Завод вместо школы: известный хоккеист хотел передать свой опыт тольяттинской малышне, но остался без денег

Большие надежды

Максим Кондратьев – воспитанник тольяттинской хоккейной школы «Лада», выступал за национальную сборную, в начале 2000-ых играл за такие известные команды, как «Торонто МэйплЛифс», «Нью-Йорк Рэйнджерс», потом вернулся в Россию.

Хоккеист и на родине выступал за разные команды, постоянно ездил на сборы по всей стране, но успевал уделять время не только своей семье, но и периодически видеться с друзьями из родного Тольятти – с Владимиром и Евгением.

- Владимир всегда был легок на подъем и часто приезжал ко мне в гости, в каком бы городе я ни находился, - рассказал корреспонденту «КП-Самара» Максим Кондратьев. – В 2011 году, когда я играл за «Салават Юлаев», он приехал ко мне в Уфу. Владимир тогда рассказывал мне про идею строительстве завода по производству стройматериалов в Ульяновской области. Расписал мне проект во всех деталях. Все это звучало очень соблазнительно и казалось выгодным вложением. Тем более, что в доле должен был быть еще один наш друг - Евгений. Я тогда подумал: на полученную от завода прибыль я мог бы построить спортивную школу в Тольятти, о чем всегда мечтал.

Кондратьев говорит, что частями перевел другу более 15 млн рублей. В 2012 году его свозили на стройку в село Новоспасское в Ульяновской области. Хоккеиста водили по полю, огороженному забором, и показывали: тут у нас будет котел, там – склады. На очередные игры он уехал воодушевленный. А когда ему сообщили, что теперь он является соучредителем компании ООО «Рамбус», что ему принадлежит 25% компании, спортсмен решил, что вот теперь-то он сможет заняться строительством школы для юных спортсменов, плюс что он обеспечил своей семье надежный тыл и стабильное в финансовом плане будущее. Тем более, что партнерами по бизнесу были его друзья. Перспективы казались самыми радужными.

Конец дружбе

В начале 2013 года стройка века была завершена, завод вроде бы запустили, но дохода он не приносил. Кондратьева успокаивали: дай время на развитие бизнеса, и деньги будут. Так прошел год.

- В 2014 году, когда завод работал в режиме самоокупаемости и прибыли мне не приносил, друзья вдруг заговорили о расширении: строительстве какого-то разгрузочного склада и подведении железнодорожных путей. У меня снова просили денег. И тут я задумался: зачем мне это все надо? – признался Максим Кондратьев. – Мне вдруг стало понятно, что я так и буду вбухивать туда деньги, а вот увижу ли прибыль – большой вопрос. Тогда я сказал Владимиру, что с меня, пожалуй, хватит, я хочу выйти из бизнеса. Он обещал вернуть мне мою долю.

Ранее Максим Кондратьев играл за зарубежные команды

После этого по неясным причинам хоккеисту и его семье стали поступать угрозы. Он связывает это с разладом с бывшими друзьями, но доказательств этому нет.

-Когда жена родила ребенка, кто-то постоянно звонил в дверь, но в «глазок» никого видно не было. Мой отец по этому поводу в апреле 2014 года писал заявление в полицию, но "шутников" найти не удалось.

Неожиданный поворот

В 2018 году хоккеист решил покончить с неудавшимся бизнесом, начал разбираться в документах, обратился к адвокату и вот тут выяснились очень интересные вещи: ООО «Рамбус», которое, по мнению хоккеиста, должно было владеть заводом, было ликвидировано 31 мая 2018 года, причем без ведома и участия Кондратьева. В этот момент он находился вообще в другой стране. С учетом того, что ему принадлежала четверть компании, без его подписи в документах по закону это сделать было невозможно. Подлинность имеющихся подписей во всех протоколах сейчас проверяют эксперты.

Более того, согласно данным ЕГРЮЛ, ООО «Рамбус» занималось вовсе не строительством или производством стройматериалов, а автомобильным грузовым транспортом, услугами в области права - в общем, всем, чем угодно, но не тем, что должно бы быть. Кроме того, миллионы рублей, вложенные Кондратьевым в бизнес, в документах нигде отражены не были: уставной капитал компании официально составлял всего 16 000 рублей, из которых 4000 якобы вложил Максим Кондратьев, а 8000 – Евгений Архипов.

Тот же Евгений Архипов выступил ликвидатором ООО «Рамбус». Согласно данным открытых источников, в 2017 году фирма понесла существенные убытки (1,7 млн рублей), в результате чего обанкротилась.

- К заводу в Ульяновской области ООО «Рамбус» никого отношения не имеет – заводом владеет ООО «ДВ Автолюкссервис», в акционеры которой, по нашим данным, входят Евгений Архипов и Владимир Блажевич – два друга Максима Кондратьева, с которыми они и «строили» вместе завод, - рассказал корреспонденту «КП-Самара» адвокат хоккеиста Вячеслав Земчихин.

Все чисто?

26 февраля этого года Максим Кондратьев пришел с заявлением в отдел полиции №22 Тольятти. Подробно рассказал о своих злоключениях, показал документы. Попросил привлечь бывших друзей, Владимира Блажевича и Евгения Архипова, к уголовной ответственности за мошенничество и подделку документов.

И получил отказ в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием события преступления. Это решение прокуратура отменила, вернула дело полиции.

- 22 октября вновь был вынесен отказ в возбуждении уголовного дела, - сообщили корреспонденту «КП-Самара» в областном МВД. – Такое решение было принято в связи с отсутствием состава преступления в действиях лиц, указанных в вашем запросе.

С этого года Максим Кондратьев играет в хабаровском "Амуре"

Адвокат Кондратьева крайне недоволен таким положением вещей:

- С момента подачи заявления в правоохранительные органы прошло уже более 8 месяцев. К заявлению были приложены все необходимые сведения, вплоть до мест проживания и контактных данных бывших «бизнес-партнеров» моего клиента. Имея в распоряжении достаточно большой объем информации о совершенном преступлении, полиция пока так и не смогла продвинуться в расследовании, - говорит Вячеслав Земчихин.

Корреспонденты «КП-Самара» попытались связаться с лицами, которых хоккеист считает виноватым в своих бедах. Телефон Евгения Архипова оказался отключенным, Владимир Блажевич от комментариев отказался.

Руководитель ООО «ДВ Автолюкссервис» Юрий Пахомов заявил, что не знает ничего об ООО «Рамбус» и на дальнейшие вопросы также отвечать отказался.

Тем временем, планам хоккеиста по строительству спортивной школы, где он мог бы передавать свой спортивный опыт младшему поколению, видимо, сбыться не суждено. На это нужно примерно 30 млн рублей, которых у Кондратьева теперь нет.