Чтение как фактор развития: Зачем учить детей скорочтению

Чтение активирует и развивает нейронный связи в головном мозге, на что телевизор, кстати, практически не способен. Есть исследования, подтверждающие возникновения активностей в областях левого полушария у детей, которым читают книги. Любовь к литературе, которая в основном идет из семьи, способствует хорошему владению языком, формирует навыки понимания, расширяет словарный запас, повышает грамотность.

Даже если ребенок не читает сам, то книга все равно «заставляет» его фантазировать, включает воображение, развивает творческое мышление и эмоциональные навыки, особенно если дополнить чтение живыми беседами. Совместное чтение и обсуждение прочитанного стоит добавить в список инструментов по сплочению семьи; чтение подходит под формат продуктивного семейного отдыха. Книги можно использовать для укрепления социальных навыков, когда ребенок ассоциирует себя с персонажем истории. Привитая ребенку с детства любовь к книгам, переведет чтение из разряда обязательного к тому, что доставляет удовольствие.

Когда ребёнок начинает читать сам, могут возникнуть проблемы с получением и восприятием информации. Именно столь нужным в современном мире умениям быстро добывать информацию, усваивать ее, а в перспективе еще и использовать, и учить скорочтение. В Академии развития интеллекта AMAKids для развития скорости чтения используют авторскую методику, задачи которой связаны не только с быстрым чтением. Здесь ставят и стремятся к более высоким целям — развить у ребенка любовь к чтению, одновременно увеличивая (до 100%) понимание прочитанного. В результате детям становится легче учиться в школе и проще выполнять домашние задания.

Представьте, что ребенок научился читать в два раза быстрее и понимать прочитанное, стал более внимательным и сосредоточенным, у него улучшилась память. Насколько легче ему будет освоить школьную программу? Навык скорочтения, который можно закрепить на всю жизнь, даст конкурентное преимущество в школе и далее, позволит быстрее учиться новому. Родители смогут лично убедиться в том, что учиться и сдавать экзамены можно и без репетиторов.

Когда начинать?

На сайте Академии развития интеллекта AMAKids предлагают программу для обучения скорочтение «Либерика», которая адаптирована для разных возрастов. Первый курс рекомендован детям с семи лет и включает 24 занятия («Либерика 24»), на которых изучаются методы скоростного чтения. Основное внимание уделяется чтению вслух, отрабатываются сложные способы скоростного чтения, идет работа над пониманием прочитанного.

Курс для детей 10-16 лет включает 16 занятий («Либерика 16») и подходит для подготовки к экзаменам.

«Либерике Плюс» — для выпускников предыдущих двух курсов, которые уже овладели скоростью чтения от 500 слов в минуту. За восемь занятий можно улучшить результат и освоить навык фоточтения.

Занятия проводятся раз в неделю по полтора часа в группах, сформированных по возрасту и по уровню скорости чтения. Чтобы сохранить интерес ребенка, обучения проводят в игровой форме, объединяя эмоциональную и рациональную познавательную деятельность. Используются запатентованные учебники и онлайн-платформа. Последняя также служит для выполнения домашних заданий (20 минут в день четыре раза в неделю).

Тренировки дома

Если у родителей хватает педагогического таланта, то развивать скорость чтения можно и дома. Правда занятия должны быть регулярными, иначе результата не будет. В книжных магазинах есть несколько десятков изданий, посвященных скорочтению, многие из которых уже стали бестселлерами. В них приведены тексты для чтения, специальные тренажёры для увеличения скорости чтения, методические рекомендации родителям. Некоторая литература рассчитана и на взрослую аудиторию.

До скорочтения

Прежде чем научиться читать быстро, нужно просто научиться читать. Чтение, это не только складывание звуков в слоги, а слогов в слова, но еще и овладение навыками осознанного чтения предложений, развитие грамотности и фонетического слуха, расширение словарного запаса. На курсы по обучению чтению в AMAKids приглашают детей от пяти лет. На старте проводится тестирование для определения имеющихся навыков и подбирается подходящая программа.

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