над «Локомотивов» 3:0. Причем в первой встрече красно-белые смотрелись не очень уверенно. В матче же с «Локомотивом» «Спартак» играл вторым номером и закатил «железнодорожникам» три мяча после контратак. Ключевыми фигурами встречи стали Зелимхан Бакаев, для которого Тедеско выбрал новую роль – под нападающим и который отдал три голевые передачи, а также Джордан Ларссон, отметившийся дублем. Ларссон, кстати, «Крыльям» уже забивал – в первом круге. Красно-белые тогда обыграли волжан на «Самара Арене» 2:1. Что будет в ответной игре, предсказать трудно, т.к. совсем не ясно, какой «Спартак» лепит Тедеско, и успеет ли специалист достроить команду к матчу с «Крыльями». Однако если тренерский штаб красно-белых также досконально разберет игру «Крыльев», как разобрал игру «Локомотива», шансов на победу или ничью у самарцев совсем мало.

«Крылья» в этом сезоне благодаря дублю Соболева уже обыгрывали ЦСКА, получится ли второй раз – вопрос открытый.

Другое дело ЦСКА. Сейчас у «армейцев» кризис. В октябре команда в официальных матчах не выигрывала – одна ничья и четыре поражения, два из которых в Лиге Европы. Однако когда-нибудь черная полоса ЦСКА закончится. И тренерский штаб «армейцев» сделает все, чтобы это произошло как можно скорее. И уж точно – до 24 ноября, когда подопечные Виктора Ганчаренко примут «КС».

Московский выезд для самарцев будет очень непростым. Одно очко в двух встречах будет отличным результатом. Больше – огромной удачей.

Дома надо брать 6 очков

Программу 2019 года «Крылья» закроют двумя домашними матчами. 30 ноября на «Самара Арену» приедет «Уфа», а 6 декабря – «Урал».

Команда из столицы Башкирии нанесла волжанам в первом круге обидное поражение. Матч на «Нефтянике» закончился со счетом 2:1. «Крылья» однозначно захотят вернуть должок команде Вадима Евсеева. Тем более, что «Уфа» в той же группе середняков, что и подопечные Миодрага Божовича.

«Уфа» в первом круге нанесла «КС» обидное поражение, дома самарцы должны вернуть должок.Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

С «Уралом» другая история. В первом круге «Крылья Советов» довольно уверенно (что для всех оказалось неожиданностью) переиграли «шмелей» 3:1. «Урал», кстати, после 14 туров опережает «КС» - на одно очко. Однако сказать, что будет к 19 туру, никто не сможет.

В теории, «Крылья» должны брать максимум очков в двух домашних матчах перед зимней паузой. Однако все команды одинакового уровня, игры между ними могут сложиться как угодно.

Голы Гынсаря, Радоньича и Соболева принесли «Крыльям» победу над «Уралом» в первом круге. Смогут ли волжане второй раз отобрать у «шмелей» очки?Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

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