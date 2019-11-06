2019-11-06T15:25:00+03:00
Дом. Семья

«Ей медаль нужно, как матери-героине»: кошка в галстуке после операции выкормила три поколения чужих котят

Бездомную кошку принесли в приют, чтобы стерилизовать, а она стала заботливой мачехой и обрела новый дом
Евгения ВАСИНА
Поделиться:
Апрелька и котятаАпрелька и котята
Изменить размер текста:

В одном из дворов Самары жила самая обычная черная кошка. На груди у нее, словно галстук, красовалось белое пятно. Хвостатая обитала преимущественном в подвали и спасала местных жителей от крыс, за что получала объедки в качестве деликатеса. Был у кошки один «недостаток» - уж очень часто она приносила потомство. Котята расползались по двору многоквартирного дома, а потом болели и умирали. То под машину угодят, то от местных собак не спасутся.

Принесли в приют, назвали Апрелькой

Местные жители, что подкармливали семейство, узнали, что в приюте «Хати» работает программа «Гуманные люди. Безопасные улицы» и привезли дворовую кошку на стерилизацию. Программа предусматривает нахождение животного в приюте в течение недели после операции – до снятия швов. Так было и с этой бездомной кошкой, в приюте ее прозвали Апрелькой, через пару недель она должна была вернуться в свой подвал, а на её место приехать следующая кошечка. Однако волонтеры решили спасти Апрельку от бездомной жизни, развернули в соцсетях большую пиар-акцию по поиску дома и семьи для несчастной.

Такой Апрелька приехала в приют

Такой Апрелька приехала в приют

- Мы все надеялись за неделю устроить её судьбу, но дело повернулось совсем по-другому, - вспоминает волонтер приюта Татьяна Чернышева. - На второй день после стерилизации Апрельки в приют привезли котят, которых кто-то посадил в коробку и выставил на обочину дороги. Малыши были совсем крохами и самостоятельно ели очень плохо. Пачкались в молоке, постоянно пищали. Увидев их, кошка всполошилась, начала громко мяукать и не сводила с них глаз.

Рвалась к маленьким

Сотрудникам ничего не оставалось, как подсадить Апрельку к котятам. Она хоть и была слабая после операции, но спокойно лежать, когда рядом плачут малыши, не могла.

- Она принялась их вылизывать и кормить. Через пару дней мы с удивлением обнаружили, что у нее появилось молоко! Она успешно выкормила всех малышей, и они разлетелись по домам, - рассказывает Татьяна.

Этих малышей Апрелька рвалась спасти, как только пришла в себя после операции

Этих малышей Апрелька рвалась спасти, как только пришла в себя после операции

А вот Апрелька, несмотря на старания волонтеров, так и оставалась в приюте.

- Вскоре в приют принесли еще одних котят. Совсем маленьких. Апрелька взяла под опеку и их. Так она выкормила три помёта брошенных котят, была очень заботливой и неутомимой мамочкой, - утверждает Татьяна.

После своего материнского подвига Апрелька вдруг обрела своё домашнее счастье.

- Она настоящая героиня! Хозяева от неё в восторге!

Она вырастила три поколения котят

Она вырастила три поколения котят

Теперь Апрелька смотрит на холодный двор только из окна, мурчит от удовольствия, когда ее гладят, и наслаждается заботой каждый день.

За год стерилизовали 283 собаки и кошки

Приют «Хати» создан 28 февраля 2012 года для объединения сил неравнодушных людей, готовых участвовать в решении проблемы бездомных животных. Назван приют в честь всемирно известно пса Хатико, который ожидал возвращения своего умершего хозяина 9 лет. В приюте уверены, русские дворняги ничем не хуже и обладают множеством достоинств!

В 2018 году социальный проект Самарского приюта для бродячих собак «Хати» «Гуманные люди. Безопасные улицы. Программа стерилизации и вакцинации бездомных животных» стал победителем конкурса Президентских грантов.

Теперь Апрелька обрела дом

Теперь Апрелька обрела дом

В ноябре заканчивается третий, последний этап его реализации. На данный момент за счёт гранта стерилизовано, вакцинировано и зарегистрировано 97 кошек и 86 собак, более 100 животных стерилизовано по льготным ценам за счёт средств опекунов. Общий итог – 283 собаки и кошки.

- Мы считаем, что это отличные итоги программы, если учесть, что за 7 лет одна собака и ее потомство способны произвести на свет до 67 000 щенков, одна кошка 420 000 котят. Результат от работы проекта должен проявиться уже в ближайшие годы, выражаясь в значительном снижении количества безнадзорных животных, уменьшении случаев заболевания бешенством и предотвращении жестокости и общественных конфликтов, - отметила руководитель приюта Елена Борисенко.

