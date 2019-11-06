«Ей медаль нужно, как матери-героине»: кошка в галстуке после операции выкормила три поколения чужих котят

В одном из дворов Самары жила самая обычная черная кошка. На груди у нее, словно галстук, красовалось белое пятно. Хвостатая обитала преимущественном в подвали и спасала местных жителей от крыс, за что получала объедки в качестве деликатеса. Был у кошки один «недостаток» - уж очень часто она приносила потомство. Котята расползались по двору многоквартирного дома, а потом болели и умирали. То под машину угодят, то от местных собак не спасутся.

Принесли в приют, назвали Апрелькой

Местные жители, что подкармливали семейство, узнали, что в приюте «Хати» работает программа «Гуманные люди. Безопасные улицы» и привезли дворовую кошку на стерилизацию. Программа предусматривает нахождение животного в приюте в течение недели после операции – до снятия швов. Так было и с этой бездомной кошкой, в приюте ее прозвали Апрелькой, через пару недель она должна была вернуться в свой подвал, а на её место приехать следующая кошечка. Однако волонтеры решили спасти Апрельку от бездомной жизни, развернули в соцсетях большую пиар-акцию по поиску дома и семьи для несчастной.

Такой Апрелька приехала в приют

- Мы все надеялись за неделю устроить её судьбу, но дело повернулось совсем по-другому, - вспоминает волонтер приюта Татьяна Чернышева. - На второй день после стерилизации Апрельки в приют привезли котят, которых кто-то посадил в коробку и выставил на обочину дороги. Малыши были совсем крохами и самостоятельно ели очень плохо. Пачкались в молоке, постоянно пищали. Увидев их, кошка всполошилась, начала громко мяукать и не сводила с них глаз.

Рвалась к маленьким

Сотрудникам ничего не оставалось, как подсадить Апрельку к котятам. Она хоть и была слабая после операции, но спокойно лежать, когда рядом плачут малыши, не могла.

- Она принялась их вылизывать и кормить. Через пару дней мы с удивлением обнаружили, что у нее появилось молоко! Она успешно выкормила всех малышей, и они разлетелись по домам, - рассказывает Татьяна.

Этих малышей Апрелька рвалась спасти, как только пришла в себя после операции

А вот Апрелька, несмотря на старания волонтеров, так и оставалась в приюте.

- Вскоре в приют принесли еще одних котят. Совсем маленьких. Апрелька взяла под опеку и их. Так она выкормила три помёта брошенных котят, была очень заботливой и неутомимой мамочкой, - утверждает Татьяна.

После своего материнского подвига Апрелька вдруг обрела своё домашнее счастье.

- Она настоящая героиня! Хозяева от неё в восторге!

Она вырастила три поколения котят

Теперь Апрелька смотрит на холодный двор только из окна, мурчит от удовольствия, когда ее гладят, и наслаждается заботой каждый день.

За год стерилизовали 283 собаки и кошки

Приют «Хати» создан 28 февраля 2012 года для объединения сил неравнодушных людей, готовых участвовать в решении проблемы бездомных животных. Назван приют в честь всемирно известно пса Хатико, который ожидал возвращения своего умершего хозяина 9 лет. В приюте уверены, русские дворняги ничем не хуже и обладают множеством достоинств!

В 2018 году социальный проект Самарского приюта для бродячих собак «Хати» «Гуманные люди. Безопасные улицы. Программа стерилизации и вакцинации бездомных животных» стал победителем конкурса Президентских грантов.

Теперь Апрелька обрела дом

В ноябре заканчивается третий, последний этап его реализации. На данный момент за счёт гранта стерилизовано, вакцинировано и зарегистрировано 97 кошек и 86 собак, более 100 животных стерилизовано по льготным ценам за счёт средств опекунов. Общий итог – 283 собаки и кошки.

- Мы считаем, что это отличные итоги программы, если учесть, что за 7 лет одна собака и ее потомство способны произвести на свет до 67 000 щенков, одна кошка 420 000 котят. Результат от работы проекта должен проявиться уже в ближайшие годы, выражаясь в значительном снижении количества безнадзорных животных, уменьшении случаев заболевания бешенством и предотвращении жестокости и общественных конфликтов, - отметила руководитель приюта Елена Борисенко.

Проект оказался очень востребованным. Кроме того, многим животным не пришлось возвращаться на улицу – после стерилизации волонтеры многим нашли дом и любящие семьи, некоторые остались в приюте или отправились на передержки на время поиска хозяина.

На улицу смотрит только из окна

- Работа велась в самых проблемных районах – на предприятиях с массовым скоплением бездомных животных, в дачных массивах, на территории гаражных кооперативов и т.д. Мы не планирует прекращать работу в этом направлении. Программа возвратной стерилизации является единственно эффективным способом гуманного сокращения численности безнадзорных животных и реализовывается на территории приюта уже более семи лет. Благодаря участию в конкурсе Фонда Президентских грантов у приюта появился переоборудованный ветеринарный пункт с многофункциональным хирургическим столом и всем необходимым оборудованием и медикаментами, - отметила Елена.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/742175" frameborder="0"></iframe> Приют «Хати» в Самаре.

Приют «Хати» на постоянной основе запускает программу «Стерилизация по средам», воспользоваться которой смогут как опекуны безнадзорных животных, так и владельцы домашних животных, не имеющие возможности стерилизовать своих питомцев по высоким ценам ветклиник.

- Руководство Фонда «Хати» благодарит Фонд Президентских грантов за поддержку нужного нашему городу и области социального проекта, население Самары и области за активное сотрудничество и помощь, команду наших замечательных докторов и волонтёров за профессионализм и самоотверженный труд, - благодарит свою команду Елена.

«Хати» полностью содержится на пожертвования неравнодушных людей. Каждый, кто хоть чем-то помогает приюту, спасает жизни животных!