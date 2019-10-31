«Ливерпуль» вырвал победу у «Арсенала» в сумасшедшем матче с 10 голами и серией пенальти

«Ливерпуль» обыграл «Арсенал» в невероятнейшем матче 1/8 финала Кубка Английской лиги. Основное время встречи завершилось вничью 5:5, а судьба противостояния решалась в серии пенальти. В общей сложности в матче было забито 19 голов! Представляем вашему вниманию обзор игры 1/8 финала Кубка Английской лиги Ливерпуль – Арсенал, которая прошла 30 октября 2019 года на «Энфилде».

Первое, что бросилось в глаза – Месут Озил. Немец не появлялся на поле с конца сентября, а тут и сразу в старте. Вообще состав «Арсенала» выглядел куда солиднее состава «Ливерпуля». Юрген Клопп бросил в бой одну необстрелянную молодежь, дав им в помощь только дядьку Милнера, не избалованных временем в АПЛ Кейту и Лаллану и экс-«арсеналовца» Окслейда-Чемберлена.

Однако это еще ничего не значило, что «Ливерпуль» и продемонстрировал. «Красные» и «канониры» начали очень резко. В первые несколько минут команды играли без центра поля. Да и вообще складывалось ощущение, что защита просто не успевает за атакующими линиями обеих команд. Первой дрогнула оборона подопечных Унаи Эмери. Шкордан Мустафи переправил мяч в свои ворота после быстрого выпада «Ливерпуля».

«Арсенал» несколько раз вел в счете, но упустил победу на последних минутах. Фото: twitter.com/Arsenal

Огонь в глазах вскоре загорелся и у «Арсенала». «Канониры» провернули несколько острых атак, в одной из которых все-таки закатили мяч в ворота хозяев. Месут Озил, явно соскучившийся по футболу, нашел шикарнейшим пасом партнера. Тот пробил и попал вратаря, но мяч от кипера отскочил к Лукасу Торрейре. Уругваец счет сравнял. Показалось, что из-за офсайда, но судья посчитал, что все было по правилам.

Буквально через несколько минут Габриэл Мартинелли вывел гостей вперед. Торрейра заработал для «Арсенала» штрафной, «канониры» не стали заряжать пушку, а быстро разыграли. Один из фланговых прострелов этой атаки и привел к голу. Мартинелли затолкал футбольный снаряд в сетку «Ливерпуля».

События развивались так стремительно, а команды не скупясь осыпали друг друга атаками, что первый тайм мог закончиться с абсолютно любым счетом, но закончился со счетом 3:2.

В матче было забито – с учетом серии пенальти – 19 голов. Фото: Фото: twitter.com/lfc.

Сначала дубль оформил Мартинелли, проткнув мяч в ворота после ошибки защиты «Ливерпуля» и перехвата «канониров». А потом Джеймс Милнер показал, как надо бить пенальти, разведя вратаря «Арсенала» и мяч по разным углам.

Во втором тайме команды и не думали снижать темп. В какой-то момент игра так разогналась, что даже опытнейший Милнер ошибся. Капитан «Ливерпуля» отдал передачу вратарю, ее перехватил Мейтленд-Найлз. Англичанин пробросил мяч и чуть не упустил его, но в поле снаряд оставил Месут Озил – пяткой. После такого паса Мейтленд-Найлз забивать был обязан, что он и сделал.

Впрочем тут же «Ливерпуль» показал, что и он умеет забивать красиво. Гол Окслейда-Чемберлена получился на загляденье. Пушечный удар из-за пределов штрафной – без шансов для кипера «канониров». Окс забил своей бывшей команде и помог «Ливерпулю» в очередной раз реанимировать интригу в этом сумасшедшем матче.

А окончательно вернул ее Дивок Ориги. Бельгиец после паса Окслейда-Чемберлена одним движением развернулся, оставив защитника «Арсенала» не у дел, и пробил аккуратно в угол. 4:4 на «Энфилде», Андрей Аршавин, привет!

Любой другой бы соперник сдался после такого напора «канониров», но против команды Эмери играл «Ливерпуль» Клоппа. Фото: twitter.com/Arsenal.

Эмери попробовал снова вернуть «Арсеналу» преимущество, выпустив на поле Матео Гендузи. Тот сменил Месута Озила. Немец уходил с поля явно неудовлетворенный, хотя провел очень хороший матч, и совсем не понимал, чем недоволен главный тренер.

Между тем замена сработала. Гендузи отдал голевую передачу на Джо Уиллока. 20-летний англичанин сделал пару-тройку шагов и разрядил свою пушку по воротам «Ливерпуля» метров с 30. Мяч после сильнейшего выстрела угодил прямо в сетку. Недолго гол Окслейда-Чемберлена был лучшим в этом матче – 5:4 в пользу «канониров».

Но разве все могло так закончиться для «Ливерпуля» на «Энфилде»? На предпоследней добавленной минуте Дивок Ориги после, казалось бы, захлебнувшейся атаки отправил мяч в ворота «Арсенала» в падении. 5:5!

Серия пенальти – лучший финал такого бешеного матча. И здесь футбольные боги оказались чуть-чуть благосклоннее к «Ливерпулю». Единственный, кто не забил свой пенальти, был Дани Себальос. Вратарь «красных» Келлехер угадал, куда пробьет испанец, вытащил и принес своей команде четвертьфинал.

5:5 – в основном времени. 5:4 – в серии пенальти. Этот матч – произведение искусства, а «Энфилд» - его музей.

Теперь «Ливерпуль» сыграет в четвертьфинале. Фото: Фото: twitter.com/lfc.

«Арсенал» завершает выступление в Кубке Английской лиги, а «Ливерпуль» идет дальше. Соперник команды Юргена Клоппа определится позже с помощью жребия.