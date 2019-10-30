2019-10-30T22:14:40+03:00
Спорт

Расписание трансляций Гран-при Франции-2019 по фигурному катанию: когда выступят Загитова и Косторная

Загитова и Косторная поборются за медали третьего этапа: представляем полное расписание трансляций Гран-при Франции - 2019 по фигурному катанию в Гренобле
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Алина Загитова недавно рассказала, как готовится к стартамАлина Загитова недавно рассказала, как готовится к стартамФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В эти выходные лучшие фигуристы мира встретятся на очередном этапе сезонных соревнований. Расписание Гран-при Франции 2019 будет достаточно плотным. Соревнования пройдут с 1 по 3 ноября 2019 года. После США и Канады этапы Гран-при сместятся в Европу. Третий этап пройдет во французском Гренобле. Все трансляции турнира покажет Первый канал.

И вновь главная интрига соревнований заключается в одиночном женском катании. Анна Щербакова и Александра Трусова уже забрали золото в Америке и Канаде со своими четверными. Теперь же на лед выйдут победительница последнего юниорского Гран-при Алена Косторная и Алина Загитова, олимпийская чемпионка и победительница всех топовых турниров фигурного катания. Кстати, недавно фигуристка показала, как она расслабляется после подготовки к стартам. В произвольной программе спортсменка предстанет в образе Клеопатры. В арсенале у нее только тройные прыжки, поэтому исполнять их нужно максимально чисто. И, конечно, не ошибаться в короткой программе.

Также в составе российской сборной Мария Сотскова, среди мужчин за медали поборются Александр Самарин, Сергей Воронов и Антон Шулепов, выйдут на лед спортивные пары Наталья Забияко и Александр Энберт, Анастасия Мишина - Александр Галлямов, Дарья Павлюченко - Денис Ходыкин, а в танцах на льду постараются заработать очки Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро.

Расписание трансляций Гран-при Франции - 2019

Наблюдать за соревнованиями можно будет на сайте Первого канала. Время приведено московское.

1 ноября

16.30 Мужчины, короткая программа

18:30 Танцы на льду, ритм-танец

20.15 Женщины, короткая программа

22.10 Пары, короткая программа

2 ноября

15:20 Мужчины, произвольная программа

17:30 Танцы на льду, произвольный танец

21:00 Женщины, произвольная программа (в 21:20 - по ТВ)

23.10 Пары, произвольная программа

3 ноября

16:30 показательные выступления

kp.ru будет вести онлайн-трансляции соревнований в текстовом режиме. Оставайтесь с нами и следите за развитием спортивных событий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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