Проект оказался очень востребованным. Кроме того, многим животным не пришлось возвращаться на улицу – после стерилизации волонтеры многим нашли дом и любящие семьи, некоторые остались в приюте или отправились на передержки на время поиска хозяина.

На улицу смотрит только из окна

На улицу смотрит только из окна

- Работа велась в самых проблемных районах – на предприятиях с массовым скоплением бездомных животных, в дачных массивах, на территории гаражных кооперативов и т.д. Мы не планирует прекращать работу в этом направлении. Программа возвратной стерилизации является единственно эффективным способом гуманного сокращения численности безнадзорных животных и реализовывается на территории приюта уже более семи лет. Благодаря участию в конкурсе Фонда Президентских грантов у приюта появился переоборудованный ветеринарный пункт с многофункциональным хирургическим столом и всем необходимым оборудованием и медикаментами, - отметила Елена.

Приют «Хати» в Самаре.

Приют «Хати» на постоянной основе запускает программу «Стерилизация по средам», воспользоваться которой смогут как опекуны безнадзорных животных, так и владельцы домашних животных, не имеющие возможности стерилизовать своих питомцев по высоким ценам ветклиник.

- Руководство Фонда «Хати» благодарит Фонд Президентских грантов за поддержку нужного нашему городу и области социального проекта, население Самары и области за активное сотрудничество и помощь, команду наших замечательных докторов и волонтёров за профессионализм и самоотверженный труд, - благодарит свою команду Елена.

«Хати» полностью содержится на пожертвования неравнодушных людей. Каждый, кто хоть чем-то помогает приюту, спасает жизни животных!

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Заслуженный артист России Серго Самхарадзе: Животные попадают к нам после таких передряг, что цирк для них – это реальное спасение
Дрессировщик после выступления в Донецке рассказал «Комсомолке» о судьбах медведиц, которых он спас и из которых сделал настоящих звезд
Новомодные услуги для животных: Бобику - фитнес-тренер, мурзику - сексолог
Мы попросили ветеринара Наталью Соловьеву помочь разобраться, какие услуги для животных и консультации каких специалистов действительно нужны четвероногому, а в каких случаях это просто маркетинговые уловки и выброшенные на ветер деньги
Новости 24
Трое самарцев попали под суд за игру в покер в банкетном зале гостиницы
Дептранс Самары опроверг информацию о снижении установленной платы за проезд по карте
Под Самарой легковушка столкнулась с фурой и вылетела в кювет: пострадали два человека
Greenpeace рассказал, чем загрязняют берега водоемов в Самарской области
Самарский бизнесмен Владимир Кошелев предложил оказывать помощь застройщикам во время перехода на новые правила финансирования
Обыск у крымской чиновницы: в СИЗО у Светланы Моравской изъяли лекарства и еду
Самарцы смогут посмотреть Парад Памяти на площади Куйбышева, не выходя из дома
В больнице скончались пассажирка и 11-месячный сын водителя «Калины», который погиб в ДТП под Самарой
В Самаре требуют убрать торговые киоски на пересечении улицы Ново-Вокзальной и Московского шоссе
Двое пловцов из Самарской области завоевали «золото» на чемпионате России
Пожар в доме на улице Авроры в Самаре: спасена женщина, погиб мужчина
В Самаре менеджер утащил из служебного сейфа деньги и телефоны почти на 400 тысяч рублей
Самарская область вошла в тройку регионов, где реже всего попадают в аварии на дорогах
В Сызрани мужчина познакомился в кафе с уголовником и остался без телефонов и банковских карт
На подъезде к Самаре водитель фургона сбил пешехода на темной дороге: мужчина скончался в больнице
В Самарскую область пришла аномально теплая погода
«Настоящий лидер»: в Самаре назвали имя победителя конкурса «Студент года 2019»
В Самаре автомобилистка нарушила ПДД и отправила «Шевроле» в столб
В Тольятти магазинный вор устроил игру в прятки с сотрудниками Росгвардии
Умер актер самарского драмтеатра, снимавшийся в "Улицах разбитых фонарей"
В Самаре 6 ноября на площади Куйбышева пройдет генеральная репетиция Парада Памяти
В Тольятти пенсионера сбила собственная машина
Хоккейная «Лада» дома обыграла «Звезду» в матче ВХЛ
Год театра продолжается: Куйбышевский НПЗ подарил маленьким самарцам кукольный спектакль
В селе Дубовый Умет на площади 200 кв.м полыхал частный дом
Жена самарского олигарха в откровенной рубашке призналась в любви к спагетти
Из Самары за границу "утекли" 187 миллионов рублей